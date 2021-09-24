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Портрет незнакомца Портрет незнакомца
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Портрет незнакомца, 2021

2021 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Мелодрама об актере-неудачнике, чье увольнение запускает цепочку невероятных событий
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Новая российская комедия «Портрет незнакомца» станет идеальным вариантом для тех, кто искренне любит отечественное кино. В свете последних событий премьеры подобного рода не так часто происходят в нашем прокате. Именно по этой причине «Портрет незнакомца» может стать лишней причиной для семейного похода в кинотеатр после локдауна.

Режиссером фильма стал россиянин Сергей Осипьян, известный преимущественно такими своими лентами, как «Парень с Марса», «Лунатики», «Явление природы», «Некуда спешить». Он также работал над сериалом «Откровения».

Сценаристом картины «Портрет незнакомца» выступил сын прославленного кинематографиста Павла Лунгина Александр, который также работает в творческой индустрии. Не так давно на экраны вышел сериал «Выжившие».

Одну из главных ролей в фильме исполнил россиянин Кирилл Пирогов, знакомый многим по сериалам «Доктор Живаго» и «Дневник убийцы». Он также снялся в таких картинах, как «Питер FM», «Прогулка», «Брат 2» и многих других.

Основной уклон в картине сделан на атмосферу советского времени: музыка, интерьеры, дома, одежда и даже говор главных героев будут в точности соответствовать ушедшей эпохе. В «Портрете незнакомца» также будут показаны знаменитые квартирники и застолья, характерные для семидесятых годов.

Главную роль в картине «Портрет незнакомца» исполнил Юрий Буторин, который является преимущественно театральным актером. Его можно было увидеть на подмостках Et Cetera. Кроме того, Буторин сам периодически выступает в роли драматурга.

В своем стремлении возродить образ типичного советского человека Буторин, по его собственному признанию, обращался к опыту таких актеров, как Олег Янковский, Олег Даль, а также к работам Георгия Тараторкина. Отдельно стоит упомянуть грим, который позволил Буторину продемонстрировать всю аутентичность того времени.

Небольшие роли в «Портрете незнакомца» исполнили всеми любимые российские актеры, среди которых Илья Любимов («Не родись красивой»), Евгений Цыганов («Брестская крепость»), Галина Тюнина («Триптих») и многие другие.

Оператором «Портрета незнакомца» выступил российский кинематографист Всеволод Каптур, известный своими работами в фильмах «Хардкор», «Дубровский», а также в комедии «Краткий курс счастливой жизни».

Прокатом ленты в России будет заниматься компания «СППР», которая в свое время выпустила в наших кинотеатрах такие фильмы, как «Петровы в гриппе», «Хэппи-энд», «Маленькие женщины» и многие другие.

В Москве 1976 года незадачливый актер знакомится с харизматичным писателем, живым классиком, который превращает его жизнь в трагикомический фарс с диссидентствующей богемой, валютными проститутками, сотрудниками КГБ и агентами ЦРУ. 

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 1 января 2022
Премьера онлайн 3 февраля 2022
Премьера в мире 24 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Сергей Осипьян
Сергей Осипьян
В ролях
Юрий Буторин
Юрий Буторин
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Вера Строкова
Вера Строкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Портрет незнакомца 3 постера
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Портрет незнакомца смотреть онлайн

Портрет незнакомца
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за 1 рубль
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Москва, 1976 год. Олег Орлов (Юрий Буторин) – актер, озвучивающий радиопостановку о шпионах. Когда ее закрывают, он знакомится с писателем Львом Николаевым (Кирилл Пирогов), и внезапно его жизнь превращается в круговорот из попоек в компании советской интеллигенции, поездок в Переделкино и попыток черкануть собственный роман. Однако такой образ жизни быстро приводит его в кабинет полковника КГБ. Историческое кино всегда говорит о современности. И «Портрет незнакомца»…
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