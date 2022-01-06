Бука. Мое любимое чудище, 2022

В фильме показан образ сильной девушки, которая не терпит правил и стремится восстановить справедливость и обрести свободу действий и выбора. Несмотря на то, что она царевна, ей приходится мириться с порядками королевства, установившимися задолго до ее рождения.

Сказка рассказывает об искренней любви между дамой благородного происхождения и чудищем с огромным и добрым сердцем. Их дружба начинается с похищения, но перерастает в большое чувство.

В мультфильме помимо человеческих персонажей, появляются разные звери, которые тоже играют большую роль в сюжете. Все они умеют говорить и влияют на ход событий, помогая или препятствуя главным героям.

Анимацию озвучили звезды российского шоу-бизнеса. Их голоса добавили персонажам характер: твердость героини сочетается с грубоватым тембром Любови Аксеновой, а брутальность Алексея Чумакова дополнила образ чудища.

Мультипликаторы детально прорисовали не только персонажей истории, но и фон действий. Локации, в которых находятся герои, наполнены волшебством и таинственностью.