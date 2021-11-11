Иллюзия контроля, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг мужчины по имени Виктор, который случайно узнает о том, что всю жизнь находился под управлением секретной технологии, влияющей на сознание обычных людей. Пытаясь разобраться в происходящем, герой узнает множество пугающих фактов. «Иллюзия контроля» понравится всем любителям остросюжетных картин и просто тем, кто хочет «пощекотать» себе нервы.

Постановщиком ленты стал Владэк Занковски, режиссер, который специализируется на жанре драматического триллера. Впрочем, для большинства россиян фигура Занковски остается туманной. Тем не менее кинематографист довольно хорошо известен у себя на родине, он снял несколько фильмов, среди которых «Однажды в Одессе» и «Эффект мамонта».

Главную мужскую роль в картине сыграл украинец Олег Фендюра, для которого «Иллюзия контроля» стала лишь третьей работой в кино. Тем не менее многие отмечают большой потенциал начинающего актера, у которого еще есть шанс стать большой звездой.

Главную женскую роль в «Иллюзии контроля» исполнила Татьяна Коновалова, сыгравшая в более чем тридцати различных картинах, среди которых «Похождения брошенного мужа», «Не в деньгах счастье». Российские зрители также могут знать Татьяну по сериалу «Хозяйка тайги 2».

Компанию Фендюре и Коноваловой на большом экране составили такие актеры, как Дмитрий Бон, Евгений Бурый, Сергей Попов, Никита Шумский и многие другие.