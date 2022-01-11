Крик, 2022

«Крик» — одна из наиболее успешных хоррор-франшиз в истории. Первая часть не только собрала в национальном прокате свыше ста миллионов долларов, но и возродила интерес публики к слэшерам. На волне популярности кинокартины были выпущены такие хиты, как «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и «Городские легенды».

Возвращение на экраны всех звезд четырех прошлых лент. Нив Кэмпбелл вновь воплотит образ Сидни Пресскот, тогда как звезда «Друзей» Кортни Кокс повторит роль Гейл Уэзерс, а Дэвид Аркетт выступит в качестве отставного полицейского Дьюи.

Яркие новые персонажи, которые привносят в оригинальную сагу немало важных деталей. В отличие от большинства ужастиков о маньяках, в которых подростки оказываются расходным материалом, в «Крике» представлены объемные характеры с полноценной предысторией.

Впечатляющее сочетание хоррора и черного юмора, благодаря которому прославились предыдущие фильмы. Несмотря на то, что во главе проекта покойного Уэса Крэйвена сменили авторы «Я иду искать» Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, дух оригинала сохранен в первозданном виде.

Кровавые деяния «Призрачного лица» порадуют всех поклонников жанра. Убийства не остаются за кадром и отличаются редкой изобретательностью.