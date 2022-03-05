Хочу замуж, 2022

Сюжет ленты разворачивается вокруг девушки Любы, у которой, казалось бы, вся жизнь впереди. Главная героиня строит карьеру на радио и готовится к свадьбе с перспективным мужчиной. Однако случайная встреча с парнем по имени Сергей неожиданно полностью переворачивает ее судьбу.
Главную мужскую роль в фильме сыграл сербский актер Милош Бикович. Большинство россиян помнит его по сериалам «Гранд», «Отель Элеон», а также военной картине «Балканский рубеж». Недавно Биковича также можно было увидеть в экранизации романа Минаева «The Телки».
Главную женскую роль в «Хочу замуж» исполнила российская актриса Кристина Асмус, любимая российской публикой по ролям в медицинском шоу «Интерны», военному драматическому мини-сериалу «А зори здесь тихие…», криминальной картине «Текст» и другим.
Режиссером комедийной ленты стала Соня Карпунина. Для нее «Хочу замуж» стал шестым проектом в карьере. До этого Карпунина снимала преимущественно мелодрамы, среди которых «Все просто», «Как дети», «Шанс».
«Хочу замуж» выходит в российский прокат в аккурат к главному женскому празднику. Для многих россиян поход на этот фильм в кино может стать отличным поводом приятно провести время в компании близких и родных людей.
Известно, что в производстве картины участвовал популярный российский видеосервис Start, который также приложил руку к выпуску таких сериалов, как «Медиатор», «Содержанки», «257 причин, чтобы жить» и многим другим.
По словам режиссера Сони Карпуниной, на создание фильма у нее ушло порядка четырех лет. Как оказалось, «Хочу замуж» пережил длительный «производственный ад». Особенно много времени ушло на поиск исполнителей главных ролей, места которых в итоге заняли Кристина Асмус и Милош Бикович.
Карпунина утверждает, что, несмотря на свой комедийный контекст, ее картина затрагивает множество актуальных в нашем обществе тем. В первую очередь, «Хочу замуж» повествует о стереотипах, которым подвержена современная женщина, которая подчас старается «удачно» выйти замуж и не думает о собственных чувствах.
Сообщается, что съемки фильма проходили летом прошлого года. В качестве локаций были выбраны районы Москвы и Калининграда. Некоторые сцены также снимались в Музее изобразительных искусств.
Изначально премьера картины должна была пройти в День всех влюбленных. Однако из-за коронавирусных осложнений комедия «Хочу замуж» переехала на другую дату – 5 марта, которая также отсылает нас к празднику — Международному женскому дню.
У журналистки Любы всё идёт по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказался Сергей, у которого тоже жизнь текла спокойно и размеренно до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь Любы и Сергея, и их самих.