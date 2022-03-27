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Братцы Кролики: Пасхальный переполох Братцы Кролики: Пасхальный переполох
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Die Häschenschule - Der große Eierklau

Братцы Кролики: Пасхальный переполох, 2022

2022 / Германия
5.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Кролик Макс оказывается по уши в приключениях!
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Яркая и красивая анимация про животных, которые следуют общей идее – спасти праздник. Взрослые и маленькие кролики заботятся о том, чтобы все дети получили яйца на Пасху.

Персонажи проходят специальное обучение, чтобы как следует подготовиться к важному мероприятию. Они ответственно подходят к своим заданиям, чтобы доказать всем, что без них праздника не может быть.

Животных поджидают неприятности, с которыми им приходится справляться собственными усилиями. Детеныши кроликов хитрыми уловками переманивают на свою сторону семейство лис, которые хотят испортить веселье.

Мультфильм транслирует идею взаимопомощи и работы в команде. При этом даже самый маленький и незначительный герой может в корне изменить ситуацию. Анимация построена на идее доброты и семейных ценностей.

Картина обращается к фольклору, где Пасхальный заяц/кролик является символом великого праздника и частью культуры. По легенде, которая популярна у детей стран Запада, зверек сопровождал богиню плодородия и утренней зари, а также приносил яйца в дома.

Анимационный фильм является продолжением проекта «Заячья школа», выпущенного в 2017 году. Оригинал стал популярным в Германии и получил награду за лучшую анимацию на Мюнхенском кинофестивале. На волне успеха картины авторы решили сделать еще одну часть.

Над фильмом работала та же команда, которая трудилась над созданием оригинальной ленты. Режиссером выступила Уте фон Мюнхов-Поль, которая также поставила популярный мультфильм «Гномы в деле!» в 2020 году.

Над звуковой составляющей работал популярный немецкий композитор Александр Комлев. Он также принимал участие в создании музыкальных композиций для первой части ленты.

Премьера картины состоялась 13 марта в Германии, в городе Гамбурге. Также мультфильм уже успели посмотреть на больших экранах в странах Швеции, Польши, Венгрии, Ирландии и других. В прокате мультфильм заработал более 1,5 млн долларов, без учета сборов в РФ.

Авторы отметили большой интерес к проекту еще во время показа тизера на Marché du Film на Каннском кинофестивале в 2021 году. Мультфильм стал одним из немногих в тематике Пасхи, так как с каждым годом на рынок выходит все больше рождественской анимации.

Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они – стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Сам не понимая как, Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!

5.8 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера в мире 27 марта 2022
Возраст 6+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Уте фон Мюнхов-Поль
Уте фон Мюнхов-Поль
В ролях
Зента Бергер
Фридрих фон Тун
Катя Штрассер
Юля Бёве
Себастьян Фитцнер
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Братцы Кролики: Пасхальный переполох 5 постеров
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