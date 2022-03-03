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Постер мультфильма Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание - Трейлер
Киноафиша Фильмы Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание

Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание

, 2022
Paw Patrol 15
США / анимация, детский / 18+
Новые приключения Щенячьего патруля и Вспыша!
Трейлеры
Постер мультфильма Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание - Трейлер
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание  Трейлер

О фильме

Щенячий Патруль ждут новые рыцарские приключения! Щенок Клык находит волшебные цветы, превращающие дыхание дракона в лёд, и замораживает весь Гавкенбург. А Гончику удаётся добыть легендарную кость Гавкалибур, и теперь он становится королевским рыцарем и пытается помешать коварным планам Герцога Болтунского. В это время перед Вспышем и Эй-Джеем стоит не менее трудная задача — в Аксель-Сити таинственным образом исчезли все зубные щётки. Смогут ли герои найти похитителя и вернуть жителям пропажу?

Режиссер Чарльз Е. Бастьен, Мигель Мартинез-Хоффре
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 марта 2022
Дата выхода
3 марта 2022 Россия Пионер 0+
3 марта 2022 Беларусь

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 2 марта 2022

Трейлеры мультфильма

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Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание - Трейлер
Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки: Особое задание Трейлер
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