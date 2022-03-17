Братцы Кролики: Пасхальный переполох, 2022

Яркая и красивая анимация про животных, которые следуют общей идее – спасти праздник. Взрослые и маленькие кролики заботятся о том, чтобы все дети получили яйца на Пасху.

Персонажи проходят специальное обучение, чтобы как следует подготовиться к важному мероприятию. Они ответственно подходят к своим заданиям, чтобы доказать всем, что без них праздника не может быть.

Животных поджидают неприятности, с которыми им приходится справляться собственными усилиями. Детеныши кроликов хитрыми уловками переманивают на свою сторону семейство лис, которые хотят испортить веселье.

Мультфильм транслирует идею взаимопомощи и работы в команде. При этом даже самый маленький и незначительный герой может в корне изменить ситуацию. Анимация построена на идее доброты и семейных ценностей.

Картина обращается к фольклору, где Пасхальный заяц/кролик является символом великого праздника и частью культуры. По легенде, которая популярна у детей стран Запада, зверек сопровождал богиню плодородия и утренней зари, а также приносил яйца в дома.