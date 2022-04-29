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Runway 34

Полоса 34, 2022

2022 / Индия
9.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Основано на реальных событиях. История загадочного авиационного рейса, пропавшего после взлета.

9.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера в России 29 апреля 2022
Премьера в мире 29 апреля 2022
Возраст 12+
Прокатчик АНО «СИТА»
Режиссер
Аджай Девган
Аджай Девган
В ролях
Аджай Девган
Аджай Девган
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Ракул Прит Сингх
Ракул Прит Сингх
Боман Ирани
Боман Ирани
Ангира Дхар
Ангира Дхар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полоса 34 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
kerastase 1 мая 2022, 23:47
На огромное моё удивление, фильм-то классный и сделан качественно!!!\n
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