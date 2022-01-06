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Бука. Мое любимое чудище Бука. Мое любимое чудище
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Бука. Мое любимое чудище, 2022

2022 / Россия
7.2 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
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Российский мультфильм о своенравной царской дочери и самом опасном разбойнике
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме показан образ сильной девушки, которая не терпит правил и стремится восстановить справедливость и обрести свободу действий и выбора. Несмотря на то, что она царевна, ей приходится мириться с порядками королевства, установившимися задолго до ее рождения.

Сказка рассказывает об искренней любви между дамой благородного происхождения и чудищем с огромным и добрым сердцем. Их дружба начинается с похищения, но перерастает в большое чувство.

В мультфильме помимо человеческих персонажей, появляются разные звери, которые тоже играют большую роль в сюжете. Все они умеют говорить и влияют на ход событий, помогая или препятствуя главным героям.

Анимацию озвучили звезды российского шоу-бизнеса. Их голоса добавили персонажам характер: твердость героини сочетается с грубоватым тембром Любови Аксеновой, а брутальность Алексея Чумакова дополнила образ чудища.

Мультипликаторы детально прорисовали не только персонажей истории, но и фон действий. Локации, в которых находятся герои, наполнены волшебством и таинственностью.

 

От идеи до реализации проекта прошло четыре года. Премьера картины ранее была запланирована на 9 декабря, однако позже релиз перенесли на несколько месяцев по неизвестным причинам.

Ролик персонажей мультфильма озвучили популярные российские артисты. Голос главной героине, Принцессе, дала Любовь Аксенова («Бывшие», «Почка»), а ее возлюбленного дублировал певец Алексей Чумаков. Также в проекте приняли участие Тимур Родригез, Алена Долецкая и другие.

Режиссером и соавтором сценария выступил Максим Волков, который ранее работал над такими российскими анимационными проектами, как «Буба», «Садко» и другие. Он также озвучил одного из персонажей мультфильма.

Фильм был продан для проката в 97 стран мира, в том числе в Германию, Францию, США и другие. Для зарубежного зрителя название мультфильма перевели как «My Sweet Monster» («Мой милый монстр»), однако о премьере за рубежом информации нет.

Лента была создана кинокомпанией СТВ совместно со студией анимации «Сказка». Дистрибьютором в российском прокате выступит компания «Вольга», которая выпустила в прокат РФ множество популярных картин.

Скандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Однако вместо заветной встречи с возлюбленным её берет в плен Бука, самый опасный разбойник королевства. Но очень быстро становится понятно, что бойкая принцесса готова превратить жизнь Буки в кошмар, лишь бы дойти до своей цели. Так неугомонная Варвара принимается наводить в лесу свои порядки.

7.2 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера онлайн 2 февраля 2022
Премьера в мире 6 января 2022
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Виктор Глухушин
Виктор Глухушин
В ролях
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Алексей Чумаков
Алексей Чумаков
Алена Долецкая
Алена Долецкая
Тимур Родригез
Тимур Родригез
Прохор Чеховской
Прохор Чеховской
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Бука. Мое любимое чудище 8 постеров
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В часовой башне дворца мечтательная царевна Варвара читает увлекательные истории о храбром принце Эдварде — ее возлюбленном. Однако царь-батюшка Елисей считает эти сказки «вредной литературой» и запрещает их. Но Варварой не так-то просто управлять. Она верна эпистолярному жанру и обменивается с принцем романтическими письмами. Отец, конечно, против этих отношений. Да еще и противный почтальон Шишек стремится раскрыть его секреты и шантажирует этим, чтобы жениться на…
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Екатерина Фёдорова 22 мая 2022, 16:54
Очень понравился этот мультфильм всё мои одноклассники были довольны😊
Юлия Привалова 3 мая 2022, 22:30
Интересный, красивый, со смыслом
Отзывы Написать
43 голоса
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Видео: Любовь Аксенова и другие артисты рассказывают о своих персонажах из мультфильма «Бука. Мое любимое чудище» Прокат стартует уже через неделю.
Написать
21 апреля 2022 15:31
10 мультфильмов, которые стоит смотреть в кино в апреле Лучшие весенние анимационные новинки – от «Финника» до «Буки».
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30 марта 2022 15:33
Российский мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» выйдет в американский прокат Также проект приобрели в других странах мира.
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14 октября 2021 11:50
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