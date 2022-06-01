Три кота и море приключений, 2022

Мультфильм понравится не только дошкольникам, но и их старшим братьям и сестрам, которые выросли вместе с оригинальным сериалом и хотят увидеть продолжение.
Новая история о приключениях трех котов сопровождается несколькими музыкальными номерами, поэтому не будет утомительна для просмотра в кинотеатре всей семьей. По словам генерального продюсера студии «Метрафильмс» Артема Васильева, появление шестидесятиминутного выпуска в целом знаменует новый этап в развитии анимационного проекта.
Успех оригинального сериала указывает на то, что полнометражный проект будет иметь много зрителей. Многосерийный проект стал довольно популярен не только среди российской аудитории, но и в других странах. Благодаря сотрудничеству с телеканалом Nick Junior 2-й сезон был доступен к просмотру более чем в 170 странах. Мультсериал получил немало наград, среди которых кинопремия «Икар» и премия Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
Несмотря на большой для детей дошкольного возраста хронометраж, фильму удалось сохранить легкость и простоту, которые нравятся маленьким зрителям во всем мире.
Анимационный проект является продолжением известного российского мультсериала «Три кота», рассказывающего о трех любопытных котятах, которые живут вместе с родителями в доме, спроектированном в форме головы кошки. Каждый выпуск пушистые герои решают задачки при помощи взрослых кота и кошки.
Мультипликационный проект не имеет возрастного ценза, но ориентирован на маленьких зрителей дошкольного возраста.
В России фильм вышел в прокат 1 июня 2022 года. В этот же день его запустили во Франции.
Производственный процесс стартовал в начале лета 2021 года. Тогда же создатели сообщили название будущей картины и имя режиссера – Дмитрий Высоцкий. Он получил известность не только работая над проектом «Три кота», но и как актер дубляжа. Высоцкий озвучил коня Юлия в цикле мультфильмов про трех богатырей.
Светлана Кузнецова-Царёва, голосом которой говорит Мама Жучиха в популярном мультпроекте «Лунтик», озвучила сразу нескольких персонажей, среди которых Мама, стюардесса, пожилая кошка, подслеповатая кошка, официантка и другие. Другой актер дубляжа, Максим Сергеев, выступил в роли Рассказчика, а также стал голосом портье, пожилого кота, официантов, зрителей и других. Остальные актеры озвучивали по одному персонажу.
Самое большое приключение Коржика, Карамельки и Компота в их первом анимационном фильме. Вместе с родителями они отправляются отдыхать на морской курорт, где котят ждут яркие события, полные весёлой суматохи и встреч с новыми друзьями.