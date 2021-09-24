Портрет незнакомца, 2021

Новая российская комедия «Портрет незнакомца» станет идеальным вариантом для тех, кто искренне любит отечественное кино. В свете последних событий премьеры подобного рода не так часто происходят в нашем прокате. Именно по этой причине «Портрет незнакомца» может стать лишней причиной для семейного похода в кинотеатр после локдауна.

Режиссером фильма стал россиянин Сергей Осипьян, известный преимущественно такими своими лентами, как «Парень с Марса», «Лунатики», «Явление природы», «Некуда спешить». Он также работал над сериалом «Откровения».

Сценаристом картины «Портрет незнакомца» выступил сын прославленного кинематографиста Павла Лунгина Александр, который также работает в творческой индустрии. Не так давно на экраны вышел сериал «Выжившие».

Одну из главных ролей в фильме исполнил россиянин Кирилл Пирогов, знакомый многим по сериалам «Доктор Живаго» и «Дневник убийцы». Он также снялся в таких картинах, как «Питер FM», «Прогулка», «Брат 2» и многих других.

Основной уклон в картине сделан на атмосферу советского времени: музыка, интерьеры, дома, одежда и даже говор главных героев будут в точности соответствовать ушедшей эпохе. В «Портрете незнакомца» также будут показаны знаменитые квартирники и застолья, характерные для семидесятых годов.