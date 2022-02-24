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Постер фильма Многоэтажка
6.8
Многоэтажка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Многоэтажка
6.8

Многоэтажка

, 2022
Mnogoetazhka
Россия / триллер, драма / 18+
Драматический триллер о человеческом безразличии
Трейлеры
Постер фильма Многоэтажка
6.8
Многоэтажка - Трейлер
Многоэтажка  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Сюжет показывает отношения отца и дочери, что режиссеры редко берут за основу. В центре драмы оказывается небезразличный родитель, который всеми возможными способами, переступая через себя, пытается спасти своего ребенка.

Фильм раскрывает множество тем, начиная от милосердия и сострадания, заканчивая холодностью и гордостью. У каждого персонажа существуют мотивы для совершения тех или иный действий, а по ходу сюжета можно по-новому взглянуть на ситуацию и сделать собственные выводы.

Сценарий создан на основе наблюдений режиссера за происходящим вокруг, так что история на экране является почти реальной. Это позволяет зрителю перенести на себя отношения героев и задаться вопросом, как можно поступить, если подобное произойдет в жизни.

Ситуация в фильме динамична и эмоционально наполнена: происходящее вызывает сочувствие, бессилие и даже слезы. Помимо отношений девочки с отцом, в картине затрагиваются общение разведенных родителей и подростковые переживания.

Визуальный ряд максимально приближен к реальным условиям, так что события триллера не вызывают сомнений. Тесная отцовская квартира, старые подъезды, гнетущие желто-зеленые оттенки. Напряжение создают камеры у подъезда, которые являются важной составляющей сюжета.

Премьера фильма стартовала в ограниченном числе кинотеатров России 24 февраля, а с 3 марта проект будет доступен на стриминговой платформе START. Впервые ленту показали на закрытом мероприятии в кинотеатре «Иллюзион» в Москве.

«Многоэтажка» стала первой полнометражной лентой в карьере Антона Маслова, который до этого снял популярный российский фэнтези-сериал «Вампиры средней полосы». Сценарий для фильма создавался в соавторстве с супругой режиссера, Марией.

Режиссер вынашивал идею психологического триллера около трех лет. Маслов задумался об этом после случая с женой, которая вошла в подъезд дома, но в квартире оказалась лишь спустя 15 минут.

14-летнюю дочь главного героя Киру сыграла 17-летняя актриса Дарья Щербакова. Для нее роль стала дебютной на большом экране, так как до этого она снималась в сериале «ИП Пирогова». Отца девочки сыграл Денис Никифоров – звезда спортивной драмы «Молодежка».

Звуковым оформлением ленты занимались Денис Воронцов и Иван Канаев, которые ранее работали с Масловым над «Вампирами средней полосы».

Каждую субботу пожарный Антон Калашников встречает свою 14-летнюю дочь Киру с танцев. Телевизор, на ужин пельмени — стандартный набор развлечений от субботнего папы для девочки-подростка. Но в этот день все пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, пробиваясь сквозь человеческое безразличие и прошлые обиды.

В ролях

Денис Никифоров
Денис Никифоров
Anton Kalashnikov
Наталья Земцова
Наталья Земцова
Masha
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Tamara Genrikhovna
Евгений Антропов
Евгений Антропов
Vanya
Дарья Щербакова
Дарья Щербакова
Kira
Наталья Швец
Наталья Швец
Vika
Владимир Гарцунов
Владимир Гарцунов
Korolyov
Мария Карпова
Мария Карпова
Petrova
Анна Котова
Анна Котова
Natasha's mother
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Artur
Режиссер Антон Маслов
Сценарист Антон Маслов, Mariya Maslova
Композитор Ivan Kanaev, Denis Vorontsov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 марта 2022
Премьера в мире 24 февраля 2022
Дата выхода
24 февраля 2022 Россия Start, All Media 16+

Где посмотреть фильм

START
Бюджет 91 320 131 RUR
Сборы в мире $283
Производство START
Другие названия
Mnogoetazhka, Behind Closed Doors, Многоэтажка

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 16 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Многоэтажка - Трейлер
Многоэтажка Трейлер
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Наша рецензия

Социальная драма о том, что человек человеку волк.
Социальная драма о том, что человек человеку волк. Антон Калашников (Денис Никифоров) — поджарый мужчина средних лет. Он трудится пожарным и каждый день сталкивается с опасностью, но успешно противостоит ей и бросается в пылающее здание, чтобы спасать людей. В семейной жизни Антона случился разлад: уже несколько лет он с женой в разводе. Тем не менее пара, живя раздельно, воспитывает 14-летнюю дочь. Кира (Дарья Щербакова) — типичный подросток с обычным коктейлем проблем из неуверенности, максимализма и сомнений. Она живет на…

Отзывы о фильме

Виктор Крапивин 30 января 2023, 15:00
Классный фильм, который к сожалению почти не был в прокате и не рекламировался на ТВ. Все неясности и непонятности в начале фильма раскрываются к… Читать дальше…
Weteran Mc 16 июня 2024, 00:37
Фильм обалденный, жестокий и очень напряженный. Оценка: 10 из 10. 👍
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Многоэтажка

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