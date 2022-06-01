Три кота и море приключений, 2022

Мультфильм понравится не только дошкольникам, но и их старшим братьям и сестрам, которые выросли вместе с оригинальным сериалом и хотят увидеть продолжение.

Новая история о приключениях трех котов сопровождается несколькими музыкальными номерами, поэтому не будет утомительна для просмотра в кинотеатре всей семьей. По словам генерального продюсера студии «Метрафильмс» Артема Васильева, появление шестидесятиминутного выпуска в целом знаменует новый этап в развитии анимационного проекта.

Успех оригинального сериала указывает на то, что полнометражный проект будет иметь много зрителей. Многосерийный проект стал довольно популярен не только среди российской аудитории, но и в других странах. Благодаря сотрудничеству с телеканалом Nick Junior 2-й сезон был доступен к просмотру более чем в 170 странах. Мультсериал получил немало наград, среди которых кинопремия «Икар» и премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Несмотря на большой для детей дошкольного возраста хронометраж, фильму удалось сохранить легкость и простоту, которые нравятся маленьким зрителям во всем мире.