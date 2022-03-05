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Хочу замуж, 2022

2022 / Россия
7.2 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Романтическая комедия с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет ленты разворачивается вокруг девушки Любы, у которой, казалось бы, вся жизнь впереди. Главная героиня строит карьеру на радио и готовится к свадьбе с перспективным мужчиной. Однако случайная встреча с парнем по имени Сергей неожиданно полностью переворачивает ее судьбу.

Главную мужскую роль в фильме сыграл сербский актер Милош Бикович. Большинство россиян помнит его по сериалам «Гранд», «Отель Элеон», а также военной картине «Балканский рубеж». Недавно Биковича также можно было увидеть в экранизации романа Минаева «The Телки».

Главную женскую роль в «Хочу замуж» исполнила российская актриса Кристина Асмус, любимая российской публикой по ролям в медицинском шоу «Интерны», военному драматическому мини-сериалу «А зори здесь тихие…», криминальной картине «Текст» и другим.

Режиссером комедийной ленты стала Соня Карпунина. Для нее «Хочу замуж» стал шестым проектом в карьере. До этого Карпунина снимала преимущественно мелодрамы, среди которых «Все просто», «Как дети», «Шанс».

«Хочу замуж» выходит в российский прокат в аккурат к главному женскому празднику. Для многих россиян поход на этот фильм в кино может стать отличным поводом приятно провести время в компании близких и родных людей.

Известно, что в производстве картины участвовал популярный российский видеосервис Start, который также приложил руку к выпуску таких сериалов, как «Медиатор», «Содержанки», «257 причин, чтобы жить» и многим другим.

По словам режиссера Сони Карпуниной, на создание фильма у нее ушло порядка четырех лет. Как оказалось, «Хочу замуж» пережил длительный «производственный ад». Особенно много времени ушло на поиск исполнителей главных ролей, места которых в итоге заняли Кристина Асмус и Милош Бикович.

Карпунина утверждает, что, несмотря на свой комедийный контекст, ее картина затрагивает множество актуальных в нашем обществе тем. В первую очередь, «Хочу замуж» повествует о стереотипах, которым подвержена современная женщина, которая подчас старается «удачно» выйти замуж и не думает о собственных чувствах.

Сообщается, что съемки фильма проходили летом прошлого года. В качестве локаций были выбраны районы Москвы и Калининграда. Некоторые сцены также снимались в Музее изобразительных искусств.

Изначально премьера картины должна была пройти в День всех влюбленных. Однако из-за коронавирусных осложнений комедия «Хочу замуж» переехала на другую дату – 5 марта, которая также отсылает нас к празднику — Международному женскому дню.

У журналистки Любы всё идёт по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея, и их самих.

7.2 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 5 марта 2022
Премьера онлайн 21 апреля 2022
Премьера в мире 5 марта 2022
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Стрим-сервис Start
Режиссер
Соня Карпунина
Соня Карпунина
В ролях
Милош Бикович
Милош Бикович
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Юлия Ауг
Юлия Ауг
Марина Александрова
Марина Александрова
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хочу замуж 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Не выпустить на 8 Марта какой-нибудь ромком – это все равно, что отменить начало весны. Притом что этот праздник уже, конечно, пересмотрели со всех повесточных сторон. И вроде как пришли к выводу, что женщины с любой позицией имеют право на тот день, который будет официально называться их праздником. А то, что фильмы преимущественно выходят традиционные, – это уже вопрос к тому, какая аудитория у нас в стране считается большинством. А большинство, то есть «все…
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Александр Шибанов 5 марта 2022, 22:35
9/10 грустный Милош. Красавица Кристина. Не г..но. 7 баллов поставлю...
Томашова Светлана 20 марта 2022, 17:29
Не понравился. Совсем. Все относительно приличные моменты уместились в трейлер. На весь фильм пара-тройка смешных моментов. Романтики как таковой тоже нет. В общем, жаль потраченного времени и денег.
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43 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
После ухода из России голливудских студий отечественные кинотеатральные сборы сократились на 38% Российская киноиндустрия терпит значительный урон.
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16 марта 2022 13:03
«Внутри каждого мужчины есть такой вот Сережа». Интервью с Милошем Биковичем Актер рассказал о том, как сложно играть комедию, как один свитер может повлиять на целую роль, и о любви, которая помогает проснуться.
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4 марта 2022 15:59
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