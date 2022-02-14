Быстрый словарик любви, 2022

Анна — актриса с эксцентричным характером и экстравагантной внешностью. Из-за этого страдает репутация, предложений становится все меньше. Однажды Анна соглашается на необычную работу — давать уроки по технике речи юноше из приюта. Она знает, что парень — вор, однако это не мешает их сближению. За встречами, общими разговорами, прогулками и обедами приходит влюбленность. Она кружит голову и заставляет совершать безумные поступки. Так, без гроша в кармане они покидают Западный Берлин и отправляются во Францию к морю…