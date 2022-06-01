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Три кота и море приключений Три кота и море приключений
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Три кота и море приключений, 2022

2022 / Россия
8.6 Оцените
20 голосов
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Самое большое приключение Коржика, Карамельки и Компота!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм понравится не только дошкольникам, но и их старшим братьям и сестрам, которые выросли вместе с оригинальным сериалом и хотят увидеть продолжение.

Новая история о приключениях трех котов сопровождается несколькими музыкальными номерами, поэтому не будет утомительна для просмотра в кинотеатре всей семьей. По словам генерального продюсера студии «Метрафильмс» Артема Васильева, появление шестидесятиминутного выпуска в целом знаменует новый этап в развитии анимационного проекта.

Успех оригинального сериала указывает на то, что полнометражный проект будет иметь много зрителей. Многосерийный проект стал довольно популярен не только среди российской аудитории, но и в других странах. Благодаря сотрудничеству с телеканалом Nick Junior 2-й сезон был доступен к просмотру более чем в 170 странах. Мультсериал получил немало наград, среди которых кинопремия «Икар» и премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Несмотря на большой для детей дошкольного возраста хронометраж, фильму удалось сохранить легкость и простоту, которые нравятся маленьким зрителям во всем мире.

Анимационный проект является продолжением известного российского мультсериала «Три кота», рассказывающего о трех любопытных котятах, которые живут вместе с родителями в доме, спроектированном в форме головы кошки. Каждый выпуск пушистые герои решают задачки при помощи взрослых кота и кошки.

Мультипликационный проект не имеет возрастного ценза, но ориентирован на маленьких зрителей дошкольного возраста.

В России фильм вышел в прокат 1 июня 2022 года. В этот же день его запустили во Франции.

Производственный процесс стартовал в начале лета 2021 года. Тогда же создатели сообщили название будущей картины и имя режиссера – Дмитрий Высоцкий. Он получил известность не только работая над проектом «Три кота», но и как актер дубляжа. Высоцкий озвучил коня Юлия в цикле мультфильмов про трех богатырей.

Светлана Кузнецова-Царёва, голосом которой говорит Мама Жучиха в популярном мультпроекте «Лунтик», озвучила сразу нескольких персонажей, среди которых Мама, стюардесса, пожилая кошка, подслеповатая кошка, официантка и другие. Другой актер дубляжа, Максим Сергеев, выступил в роли Рассказчика, а также стал голосом портье, пожилого кота, официантов, зрителей и других. Остальные актеры озвучивали по одному персонажу.

Самое большое приключение Коржика, Карамельки и Компота в их первом анимационном фильме. Вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где котят ждут яркие события, полные весёлой суматохи и встреч с новыми друзьями.

8.6 Оцените
20 голосов
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 1 июня 2022
Премьера в мире 1 июня 2022
Возраст 0+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
В ролях
Михаил Хрусталев
Светлана Кузнецова
Максим Сергеев
Максим Тимонин
Софико Гогитидзе
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Три кота и море приключений 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Pushka
12:35 от 200 ₽
Балтика
13:10 от 270 ₽ 16:35 от 270 ₽
Полное расписание и билеты

Три кота и море приключений смотреть онлайн

Три кота и море приключений
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
je7t9 24 апреля 2022, 18:04
Я бы тоже хотел пойти, с моей сестрой, но надо проследить за сеансами. Не делайте выбор заранее, а сначало подумайте😉.
Эндрю Иванов 8 июня 2022, 09:28
Классный мультик! Ходил с сыном 4 лет, он был в восторге!! Мне тоже очень понравился. Рекомендую!!
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20 голосов
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«Три кота и море приключений» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три кота и море приключений»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Pushka Бабушкинская
2D
12:35 от 200 ₽
Балтика Сходненская
2D
13:10 от 270 ₽ 16:35 от 270 ₽
Искра Дмитровская
2D
12:20 от 88 ₽
Полное расписание и билеты
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