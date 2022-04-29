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Постер фильма Полоса 34
8.1
Полоса 34 - Трейлер
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8.1

Полоса 34

, 2022
Runway 34
Индия / драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Полоса 34
8.1
Полоса 34 - Трейлер
Полоса 34  Трейлер

О фильме

Основано на реальных событиях. История загадочного авиационного рейса, пропавшего после взлета.

В ролях

Аджай Девган
Аджай Девган
Captain Vikrant Khanna
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Narayan Vedant
Ракул Прит Сингх
Ракул Прит Сингх
Tanya Albuquerque
Боман Ирани
Боман Ирани
Nishant Suri
Ангира Дхар
Ангира Дхар
Radhika Roy
Аджи Нагар
Flight Passenger
Ааканкша Сингх
Samaira Khanna
Amy Aela
Angelina
Habib Al Aidroos
Passenger
Avantika Akerkar
Maya Dogra
Режиссер Аджай Девган
Сценарист Сандип Кьюлани, Aamil Keeyan Khan
Композитор Амар Мохиле, Джаслин Ройял
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 28 июня 2022
Премьера в мире 29 апреля 2022
Дата выхода
29 апреля 2022 Россия АНО «СИТА»
29 апреля 2022 Индия UA
29 апреля 2022 Индонезия
Бюджет 1 400 000 000 INR
Сборы в мире $4 062 826
Производство Ajay Devgn Ffilms, Archis Films
Другие названия
Runway 34, Злітна смуга 34, Полоса 34, 34 号跑道

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 15 голосов
7 IMDb
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Обновлено 4 мая 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Полоса 34 - Трейлер
Полоса 34 Трейлер
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