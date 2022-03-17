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Постер мультфильма Братцы Кролики: Пасхальный переполох
5.6
Братцы Кролики: Пасхальный переполох - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Братцы Кролики: Пасхальный переполох
5.6

Братцы Кролики: Пасхальный переполох

, 2022
Die Häschenschule - Der große Eierklau
Германия / приключения, анимация, комедия / 18+
Кролик Макс оказывается по уши в приключениях!
Трейлеры
Постер мультфильма Братцы Кролики: Пасхальный переполох
5.6
Братцы Кролики: Пасхальный переполох - Дублированный трейлер
Братцы Кролики: Пасхальный переполох  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Яркая и красивая анимация про животных, которые следуют общей идее – спасти праздник. Взрослые и маленькие кролики заботятся о том, чтобы все дети получили яйца на Пасху.

Персонажи проходят специальное обучение, чтобы как следует подготовиться к важному мероприятию. Они ответственно подходят к своим заданиям, чтобы доказать всем, что без них праздника не может быть.

Животных поджидают неприятности, с которыми им приходится справляться собственными усилиями. Детеныши кроликов хитрыми уловками переманивают на свою сторону семейство лис, которые хотят испортить веселье.

Мультфильм транслирует идею взаимопомощи и работы в команде. При этом даже самый маленький и незначительный герой может в корне изменить ситуацию. Анимация построена на идее доброты и семейных ценностей.

Картина обращается к фольклору, где Пасхальный заяц/кролик является символом великого праздника и частью культуры. По легенде, которая популярна у детей стран Запада, зверек сопровождал богиню плодородия и утренней зари, а также приносил яйца в дома.

Анимационный фильм является продолжением проекта «Заячья школа», выпущенного в 2017 году. Оригинал стал популярным в Германии и получил награду за лучшую анимацию на Мюнхенском кинофестивале. На волне успеха картины авторы решили сделать еще одну часть.

Над фильмом работала та же команда, которая трудилась над созданием оригинальной ленты. Режиссером выступила Уте фон Мюнхов-Поль, которая также поставила популярный мультфильм «Гномы в деле!» в 2020 году.

Над звуковой составляющей работал популярный немецкий композитор Александр Комлев. Он также принимал участие в создании музыкальных композиций для первой части ленты.

Премьера картины состоялась 13 марта в Германии, в городе Гамбурге. Также мультфильм уже успели посмотреть на больших экранах в странах Швеции, Польши, Венгрии, Ирландии и других. В прокате мультфильм заработал более 1,5 млн долларов, без учета сборов в РФ.

Авторы отметили большой интерес к проекту еще во время показа тизера на Marché du Film на Каннском кинофестивале в 2021 году. Мультфильм стал одним из немногих в тематике Пасхи, так как с каждым годом на рынок выходит все больше рождественской анимации.

Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они – стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Сам не понимая как, Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!

В ролях

Зента Бергер
Madame Hermine
Фридрих фон Тун
Lehrer Eitelfritz
Катя Штрассер
Gudrun
Юля Бёве
Ruth
Себастьян Фитцнер
Leo
Ноа Леви
Max
Elise Eikermann
Emmi
Liza Simmerlein
Sandy
Jannik Endemann
Lorenz
Монти Арнольд
Bruno
Режиссер Уте фон Мюнхов-Поль
Сценарист Katja Grübel, Dagmar Rehbinder, Constanze Behrends, Albert Sixtus
Композитор Алекс Комлев
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 марта 2022
Премьера в мире 17 марта 2022
Дата выхода
21 апреля 2022 Россия MDfilm 6+
7 апреля 2022 Австралия
19 апреля 2024 Болгария
1 апреля 2022 Великобритания
27 марта 2022 Германия
23 марта 2023 Греция K
6 октября 2022 Израиль הותר לכל הגילאים
27 января 2023 Испания
21 апреля 2022 Казахстан 6+
6 января 2023 Латвия U
13 января 2023 Литва V
14 сентября 2023 ОАЭ TBC
31 марта 2023 Румыния
25 марта 2022 США NR
13 апреля 2022 Франция
17 марта 2022 Швеция 7
6 мая 2022 Эстония PERE
27 марта 2024 Южная Корея All
Сборы в мире $8 126 239
Производство Akkord Film Produktion, arx anima
Другие названия
Die Häschenschule - Der große Eierklau, Rabbit Academy, Rabbit Academy: Mission Eggpossible, Academia de conejos, Academia de Conejos Mision Huevos al resate, Academia de conejos: Misión huevos al rescate, Academia iepurașilor: Paștele e în pericol, Agent Max, De hazenschool: een onmogelijke missie, Die Häschenschule 2 - Der große Eierklau, Escola de Coelhos - Missão Ovo Dourado, Harepatruljen: Det store æggekup, Jäneste kool 2, Max et Emmy: Mission Pâques, Nyuszi suli: A húsvét-mentőakció, Paashaas Academie, Rabbit Academy - Uppdrag rädda påsken, Rabbit Academy Mission: Eggpossible, Rabbit Academy: El gran robo de los huevos de Pascua, Rabbit Gibbor shel Koulam, Rabbit School - Coniglietti alla Riscossa, Tavşan Okulu: Çılgın Yumurtalar, Trušu akadēmija: Olu misija, Zając Max: misja pisanka, Zečija akademija: nemoguća misijaja, Τα αβγά και τα πασχάλια, Братцы Кролики: Пасхальный переполох, Кролячі пригоди: Врятувати Великдень, Rabbit School: Mission Eggpossible, 護蛋聯萌, Rabbit Academy - Mission: Eggpossible, Zaķu skola: Misija "Olas", Τα Αυγά και τα Πασχάλια, Rabbit Academy – Mission Eggpossible

Рейтинг мультфильма

5.6
Оцените 19 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 18 апреля 2024

Трейлеры мультфильма

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Братцы Кролики: Пасхальный переполох - Дублированный трейлер
Братцы Кролики: Пасхальный переполох Дублированный трейлер
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Отзывы о мультфильме

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