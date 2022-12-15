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Постер фильма Непослушник 2
6.3
Непослушник 2 - Трейлер
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6.3

Непослушник 2

, 2022
Neposlushnik 2
Россия / комедия / 18+
Комедия с Виктором Хориняком и Гошей Куценко о блогере, который пытается вернуть память священнику
Трейлеры
Постер фильма Непослушник 2
6.3
Непослушник 2 - Трейлер
Непослушник 2  Трейлер

Факты

О фильме

Съемки начались в городе Шуя Ивановской области 1 июля 2022 года. Съемочная команда собралась прямо на вокзале, а первыми отснятыми сценами стало прибытие центрального персонажа домой. Кроме того, локацией стало село Васильевское. Съемочный процесс в этих местах завершился 2 августа. Затем создатели ленты отправились в Сочи (в том числе Красную Поляну) и в Москву.

Первая часть фильма снималась зимой, и это было настоящим испытанием для актеров и съемочной команды. По словам режиссера Владимира Котта, все были довольны тем, что действие второй части происходит летом. 

После выхода первого фильма монастырь в городе Шуя стал местной достопримечательностью. Жители гордо рассказывают гостям города, что здесь снимали комедию «Непослушник». В храме даже сохранили фреску, которую авторы проекта нарисовали для съемок.

Первая часть фильма вышла на экраны 3 февраля 2022 года. За первые выходные лента собрала около 190 000 000 рублей, поэтому уже спустя 7 дней проката создатели сообщили о своих планах снять продолжение.

Владимир Котт остался доволен сотрудничеством с Гошей Куценко, который присоединился к актерскому составу во второй части. По словам режиссера, Куценко — замечательный комедийный актер с потрясающим природным чувством юмора. Он сыграл роль нового персонажа, которому, по сюжету, пришлось пройти через серьезную трансформацию.

К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, который решил покаяться в своих грехах и начать новую жизнь. Но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он, как жил и во что верил! А грешник требует исповедь – ведь он уже перевел солидную сумму на пожертвование. Исправить ситуацию берется наш герой Димонстр. Под присмотром бандита, он решается на самый масштабный пранк в своей жизни – восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства. По мнению врачей, есть шанс, что это может помочь вернуть память. В попытке «обмануть» память батюшки, Дима будет превращать реальность в фрагменты прошлого, используя декорации, спецэффекты, каскадеров, монахов, самого авторитета, Ефросинью, папу и просто актеров. Отец Анатолий проживет свою жизнь заново… Но поможет ли это ему вспомнить все?
Полный ребут и шухер, лишь бы пионер Толик вновь стал отцом Анатолием!

В ролях

Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Dima
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Anatoliy
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Sasha Chyornyy
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Nastya
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Efrosinya
Маргарита Аброськина
Маргарита Аброськина
Natella
Сергей Селин
Сергей Селин
Petrovich
Антон Ескин
Антон Ескин
Александр Синюков
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Iyeremiya
Марина Дюжева
Марина Дюжева
Olga
Александр Данилович Комиссаров
Iov
Режиссер Владимир Котт
Сценарист Владимир Котт, Константин Трофимов, Михаил Зубко
Композитор Aleksey Chintsov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 января 2023
Премьера в мире 15 декабря 2022
Дата выхода
15 декабря 2022 Россия КароПрокат
22 декабря 2022 Казахстан 6+
22 декабря 2022 Кыргызстан
22 декабря 2022 Узбекистан 12+
Бюджет 95 000 000 RUR
Сборы в мире $6 852 880
Производство Mego Distribution
Другие названия
Neposlushnik 2, Непослушник 2, In the Name of a Prank 2, Unbeliever 2

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 93 голоса
5.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3047 В жанре «комедия»  808 В фильмах России  437 В фильмах 2022 года  130
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Непослушник 2 - Трейлер
Непослушник 2 Трейлер
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Наша рецензия

Продолжение нашумевшей комедии, в котором священнику помогают вернуть память, а заодно и веру. &nbsp;
Продолжение нашумевшей комедии, в котором священнику помогают вернуть память, а заодно и веру.   В феврале 2022 года Владимир Котт выпустил фильм «Непослушник», который одним махом посмеялся над ветхими правилами православной церкви и над молодым поколением соцсетей, для которых эти нормы морали и вовсе не писаны. Зрители оценили воспитательно-приключенческую комедию о беспринципном блогере Диме (Виктор Хориняк), который скрывался от правосудия в стенах монастыря. Историю полюбили в народе и одобрили в РПЦ. К счастью, продолжения ждать долго не пришлось: уже 15 декабря в…

Отзывы зрителей о фильме Непослушник 2

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы о фильме в целом разделились: сильные стороны — игра актёров (особенно Гоша Куценко), добрый настрой и частый юмор; слабые — проработка сюжета, нереалистичные эпизоды и нудность у части зрителей. Общая оценка неоднозначная: встречаются как положительные, так и критические отзывы, чаще — около 7 из 10 и ниже. Фильм подойдёт семьям и зрителям, ищущим спокойную комедийно-драматическую историю без резкой динамики.
Саммари составлено ИИ на основе 47 отзывов.

Отзывы о фильме

iferyagin 22 декабря 2022, 06:33
Полный бред и плохой сценарий. Что могло понравится, может фраза героя, что облака похожи на ж... Люди начали уходить с середины фильма. Мы тоже ушли… Читать дальше…
Алина Черняева-Мартыненко 21 декабря 2022, 02:33
Классный фильм. Мне очень понравился.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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