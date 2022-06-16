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Бультерьер Бультерьер
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Бультерьер, 2022

2022 / Россия
7.9 Оцените
17 голосов
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Спортивная драма о бойце, получившем травму
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Причины посмотреть Факты О фильме

Через спорт лента показывает преодоление человеком трудных обстоятельств, которые влияют на психическое состояние и дальнейшее построение жизни. Бывший спортсмен, привыкший долгие годы трудиться над карьерой, в единый миг теряет все, что ему было дорого и ради чего он работал. В сложившейся ситуации у него остается всего два пути: бросить все или продолжать бороться за лучшую жизнь.

В главной роли снялся не просто актер, а профессиональный боец, который на собственном опыте испытал все, о чем повествует лента. Из-за этого на экране создается более правдивое отражение сути и идеи проекта, так как историю можно считать практически основанной на реальных событиях.

Фильм показывает не только борьбу с обстоятельствами: в нем раскрывается тема дружбы и взаимопомощи, причем даже не от человека к человеку. Главному герою справиться с эмоциями помогает собака, с которой он находит общий язык без слов. Он встречает в животном поддержку, которой ему не хватало в обществе людей. Это придает ему сил двигаться дальше, несмотря ни на что.

Главную роль в фильме сыграл боец Владимир Минеев, действующий чемпион ММА. Для него это стало дебютом в кино. История частично отражает жизнь спортсмена. Он также выступил консультантом по вопросам боевых искусств для фильма. Спортсмен сам выполнял все трюки, которые были использованы в сценах и не прибегал к помощи дублеров.

Спортивную драму снимали в 2021 году в Москве и на побережье Крыма. Процесс занял несколько месяцев и завершился летом того же года.

В съемках участвовала реальная собака породы бультерьер. Ее настоящая кличка – Белаз. Минеев признался, что ранее у него был пес той же породы, что и у его героя в фильме.

Фильм был создан для релиза в кинотеатрах кинокомпаниями «Русский Голливуд» и All Media при финансовой поддержке Фонда кино. Прокатчиком в РФ выступит «Вольга».

Помимо бойца Минеева, в ленте приняли участие профессиональные актеры: Анастасия Красовская, Виталий Кищенко, Сергей Селин и другие. Для режиссера Василия Быстрова эта работа стала второй полнометражной картиной в карьере.

Боец Макс Холодов по кличке Бультерьер является звездой смешанных боевых искусств. После серьезной травмы в ринге, его жизнь идет под откос: дорога к званию чемпиона мира закрыта, а любимая девушка уходит к другому. Чтобы пережить череду неудач и обрести новый смысл жизни, Макс уезжает на побережье. Там он должен найти в себе силы, чтобы вновь вернуться на ринг и провести главный поединок в своей жизни.

7.9 Оцените
17 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 16 июня 2022
Премьера в мире 16 июня 2022
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Василий Быстров
Василий Быстров
В ролях
Владимир Минеев
Владимир Минеев
Лев Семашков
Лев Семашков
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Анастасия Красовская
Анастасия Красовская
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бультерьер 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Анна Берлог 21 июня 2022, 15:19
Фильм «Бультерьер» я решила посмотреть случайно, позвали коллеги по работе. Да и выбор кино сейчас небогатый, так что любая премьера вызывает… Читать дальше…
Мария Корчагина 20 июня 2022, 19:57
Сегодня посмотрела в "Мире". Очерь хороший фильм. Точнее сказать сюжет вообще на 10! Было одущение, что актерам не дали раскрыться, но на… Читать дальше…
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