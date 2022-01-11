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Scream

Крик, 2022

2022 / США
6.9 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Герои культового хоррора возвращаются 25 лет спустя
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«Крик» — одна из наиболее успешных хоррор-франшиз в истории. Первая часть не только собрала в национальном прокате свыше ста миллионов долларов, но и возродила интерес публики к слэшерам. На волне популярности кинокартины были выпущены такие хиты, как «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Городские легенды».

Возвращение на экраны всех звезд четырех прошлых лент. Нив Кэмпбелл вновь воплотит образ Сидни Пресскот, тогда как звезда «Друзей» Кортни Кокс повторит роль Гейл Уэзерс, а Дэвид Аркетт выступит в качестве отставного полицейского Дьюи.

Яркие новые персонажи, которые привносят в оригинальную сагу немало важных деталей. В отличие от большинства ужастиков о маньяках, в которых подростки оказываются расходным материалом, в «Крике» представлены объемные характеры с полноценной предысторией.

Впечатляющее сочетание хоррора и черного юмора, благодаря которому прославились предыдущие фильмы. Несмотря на то, что во главе проекта покойного Уэса Крэйвена сменили авторы «Я иду искать» Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, дух оригинала сохранен в первозданном виде.

Кровавые деяния «Призрачного лица» порадуют всех поклонников жанра. Убийства не остаются за кадром и отличаются редкой изобретательностью.

 

Первая часть франшизы вышла в 1996 году и была срежиссирована Уэсом Крэйвеном, автором таких классических фильмов ужасов, как «Последний дом слева» и «Кошмар на улице Вязов». Кинокартина способствовала возрождению популярного в 80-е поджанра «слэшер», а также породила три сиквела и телевизионный ремейк.

К своим ролям вернулись все звезды четырех предыдущих картин: Нив Кэмпбелл вновь стала Сидни Прескотт, Кортни Кокс исполнила роль Гейл Уэзерс, а Дэвид Аркетт сыграл полицейского Дуайта Райли.

Работа над продолжением стартовала еще в 2011 году, до выхода на экраны четвертой части. Крэйвен неоднократно заявлял о готовности к возвращению в качестве постановщика, а сценарист Кевин Уильямсон подтвердил, что со студией The Weinstein Company заключен контракт на создание пятой и шестой серий. Но в 2015 году режиссер умер, а спустя еще четыре компания Харви Вайнштейна перестала существовать ввиду сексуальных скандалов, из-за чего судьба проекта оказалась под большим вопросом. К радости фанатов, производство возобновили продюсеры из Spyglass Media Group.

Изначально предполагалось, что «Крик» станет ребутом с полностью обновленным актерским составом, а место продюсера займет трехкратный номинант на премию Оскар Джейсон Блум. Но в 2020 году к касту официально присоединились все исполнители оригинала.

Съемки стартовали в мае 2020 года, но ввиду пандемии были перенесены и завершились в ноябре.

Режиссерами стали Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, в 2019 году выпустившие популярный хоррор «Я иду искать».

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого…

6.9 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 13 января 2022
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 11 января 2022
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Мэттью Беттинелли
Мэттью Беттинелли
В ролях
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт
Нив Кэмпбелл
Нив Кэмпбелл
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Марли Шелтон
Марли Шелтон
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Вудсборо. Наши дни. Молодой девушке Таре Карпентер (Дженна Ортега), оставшейся дома в полном одиночестве, поступает анонимный звонок. Наивная старшеклассница принимает незнакомца за приятеля Уэса (Дилан Миннетт), якобы решившего над ней подшутить. Ненавязчивая беседа плавно перетекает в спор о любимых фильмах ужасов, а голос, казавшийся дружелюбным, начинает по-настоящему пугать. Как водится, телефонная хоррор-викторина — лишь прелюдия к очной схватке маньяка и жертвы. Будем…
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User 16 января 2022, 00:16
Такого бреда давно не было ! Прошу вас , не тратьте свое время на этот фильм !
Константин Казаков 16 января 2022, 10:11
во многих моментах соглашусь. Персонажи выглядели туповато и сам фильм слегка бредовый.
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