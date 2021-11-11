Иллюзия контроля, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг мужчины по имени Виктор, который случайно узнает о том, что всю жизнь находился под управлением секретной технологии, влияющей на сознание обычных людей. Пытаясь разобраться в происходящем, герой узнает множество пугающих фактов. «Иллюзия контроля» понравится всем любителям остросюжетных картин и просто тем, кто хочет «пощекотать» себе нервы.
Постановщиком ленты стал Владэк Занковски, режиссер, который специализируется на жанре драматического триллера. Впрочем, для большинства россиян фигура Занковски остается туманной. Тем не менее кинематографист довольно хорошо известен у себя на родине, он снял несколько фильмов, среди которых «Однажды в Одессе» и «Эффект мамонта».
Главную мужскую роль в картине сыграл украинец Олег Фендюра, для которого «Иллюзия контроля» стала лишь третьей работой в кино. Тем не менее многие отмечают большой потенциал начинающего актера, у которого еще есть шанс стать большой звездой.
Главную женскую роль в «Иллюзии контроля» исполнила Татьяна Коновалова, сыгравшая в более чем тридцати различных картинах, среди которых «Похождения брошенного мужа», «Не в деньгах счастье». Российские зрители также могут знать Татьяну по сериалу «Хозяйка тайги 2».
Компанию Фендюре и Коноваловой на большом экране составили такие актеры, как Дмитрий Бон, Евгений Бурый, Сергей Попов, Никита Шумский и многие другие.
В производстве картины принимали участие сразу несколько европейских стран, среди которых Великобритания, Украина и Германия. Известно, что международная премьера «Иллюзии контроля» прошла еще в ноябре прошлого года.
«Иллюзия контроля» является сиквелом другой работы режиссера Владэка Занковски, которая получила название «Иллюзия контроля: Начало». Этот фильм вышел более десяти лет назад и изначально не подразумевал никакого продолжения.
Стоит отметить, что помимо постановки, Владэк Занковски также выступил в качестве сценариста, продюсера, оператора и монтажера своего нового фильма. Не исключено, что это связано с ограниченным бюджетом проекта.
В данный момент режиссер «Иллюзии контроля» Занковски работает над своим новым фильмом. Триллер получил название «Нейро». Как ожидается, выйдет он только в следующем году, однако точная дата релиза все еще остается неизвестной. Не исключено, что проект «задержится» из-за пандемии коронавируса.
Одну из небольших ролей в «Иллюзии контроля» исполнил широко известный у себя на родине украинский актер Валерий Бассэль, который сыграл в таких фильмах, как «Темные воды», «Разбег», «Волшебный голос Джельсомино» и многих других.
С самого детства Виктор прекрасно манипулировал другими в собственных интересах. Со временем эта способность начинает позволять ему контролировать и направлять крупные финансовые потоки в интересах своих клиентов. Но однажды он обнаруживает, что всю свою жизнь, с самого детства, являлся марионеткой в чьей-то весьма тонко продуманной игре. Пытаясь выяснить, кто за этим стоит, Виктор открывает для себя новые, сложно распознаваемые технологии воздействия на сознание человека.