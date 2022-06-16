Бультерьер, 2022

Через спорт лента показывает преодоление человеком трудных обстоятельств, которые влияют на психическое состояние и дальнейшее построение жизни. Бывший спортсмен, привыкший долгие годы трудиться над карьерой, в единый миг теряет все, что ему было дорого и ради чего он работал. В сложившейся ситуации у него остается всего два пути: бросить все или продолжать бороться за лучшую жизнь.

В главной роли снялся не просто актер, а профессиональный боец, который на собственном опыте испытал все, о чем повествует лента. Из-за этого на экране создается более правдивое отражение сути и идеи проекта, так как историю можно считать практически основанной на реальных событиях.

Фильм показывает не только борьбу с обстоятельствами: в нем раскрывается тема дружбы и взаимопомощи, причем даже не от человека к человеку. Главному герою справиться с эмоциями помогает собака, с которой он находит общий язык без слов. Он встречает в животном поддержку, которой ему не хватало в обществе людей. Это придает ему сил двигаться дальше, несмотря ни на что.