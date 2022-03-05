Хочу замуж, 2022

Сюжет ленты разворачивается вокруг девушки Любы, у которой, казалось бы, вся жизнь впереди. Главная героиня строит карьеру на радио и готовится к свадьбе с перспективным мужчиной. Однако случайная встреча с парнем по имени Сергей неожиданно полностью переворачивает ее судьбу.

Главную мужскую роль в фильме сыграл сербский актер Милош Бикович. Большинство россиян помнит его по сериалам «Гранд», «Отель Элеон», а также военной картине «Балканский рубеж». Недавно Биковича также можно было увидеть в экранизации романа Минаева «The Телки».

Главную женскую роль в «Хочу замуж» исполнила российская актриса Кристина Асмус, любимая российской публикой по ролям в медицинском шоу «Интерны», военному драматическому мини-сериалу «А зори здесь тихие…», криминальной картине «Текст» и другим.

Режиссером комедийной ленты стала Соня Карпунина. Для нее «Хочу замуж» стал шестым проектом в карьере. До этого Карпунина снимала преимущественно мелодрамы, среди которых «Все просто», «Как дети», «Шанс».

«Хочу замуж» выходит в российский прокат в аккурат к главному женскому празднику. Для многих россиян поход на этот фильм в кино может стать отличным поводом приятно провести время в компании близких и родных людей.