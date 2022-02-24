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Многоэтажка, 2022

2022 / Россия
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Драматический триллер о человеческом безразличии
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сюжет показывает отношения отца и дочери, что режиссеры редко берут за основу. В центре драмы оказывается небезразличный родитель, который всеми возможными способами, переступая через себя, пытается спасти своего ребенка.

Фильм раскрывает множество тем, начиная от милосердия и сострадания, заканчивая холодностью и гордостью. У каждого персонажа существуют мотивы для совершения тех или иный действий, а по ходу сюжета можно по-новому взглянуть на ситуацию и сделать собственные выводы.

Сценарий создан на основе наблюдений режиссера за происходящим вокруг, так что история на экране является почти реальной. Это позволяет зрителю перенести на себя отношения героев и задаться вопросом, как можно поступить, если подобное произойдет в жизни.

Ситуация в фильме динамична и эмоционально наполнена: происходящее вызывает сочувствие, бессилие и даже слезы. Помимо отношений девочки с отцом, в картине затрагиваются общение разведенных родителей и подростковые переживания.

Визуальный ряд максимально приближен к реальным условиям, так что события триллера не вызывают сомнений. Тесная отцовская квартира, старые подъезды, гнетущие желто-зеленые оттенки. Напряжение создают камеры у подъезда, которые являются важной составляющей сюжета.

Премьера фильма стартовала в ограниченном числе кинотеатров России 24 февраля, а с 3 марта проект будет доступен на стриминговой платформе START. Впервые ленту показали на закрытом мероприятии в кинотеатре «Иллюзион» в Москве.

«Многоэтажка» стала первой полнометражной лентой в карьере Антона Маслова, который до этого снял популярный российский фэнтези-сериал «Вампиры средней полосы». Сценарий для фильма создавался в соавторстве с супругой режиссера, Марией.

Режиссер вынашивал идею психологического триллера около трех лет. Маслов задумался об этом после случая с женой, которая вошла в подъезд дома, но в квартире оказалась лишь спустя 15 минут.

14-летнюю дочь главного героя Киру сыграла 17-летняя актриса Дарья Щербакова. Для нее роль стала дебютной на большом экране, так как до этого она снималась в сериале «ИП Пирогова». Отца девочки сыграл Денис Никифоров – звезда спортивной драмы «Молодежка».

Звуковым оформлением ленты занимались Денис Воронцов и Иван Канаев, которые ранее работали с Масловым над «Вампирами средней полосы».

Каждую субботу пожарный Антон Калашников встречает свою 14-летнюю дочь Киру с танцев. Телевизор, на ужин пельмени — стандартный набор развлечений от субботнего папы для девочки-подростка. Но в этот день все пошло не так. Кира звонит в домофон, Калашников открывает подъездную дверь, но в квартиру девочка не поднимается. Антону приходится просить помощи у соседей по бетонной коробке, пробиваясь сквозь человеческое безразличие и прошлые обиды.

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Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 24 февраля 2022
Премьера онлайн 3 марта 2022
Премьера в мире 24 февраля 2022
Возраст 16+
Стрим-сервис Start
Прокатчик All Media
Режиссер
Антон Маслов
В ролях
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Дарья Щербакова
Дарья Щербакова
Наталья Земцова
Наталья Земцова
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Евгений Антропов
Евгений Антропов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Многоэтажка 2 постера
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Антон Калашников (Денис Никифоров) — поджарый мужчина средних лет. Он трудится пожарным и каждый день сталкивается с опасностью, но успешно противостоит ей и бросается в пылающее здание, чтобы спасать людей. В семейной жизни Антона случился разлад: уже несколько лет он с женой в разводе. Тем не менее пара, живя раздельно, воспитывает 14-летнюю дочь. Кира (Дарья Щербакова) — типичный подросток с обычным коктейлем проблем из неуверенности, максимализма и сомнений. Она живет на…
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10 марта 2022 16:58
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