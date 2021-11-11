Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иллюзия контроля Иллюзия контроля
Киноафиша Фильмы Иллюзия контроля
The Illusion of Control

Иллюзия контроля, 2021

2021 / Великобритания / Украина / Германия
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Триллер об искусном манипуляторе, который выясняет, что является марионеткой в чьих-то руках
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 5
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается вокруг мужчины по имени Виктор, который случайно узнает о том, что всю жизнь находился под управлением секретной технологии, влияющей на сознание обычных людей. Пытаясь разобраться в происходящем, герой узнает множество пугающих фактов. «Иллюзия контроля» понравится всем любителям остросюжетных картин и просто тем, кто хочет «пощекотать» себе нервы.

Постановщиком ленты стал Владэк Занковски, режиссер, который специализируется на жанре драматического триллера. Впрочем, для большинства россиян фигура Занковски остается туманной. Тем не менее кинематографист довольно хорошо известен у себя на родине, он снял несколько фильмов, среди которых «Однажды в Одессе» и «Эффект мамонта».

Главную мужскую роль в картине сыграл украинец Олег Фендюра, для которого «Иллюзия контроля» стала лишь третьей работой в кино. Тем не менее многие отмечают большой потенциал начинающего актера, у которого еще есть шанс стать большой звездой.

Главную женскую роль в «Иллюзии контроля» исполнила Татьяна Коновалова, сыгравшая в более чем тридцати различных картинах, среди которых «Похождения брошенного мужа», «Не в деньгах счастье». Российские зрители также могут знать Татьяну по сериалу «Хозяйка тайги 2».

Компанию Фендюре и Коноваловой на большом экране составили такие актеры, как Дмитрий Бон, Евгений Бурый, Сергей Попов, Никита Шумский и многие другие.

В производстве картины принимали участие сразу несколько европейских стран, среди которых Великобритания, Украина и Германия. Известно, что международная премьера «Иллюзии контроля» прошла еще в ноябре прошлого года.

«Иллюзия контроля» является сиквелом другой работы режиссера Владэка Занковски, которая получила название «Иллюзия контроля: Начало». Этот фильм вышел более десяти лет назад и изначально не подразумевал никакого продолжения.

Стоит отметить, что помимо постановки, Владэк Занковски также выступил в качестве сценариста, продюсера, оператора и монтажера своего нового фильма. Не исключено, что это связано с ограниченным бюджетом проекта.

В данный момент режиссер «Иллюзии контроля» Занковски работает над своим новым фильмом. Триллер получил название «Нейро». Как ожидается, выйдет он только в следующем году, однако точная дата релиза все еще остается неизвестной. Не исключено, что проект «задержится» из-за пандемии коронавируса.

Одну из небольших ролей в «Иллюзии контроля» исполнил широко известный у себя на родине украинский актер Валерий Бассэль, который сыграл в таких фильмах, как «Темные воды», «Разбег», «Волшебный голос Джельсомино» и многих других.

С самого детства Виктор прекрасно манипулировал другими в собственных интересах. Со временем эта способность начинает позволять ему контролировать и направлять крупные финансовые потоки в интересах своих клиентов. Но однажды он обнаруживает, что всю свою жизнь, с самого детства, являлся марионеткой в чьей-то весьма тонко продуманной игре. Пытаясь выяснить, кто за этим стоит, Виктор открывает для себя новые, сложно распознаваемые технологии воздействия на сознание человека.

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера в мире 11 ноября 2021
Возраст 16+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Владэк Занковски
Владэк Занковски
В ролях
Татьяна Коновалова
Татьяна Коновалова
Валерий Бассэль
Валерий Бассэль
Евгений Бурый
Олег Фендюра
Олег Фендюра
Юрий Чуланов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Иллюзия контроля 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Иллюзия контроля смотреть онлайн

Иллюзия контроля
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Еще в детстве Виктор понял, что у него довольно хорошо развита интуиция, из-за чего он редко ошибается в людях. Со временем это помогло герою научиться манипулировать окружающими и построить крупный бизнес. Привычный порядок вещей рушит автомобильная авария, после которой мужчине сообщают, что у него опухоль мозга. Вскоре Виктор обнаруживает, что уже много лет его жизнь находилась под тщательным наблюдением, а он сам оказывается всего лишь марионеткой в чужой игре. В попытке разобраться,…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши