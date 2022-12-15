Непослушник 2, 2022

Съемки начались в городе Шуя Ивановской области 1 июля 2022 года. Съемочная команда собралась прямо на вокзале, а первыми отснятыми сценами стало прибытие центрального персонажа домой. Кроме того, локацией стало село Васильевское. Съемочный процесс в этих местах завершился 2 августа. Затем создатели ленты отправились в Сочи (в том числе Красную Поляну) и в Москву.
Первая часть фильма снималась зимой, и это было настоящим испытанием для актеров и съемочной команды. По словам режиссера Владимира Котта, все были довольны тем, что действие второй части происходит летом.
После выхода первого фильма монастырь в городе Шуя стал местной достопримечательностью. Жители гордо рассказывают гостям города, что здесь снимали комедию «Непослушник». В храме даже сохранили фреску, которую авторы проекта нарисовали для съемок.
Первая часть фильма вышла на экраны 3 февраля 2022 года. За первые выходные лента собрала около 190 000 000 рублей, поэтому уже спустя 7 дней проката создатели сообщили о своих планах снять продолжение.
Владимир Котт остался доволен сотрудничеством с Гошей Куценко, который присоединился к актерскому составу во второй части. По словам режиссера, Куценко — замечательный комедийный актер с потрясающим природным чувством юмора. Он сыграл роль нового персонажа, которому, по сюжету, пришлось пройти через серьезную трансформацию.
К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил! А грешник требует исповедь – ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется наш герой Димонстр. Под присмотром бандита, он решается на самый масштабный пранк в своей жизни – восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. По мнению врачей, есть шанс, что это может помочь вернуть память. В попытке «обмануть» память батюшки, Дима будет превращать реальность в фрагменты прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов, самого авторитета, Ефросинью, папу и просто актеров. Отец Анатолий проживет свою жизнь заново… Но поможет ли это ему вспомнить все?
Полный ребут и шухер, лишь бы пионер Толик вновь стал отцом Анатолием!
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