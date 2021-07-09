Роман служанки, 2021

Яркий представитель британского кинематографа, который определенно порадует всех поклонников костюмированных драм. Воссоздавая на экране атмосферу Англии 1920-х, авторы фильма достигают максимальной аутентичности, которую в полной мере позволяет оценить неспешный темп повествования.

Режиссура Евы Хассон — одной из наиболее перспективных кинематографисток Европы на сегодняшний день. Получив известность благодаря скандальной подростковой ленте «Современная история любви», она поставила не менее шокирующую ленту «Девушки солнца» о событиях 2014 года, происходивших в Иракском Курдистане.

Саундтрек в исполнении Морган Кибби, уже дважды работавшей вместе с Хассон. Музыкальная исполнительница широко известна по коллективу The Romanovs и сольным выступлениям под псевдонимом White Sea.

Выдающийся актерский ансамбль, включающий не только легенд британского кино Колина Ферта и Оливию Колман, но и восходящих звезд Джоша О’Коннора, прославившегося благодаря «Короне», и Одессу Янг из мини-сериала «Противостояние».

Картина «Роман служанки» демонстрировалась на ведущих кинофестивалях мира (включая Канны и TIFF) и получила крайне позитивные отзывы в прессе.