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В эфире, 2022

2022
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О фильме

Эксцентричный радио-диджей принимает очередной звонок в студию от слушателя, не подозревая, что этот разговор затянется на всю ночь.
Неизвестный угрожает убить всю семью шоумена в прямом эфире. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание: герою придется раскрыть  свои самые грязные тайны многомиллионной аудитории. Единственный способ победить в этом противостоянии — узнать тайну личности преступника.

У этой дуэли есть одно правило: не прерывать эфир. Ведь шоу должно продолжаться!

Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Ромуальд Буланжер
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Уильям Моусли
Уильям Моусли
Кевин Диллон
Кевин Диллон
Энрике Арсе
Энрике Арсе
Кэрол Уэйерс
Кэрол Уэйерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В эфире 2 постера
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