Полоса 34, 2022

В ролях
Аджи Нагар
Flight Passenger
Ааканкша Сингх
Samaira Khanna
Habib Al Aidroos
Passenger
Avantika Akerkar
Maya Dogra
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Сандип Кьюлани, Aamil Keeyan Khan
Композитор
Амар Мохиле, Джаслин Ройял
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 21 минута
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
28 июня 2022
Премьера в мире
29 апреля 2022
Дата выхода
|29 апреля 2022
|Россия
| АНО «СИТА»
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|29 апреля 2022
|Индия
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|UA
|29 апреля 2022
|Индонезия
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Бюджет
1 400 000 000 INR
Сборы в мире
$4 062 826
Производство
Ajay Devgn Ffilms, Archis Films
Другие названия
Runway 34, Злітна смуга 34, Полоса 34, 34 号跑道