Многоэтажка, 2022

Сюжет показывает отношения отца и дочери, что режиссеры редко берут за основу. В центре драмы оказывается небезразличный родитель, который всеми возможными способами, переступая через себя, пытается спасти своего ребенка.

Фильм раскрывает множество тем, начиная от милосердия и сострадания, заканчивая холодностью и гордостью. У каждого персонажа существуют мотивы для совершения тех или иный действий, а по ходу сюжета можно по-новому взглянуть на ситуацию и сделать собственные выводы.

Сценарий создан на основе наблюдений режиссера за происходящим вокруг, так что история на экране является почти реальной. Это позволяет зрителю перенести на себя отношения героев и задаться вопросом, как можно поступить, если подобное произойдет в жизни.

Ситуация в фильме динамична и эмоционально наполнена: происходящее вызывает сочувствие, бессилие и даже слезы. Помимо отношений девочки с отцом, в картине затрагиваются общение разведенных родителей и подростковые переживания.

Визуальный ряд максимально приближен к реальным условиям, так что события триллера не вызывают сомнений. Тесная отцовская квартира, старые подъезды, гнетущие желто-зеленые оттенки. Напряжение создают камеры у подъезда, которые являются важной составляющей сюжета.