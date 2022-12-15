Непослушник 2, 2022

Съемки начались в городе Шуя Ивановской области 1 июля 2022 года. Съемочная команда собралась прямо на вокзале, а первыми отснятыми сценами стало прибытие центрального персонажа домой. Кроме того, локацией стало село Васильевское. Съемочный процесс в этих местах завершился 2 августа. Затем создатели ленты отправились в Сочи (в том числе Красную Поляну) и в Москву.

Первая часть фильма снималась зимой, и это было настоящим испытанием для актеров и съемочной команды. По словам режиссера Владимира Котта, все были довольны тем, что действие второй части происходит летом.

После выхода первого фильма монастырь в городе Шуя стал местной достопримечательностью. Жители гордо рассказывают гостям города, что здесь снимали комедию «Непослушник». В храме даже сохранили фреску, которую авторы проекта нарисовали для съемок.

Первая часть фильма вышла на экраны 3 февраля 2022 года. За первые выходные лента собрала около 190 000 000 рублей, поэтому уже спустя 7 дней проката создатели сообщили о своих планах снять продолжение.

Владимир Котт остался доволен сотрудничеством с Гошей Куценко, который присоединился к актерскому составу во второй части. По словам режиссера, Куценко — замечательный комедийный актер с потрясающим природным чувством юмора. Он сыграл роль нового персонажа, которому, по сюжету, пришлось пройти через серьезную трансформацию.