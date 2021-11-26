Лакричная пицца, 2021

Сюжет музыкального фильма «Лакричная пицца» повествует о начинающем актере по имени Гэри Валентайн, который в стремлении продвинуть свою карьеру знакомится с агентом самой Барбры Стрейзанд. Известно, что действие картины разворачивается в семидесятых годах в Америке. «Лакричная пицца» — прекрасный вариант для тех, кто любит ретро-фильмы, погружающие в эпоху ушедшего времени.

Режиссером картины выступил обладатель Золотой пальмовой ветви и многократный номинант на премию американских киноакадемиков Пол Томас Андерсон, прославленный режиссер, знакомый большинству зрителей по фильмам «Магнолия», «Ночи в стиле буги», «Нефть», а также «Любовь, сбивающая с ног».

Главную роль в «Лакричной пицце» исполнил начинающий американский актер Купер Хоффман, который является сыном покойного Филипа Сеймура Хоффмана – всенародно любимого актера, известного в первую очередь по фильмам Андерсона, а также лауреата многих авторитетных кинопремий.

Одну из второстепенных ролей в фильме исполнил культовый американский музыкант Том Уэйтс. Известно, что ему достался персонаж Рекса Блау, режиссера вымышленной картины, в которой будет сниматься герой Купера Хоффмана. Это не первое появление Уэйтса на большом экране, однако в последнее время музыкант почти не заявляет о себе.

Главную женскую роль в «Лакричной пицце» исполнила вокалистка группы HAIM Алана Хаим. Для Аланы роль в фильме Пола Томаса Андерсона стала первой полноценной работой в большом кино.