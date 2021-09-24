Портрет незнакомца, 2021

Новая российская комедия «Портрет незнакомца» станет идеальным вариантом для тех, кто искренне любит отечественное кино. В свете последних событий премьеры подобного рода не так часто происходят в нашем прокате. Именно по этой причине «Портрет незнакомца» может стать лишней причиной для семейного похода в кинотеатр после локдауна.
Режиссером фильма стал россиянин Сергей Осипьян, известный преимущественно такими своими лентами, как «Парень с Марса», «Лунатики», «Явление природы», «Некуда спешить». Он также работал над сериалом «Откровения».
Сценаристом картины «Портрет незнакомца» выступил сын прославленного кинематографиста Павла Лунгина Александр, который также работает в творческой индустрии. Не так давно на экраны вышел сериал «Выжившие».
Одну из главных ролей в фильме исполнил россиянин Кирилл Пирогов, знакомый многим по сериалам «Доктор Живаго» и «Дневник убийцы». Он также снялся в таких картинах, как «Питер FM», «Прогулка», «Брат 2» и многих других.
Основной уклон в картине сделан на атмосферу советского времени: музыка, интерьеры, дома, одежда и даже говор главных героев будут в точности соответствовать ушедшей эпохе. В «Портрете незнакомца» также будут показаны знаменитые квартирники и застолья, характерные для семидесятых годов.
Главную роль в картине «Портрет незнакомца» исполнил Юрий Буторин, который является преимущественно театральным актером. Его можно было увидеть на подмостках Et Cetera. Кроме того, Буторин сам периодически выступает в роли драматурга.
В своем стремлении возродить образ типичного советского человека Буторин, по его собственному признанию, обращался к опыту таких актеров, как Олег Янковский, Олег Даль, а также к работам Георгия Тараторкина. Отдельно стоит упомянуть грим, который позволил Буторину продемонстрировать всю аутентичность того времени.
Небольшие роли в «Портрете незнакомца» исполнили всеми любимые российские актеры, среди которых Илья Любимов («Не родись красивой»), Евгений Цыганов («Брестская крепость»), Галина Тюнина («Триптих») и многие другие.
Оператором «Портрета незнакомца» выступил российский кинематографист Всеволод Каптур, известный своими работами в фильмах «Хардкор», «Дубровский», а также в комедии «Краткий курс счастливой жизни».
Прокатом ленты в России будет заниматься компания «СППР», которая в свое время выпустила в наших кинотеатрах такие фильмы, как «Петровы в гриппе», «Хэппи-энд», «Маленькие женщины» и многие другие.
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