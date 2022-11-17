В эфире, 2022

Эксцентричный радио-диджей принимает очередной звонок в студию от слушателя, не подозревая, что этот разговор затянется на всю ночь.

Неизвестный угрожает убить всю семью шоумена в прямом эфире. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание: герою придется раскрыть свои самые грязные тайны многомиллионной аудитории. Единственный способ победить в этом противостоянии — узнать тайну личности преступника.

У этой дуэли есть одно правило: не прерывать эфир. Ведь шоу должно продолжаться!