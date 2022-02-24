Многоэтажка, 2022

Сюжет показывает отношения отца и дочери, что режиссеры редко берут за основу. В центре драмы оказывается небезразличный родитель, который всеми возможными способами, переступая через себя, пытается спасти своего ребенка.
Фильм раскрывает множество тем, начиная от милосердия и сострадания, заканчивая холодностью и гордостью. У каждого персонажа существуют мотивы для совершения тех или иный действий, а по ходу сюжета можно по-новому взглянуть на ситуацию и сделать собственные выводы.
Сценарий создан на основе наблюдений режиссера за происходящим вокруг, так что история на экране является почти реальной. Это позволяет зрителю перенести на себя отношения героев и задаться вопросом, как можно поступить, если подобное произойдет в жизни.
Ситуация в фильме динамична и эмоционально наполнена: происходящее вызывает сочувствие, бессилие и даже слезы. Помимо отношений девочки с отцом, в картине затрагиваются общение разведенных родителей и подростковые переживания.
Визуальный ряд максимально приближен к реальным условиям, так что события триллера не вызывают сомнений. Тесная отцовская квартира, старые подъезды, гнетущие желто-зеленые оттенки. Напряжение создают камеры у подъезда, которые являются важной составляющей сюжета.
Премьера фильма стартовала в ограниченном числе кинотеатров России 24 февраля, а с 3 марта проект будет доступен на стриминговой платформе START. Впервые ленту показали на закрытом мероприятии в кинотеатре «Иллюзион» в Москве.
«Многоэтажка» стала первой полнометражной лентой в карьере Антона Маслова, который до этого снял популярный российский фэнтези-сериал «Вампиры средней полосы». Сценарий для фильма создавался в соавторстве с супругой режиссера, Марией.
Режиссер вынашивал идею психологического триллера около трех лет. Маслов задумался об этом после случая с женой, которая вошла в подъезд дома, но в квартире оказалась лишь спустя 15 минут.
14-летнюю дочь главного героя Киру сыграла 17-летняя актриса Дарья Щербакова. Для нее роль стала дебютной на большом экране, так как до этого она снималась в сериале «ИП Пирогова». Отца девочки сыграл Денис Никифоров – звезда спортивной драмы «Молодежка».
Звуковым оформлением ленты занимались Денис Воронцов и Иван Канаев, которые ранее работали с Масловым над «Вампирами средней полосы».
Каждую субботу пожарный Антон Калашников встречает свою 14-летнюю дочь Киру с танцев. Телевизор, на ужин пельмени — стандартный набор развлечений от субботнего папы для девочки-подростка. Но в этот день все пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, пробиваясь сквозь человеческое безразличие и прошлые обиды.