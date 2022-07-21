Асфальтовое солнце, 2021

Фильм получил награду на российском кинофестивале «Окно в Европу» в конкурсной программе «Выборгский счет», где результат зависит от зрительского голосования.

Режиссер Илья Хотиненко определяет жанр картины как «духоподъемный», дающий надежду на будущее. Он является наследником известного советского постановщика Владимира Хотиненко. Постановщик выпускает по 4-5 проектов в год, участвуя в различных кинофестивалях.

Подросткам, которые исполняли роли 15-летних, Артему Фадееву и Давиду Мелконяну, на самом деле по 18 лет. Из них только актрисе Анфисе Кафтановой 16 лет.

Картина получила финансирование от «Фонда кино» и Министерства культуры Российской Федерации, бюджет фильма составил 90 000 000 рублей.

Режиссером ленты стал Илья Хотиненко, известный по работе над фильмами «Одиссея 1989» и «Три в одном». В качестве сценариста выступила Анастасия Кузнецова, которая написала сценарий для картины «Аня — это Яна наоборот».

Центральный детский образ воплотила Анфиса Кафтанова. Отца и мать Артема исполнили Виктория Толстоганова и Максим Матвеев, а отчима — Евгений Сытый. В роли педагога-хореографа предстала Василина Маковцева. Также в фильме снялся Сергей Бурунов.

Съемочный процесс проходил в городах Краснодарского края и на Крымском полуострове.