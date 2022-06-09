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Голоса Арктики, 2022

2022 / Россия
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Документальный фильм о музыкальном путешествии за полярный круг
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм понравится тем, кто интересуется историей и хочет узнать о бытности народов, живущих за Полярным кругом. Фильм представляет собой кинопутешествие в Заполярье. Это история о шаманских обрядах, соприкосновении инновационных технологий с народными обычаями и культурными традициями, суровыми условиями жизни в Арктике. Главная задача, которую ставили перед собой авторы картины, – представить самобытные музыкальные напевы народов Арктики.

Картина объединяет внутри себя много смыслов. Она одновременно и про семейные ценности, и про традиции, и про сложность выбора, и про сохранение климата. Даже музыкальные композиции, которые звучат в этом фильме, исполняют представители местных народов на разных языках: русском, ненецком, якутском, юкагирском и украинском.

Финал ленты не оставит равнодушным меломанов и ценителей музыкального творчества. Картина заканчивается необыкновенным диджей-сетом от Симачева, который прозвучал на вездеходе-бурлаке. В мелодиях переплетаются 12 уникальных этнических голосов и напевов, которые собраны воедино и выпущены в пластинке под названием «Арктика».

Создатели фильма готовились к экспедиции на протяжении нескольких недель, члены съемочной команды везли с собой оборудование весом в несколько тонн. По словам продюсера Полины Аветиковой, ее коллеги Вера и Дима за 14 дней до начала съемок отправились на «разведку».

Часть участников съемочного процесса посоветовали местные работники Министерства культуры, но главных героев находили авторы проекта: общались с водителями такси, артистами, корреспондентами. Узнавали о людях, которые живут в регионе, а дальше проводили пробы и отправляли видеоролики в Москву.

Во время съемок команда совершила 24 перелета и преодолела в целом свыше 50 000 километров. Чаще всего операторам и постановщикам приходилось работать при температуре в –60 градусов по Цельсию. Однако, по словам режиссера Ивана Вдовина, к холоду привыкаешь быстро, а все бытовые вопросы оказываются не столь существенными, если ты готов есть сырое мясо и спать в чуме, где температура далеко не всегда стабильна.

Фильм смонтировали за три месяца, что можно считать рекордно коротким сроком.

Документальный фильм снят на русском языке, но в нем можно услышать в том числе ненецкий, якутский, юкагирский и украинский языки.

Масштабное кинопутешествие за полярный круг, в котором соединяются тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, современный технологический процесс и борьба малых народов за свои традиции и культуру. Фильм состоит из трех самостоятельных новелл, которые соединяет Денис Симачев. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 9 июня 2022
Премьера в мире 9 июня 2022
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Иван Вдовин
В ролях
Денис Симачёв
Масне Вануйто
Николай Курилов
Анисья Тайбарей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голоса Арктики 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кирилл Виноградов 16 июня 2022, 15:17
Это кинолента наверное наверное кому-то понравится по настоящему
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