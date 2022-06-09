Голоса Арктики, 2022

Фильм понравится тем, кто интересуется историей и хочет узнать о бытности народов, живущих за Полярным кругом. Фильм представляет собой кинопутешествие в Заполярье. Это история о шаманских обрядах, соприкосновении инновационных технологий с народными обычаями и культурными традициями, суровыми условиями жизни в Арктике. Главная задача, которую ставили перед собой авторы картины, – представить самобытные музыкальные напевы народов Арктики.

Картина объединяет внутри себя много смыслов. Она одновременно и про семейные ценности, и про традиции, и про сложность выбора, и про сохранение климата. Даже музыкальные композиции, которые звучат в этом фильме, исполняют представители местных народов на разных языках: русском, ненецком, якутском, юкагирском и украинском.

Финал ленты не оставит равнодушным меломанов и ценителей музыкального творчества. Картина заканчивается необыкновенным диджей-сетом от Симачева, который прозвучал на вездеходе-бурлаке. В мелодиях переплетаются 12 уникальных этнических голосов и напевов, которые собраны воедино и выпущены в пластинке под названием «Арктика».