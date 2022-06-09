Голоса Арктики, 2022

Фильм понравится тем, кто интересуется историей и хочет узнать о бытности народов, живущих за Полярным кругом. Фильм представляет собой кинопутешествие в Заполярье. Это история о шаманских обрядах, соприкосновении инновационных технологий с народными обычаями и культурными традициями, суровыми условиями жизни в Арктике. Главная задача, которую ставили перед собой авторы картины, – представить самобытные музыкальные напевы народов Арктики.
Картина объединяет внутри себя много смыслов. Она одновременно и про семейные ценности, и про традиции, и про сложность выбора, и про сохранение климата. Даже музыкальные композиции, которые звучат в этом фильме, исполняют представители местных народов на разных языках: русском, ненецком, якутском, юкагирском и украинском.
Финал ленты не оставит равнодушным меломанов и ценителей музыкального творчества. Картина заканчивается необыкновенным диджей-сетом от Симачева, который прозвучал на вездеходе-бурлаке. В мелодиях переплетаются 12 уникальных этнических голосов и напевов, которые собраны воедино и выпущены в пластинке под названием «Арктика».
Создатели фильма готовились к экспедиции на протяжении нескольких недель, члены съемочной команды везли с собой оборудование весом в несколько тонн. По словам продюсера Полины Аветиковой, ее коллеги Вера и Дима за 14 дней до начала съемок отправились на «разведку».
Часть участников съемочного процесса посоветовали местные работники Министерства культуры, но главных героев находили авторы проекта: общались с водителями такси, артистами, корреспондентами. Узнавали о людях, которые живут в регионе, а дальше проводили пробы и отправляли видеоролики в Москву.
Во время съемок команда совершила 24 перелета и преодолела в целом свыше 50 000 километров. Чаще всего операторам и постановщикам приходилось работать при температуре в –60 градусов по Цельсию. Однако, по словам режиссера Ивана Вдовина, к холоду привыкаешь быстро, а все бытовые вопросы оказываются не столь существенными, если ты готов есть сырое мясо и спать в чуме, где температура далеко не всегда стабильна.
Фильм смонтировали за три месяца, что можно считать рекордно коротким сроком.
Документальный фильм снят на русском языке, но в нем можно услышать в том числе ненецкий, якутский, юкагирский и украинский языки.
Масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором соединяются тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, современный технологический процесс и борьба малых народов за свои традиции и культуру. Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, которые соединяет Денис Симачев. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.