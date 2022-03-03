Щенячий Патруль ждут новые рыцарские приключения! Щенок Клык находит волшебные цветы, превращающие дыхание дракона в лёд, и замораживает весь Гавкенбург. А Гончику удаётся добыть легендарную кость Гавкалибур, и теперь он становится королевским рыцарем и пытается помешать коварным планам Герцога Болтунского. В это время перед Вспышем и Эй-Джеем стоит не менее трудная задача — в Аксель-Сити таинственным образом исчезли все зубные щётки. Смогут ли герои найти похитителя и вернуть жителям пропажу?
|3 марта 2022
|Россия
|Пионер
|0+
|3 марта 2022
|Беларусь