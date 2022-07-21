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Асфальтовое солнце Асфальтовое солнце
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Асфальтовое солнце, 2021

2021 / Россия
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Драма о советских подростках и первых скейтерах
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Факты О фильме

Фильм получил награду на российском кинофестивале «Окно в Европу» в конкурсной программе «Выборгский счет», где результат зависит от зрительского голосования.

Режиссер Илья Хотиненко определяет жанр картины как «духоподъемный», дающий надежду на будущее. Он является наследником известного советского постановщика Владимира Хотиненко. Постановщик выпускает по 4-5 проектов в год, участвуя в различных кинофестивалях.

Подросткам, которые исполняли роли 15-летних, Артему Фадееву и Давиду Мелконяну, на самом деле по 18 лет. Из них только актрисе Анфисе Кафтановой 16 лет.

Картина получила финансирование от «Фонда кино» и Министерства культуры Российской Федерации, бюджет фильма составил 90 000 000 рублей.

Режиссером ленты стал Илья Хотиненко, известный по работе над фильмами «Одиссея 1989» и «Три в одном». В качестве сценариста выступила Анастасия Кузнецова, которая написала сценарий для картины «Аня — это Яна наоборот».

Центральный детский образ воплотила Анфиса Кафтанова. Отца и мать Артема исполнили Виктория Толстоганова и Максим Матвеев, а отчима — Евгений Сытый. В роли педагога-хореографа предстала Василина Маковцева. Также в фильме снялся Сергей Бурунов.

Съемочный процесс проходил в городах Краснодарского края и на Крымском полуострове.

Артёму 15 лет. Это тот самый возраст, когда ты не взрослый, но и не маленький. Именно в это, последнее лето детства, на Артёма сваливается сразу всё: предательство отца, оставшегося за границей после гастролей, первая любовь, дружба навек и ссора навек же. У Артёма остаётся только роликовая доска – так в 80-е годы в СССР называли скейт, о котором только-только начали узнавать советские подростки. Теперь Артёму нужно только одно: во чтобы то ни стало победить в уличных соревнованиях.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 28 июля 2022
Премьера в мире 21 июля 2022
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Илья Хотиненко
Илья Хотиненко
В ролях
Олег Ягодин
Олег Ягодин
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Артем Фадеев
Артем Фадеев
Алина Бабак
Алина Бабак
Анфиса Кафтанова
Анфиса Кафтанова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Асфальтовое солнце 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
19:30 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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2 сентября 2021 12:25
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«Асфальтовое солнце» в кинотеатрах

ср 27 чт 28
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Асфальтовое солнце»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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