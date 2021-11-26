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Лакричная пицца Лакричная пицца
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Лакричная пицца, 2021

2021 / США
8.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Музыкальный фильм Пола Томаса Андерсона об Америке 70-х гг.
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Сюжет музыкального фильма «Лакричная пицца» повествует о начинающем актере по имени Гэри Валентайн, который в стремлении продвинуть свою карьеру знакомится с агентом самой Барбры  Стрейзанд. Известно, что действие картины разворачивается в семидесятых годах в Америке. «Лакричная пицца» — прекрасный вариант для тех, кто любит ретро-фильмы, погружающие в эпоху ушедшего времени.

Режиссером картины выступил обладатель Золотой пальмовой ветви и многократный номинант на премию американских киноакадемиков Пол Томас Андерсон, прославленный режиссер, знакомый большинству зрителей по фильмам «Магнолия», «Ночи в стиле буги», «Нефть», а также «Любовь, сбивающая с ног».

Главную роль в «Лакричной пицце» исполнил начинающий американский актер Купер Хоффман, который является сыном покойного Филипа Сеймура Хоффмана – всенародно любимого актера, известного в первую очередь по фильмам Андерсона, а также лауреата многих авторитетных кинопремий.

Одну из второстепенных ролей в фильме исполнил культовый американский музыкант Том Уэйтс. Известно, что ему достался персонаж Рекса Блау, режиссера вымышленной картины, в которой будет сниматься герой Купера Хоффмана. Это не первое появление Уэйтса на большом экране, однако в последнее время музыкант почти не заявляет о себе.

Главную женскую роль в «Лакричной пицце» исполнила вокалистка группы HAIM Алана Хаим. Для Аланы роль в фильме Пола Томаса Андерсона стала первой полноценной работой в большом кино.

«Лакричная пицца» стала первым полнометражным фильмом Пола Томаса Андерсона за последние четыре года. Прошлая картина кинематографиста, получившая название «Призрачная нить», была номинирована на ряд авторитетных кинопремий.

Одну из второстепенных ролей в ленте сыграл известный голливудский актер Шон Пенн, знакомый большинству киноманов по фильмам «Харви Милк», «Игра», «Я — Сэм», «В диких условиях» и многим другим. Кроме того, Пенн является почетным лауреатом «Оскара».

Композитором фильма выступил гитарист культовой рок-группы Radiohead Джонни Гринвуд. В последние годы Гринвуд все чаще выступает в роли мультиинструменталиста, создавая саундтреки к множеству картин, большая часть из которых является работами Андерсона.

Известно, что съемки «Лакричной пиццы» проходили осенью прошлого года в южных районах Америки. Для того чтобы запутать журналистов, режиссер дал фильму вымышленное название — «Согги Боттом». Название «Лакричная пицца» было анонсировано лишь в сентябре 2021 года.

Бюджет ленты превысил сорок миллионов долларов. Шансов на то, что «Лакричная пицца» сумеет отбить потраченный на нее бюджет, довольно мало. Однако фильм вероятнее всего попадет в традиционный наградной сезон.

Гэри Валентайн мечтает о карьере актёра и знакомится со звёздным продюсером Джоном Питерсом, который работает с Барброй Стрейзанд.

8.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 января 2022
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 26 ноября 2021
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
В ролях
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Шон Пенн
Шон Пенн
Скайлер Гизондо
Скайлер Гизондо
Том Уэйтс
Том Уэйтс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лакричная пицца 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пол Томас Андерсон — удивительный в своей неоднородности режиссер. Каждый его фильм стилистически и жанрово непохож на другой, но при этом содержит узнаваемый чуть ли не с первого кадра едва уловимый почерк, своего рода «призрачную нить», которую он продевает сквозь все свои картины — от параноидальной «Магнолии» и «Любви, сбивающей с ног», которая одновременно и является ромкомом и всячески отрицает его тропы, до тяжеловесной…
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Любовь Петрова (Васильева) 15 января 2022, 17:54
Фильм Лакричная пицца совершенно не понравился. Нет сюжетной линии, не могла дождаться, когда закончится. Почему в рейтинге лучших фильмов 2021 года его поставили на четвёртое место.
Сергей Рыжов 15 января 2022, 23:05
Милая, но при этом не банальная и не легковесная комедия о природе любви, с сатирическими шаржами на политиков и деятелей шоубизнеса 70-х под хиты… Читать дальше…
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саундтрек фильма Лакричная пицца
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