Роман служанки, 2021

Яркий представитель британского кинематографа, который определенно порадует всех поклонников костюмированных драм. Воссоздавая на экране атмосферу Англии 1920-х, авторы фильма достигают максимальной аутентичности, которую в полной мере позволяет оценить неспешный темп повествования.
Режиссура Евы Хассон — одной из наиболее перспективных кинематографисток Европы на сегодняшний день. Получив известность благодаря скандальной подростковой ленте «Современная история любви», она поставила не менее шокирующую ленту «Девушки солнца» о событиях 2014 года, происходивших в Иракском Курдистане.
Саундтрек в исполнении Морган Кибби, уже дважды работавшей вместе с Хассон. Музыкальная исполнительница широко известна по коллективу The Romanovs и сольным выступлениям под псевдонимом White Sea.
Выдающийся актерский ансамбль, включающий не только легенд британского кино Колина Ферта и Оливию Колман, но и восходящих звезд Джоша О’Коннора, прославившегося благодаря «Короне», и Одессу Янг из мини-сериала «Противостояние».
Картина «Роман служанки» демонстрировалась на ведущих кинофестивалях мира (включая Канны и TIFF) и получила крайне позитивные отзывы в прессе.
Оригинальное название можно перевести как «Материнское воскресенье». Оно отсылает к христианскому празднику, отмечавшемуся в Британии на четвертое воскресенье Великого поста.
В основу сюжета легла одноименная книга Грэма Свифта, опубликованная в 2016 году. Британский писатель прославился благодаря романам «Свет дня», «Земля воды» и «Последние распоряжения».
Адаптацией произведения занималась Элис Бирч, известная по созданию нескольких театральных пьес. За плечами драматурга – сценарные работы к фильму «Леди Макбет» (2016) и телесериалам «Наследники», «Нормальные люди».
Англоязычный полнометражный дебют француженки Евы Хассон, ранее срежиссировавшей кинокартины «Современная история любви» и «Девушки солнца». Кроме того, Хассон поставила ряд эпизодов для американского сериала «Ханна» (2019).
Главные роли исполнили британские звезды Колин Ферт («Король говорит», «Гордость и предубеждение», «Реальная любовь») и Оливия Колман («Дрянь», «Фаворитка», «Отец»). Невзирая на богатую фильмографию, это их первое появление на одном экране.
Мировая премьера фильма Евы Хассон «Роман служанки» состоялась на Каннском кинофестивале 9 июля 2021 года.
Англия, 1924 год. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного англичанина из семьи аристократов. Чувства между двумя людьми из разных социальных слоев вспыхивают как спички. Историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день, который Джейн запечатлела в своей памяти в мельчайших деталях. Он и определил всю ее дальнейшую жизнь.