Бука. Мое любимое чудище, 2022

В фильме показан образ сильной девушки, которая не терпит правил и стремится восстановить справедливость и обрести свободу действий и выбора. Несмотря на то, что она царевна, ей приходится мириться с порядками королевства, установившимися задолго до ее рождения.
Сказка рассказывает об искренней любви между дамой благородного происхождения и чудищем с огромным и добрым сердцем. Их дружба начинается с похищения, но перерастает в большое чувство.
В мультфильме помимо человеческих персонажей, появляются разные звери, которые тоже играют большую роль в сюжете. Все они умеют говорить и влияют на ход событий, помогая или препятствуя главным героям.
Анимацию озвучили звезды российского шоу-бизнеса. Их голоса добавили персонажам характер: твердость героини сочетается с грубоватым тембром Любови Аксеновой, а брутальность Алексея Чумакова дополнила образ чудища.
Мультипликаторы детально прорисовали не только персонажей истории, но и фон действий. Локации, в которых находятся герои, наполнены волшебством и таинственностью.
От идеи до реализации проекта прошло четыре года. Премьера картины ранее была запланирована на 9 декабря, однако позже релиз перенесли на несколько месяцев по неизвестным причинам.
Ролик персонажей мультфильма озвучили популярные российские артисты. Голос главной героине, Принцессе, дала Любовь Аксенова («Бывшие», «Почка»), а ее возлюбленного дублировал певец Алексей Чумаков. Также в проекте приняли участие Тимур Родригез, Алена Долецкая и другие.
Режиссером и соавтором сценария выступил Максим Волков, который ранее работал над такими российскими анимационными проектами, как «Буба», «Садко» и другие. Он также озвучил одного из персонажей мультфильма.
Фильм был продан для проката в 97 стран мира, в том числе в Германию, Францию, США и другие. Для зарубежного зрителя название мультфильма перевели как «My Sweet Monster» («Мой милый монстр»), однако о премьере за рубежом информации нет.
Лента была создана кинокомпанией СТВ совместно со студией анимации «Сказка». Дистрибьютором в российском прокате выступит компания «Вольга», которая выпустила в прокат РФ множество популярных картин.
Скандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.