Бультерьер, 2022

Через спорт лента показывает преодоление человеком трудных обстоятельств, которые влияют на психическое состояние и дальнейшее построение жизни. Бывший спортсмен, привыкший долгие годы трудиться над карьерой, в единый миг теряет все, что ему было дорого и ради чего он работал. В сложившейся ситуации у него остается всего два пути: бросить все или продолжать бороться за лучшую жизнь.
В главной роли снялся не просто актер, а профессиональный боец, который на собственном опыте испытал все, о чем повествует лента. Из-за этого на экране создается более правдивое отражение сути и идеи проекта, так как историю можно считать практически основанной на реальных событиях.
Фильм показывает не только борьбу с обстоятельствами: в нем раскрывается тема дружбы и взаимопомощи, причем даже не от человека к человеку. Главному герою справиться с эмоциями помогает собака, с которой он находит общий язык без слов. Он встречает в животном поддержку, которой ему не хватало в обществе людей. Это придает ему сил двигаться дальше, несмотря ни на что.
Главную роль в фильме сыграл боец Владимир Минеев, действующий чемпион ММА. Для него это стало дебютом в кино. История частично отражает жизнь спортсмена. Он также выступил консультантом по вопросам боевых искусств для фильма. Спортсмен сам выполнял все трюки, которые были использованы в сценах и не прибегал к помощи дублеров.
Спортивную драму снимали в 2021 году в Москве и на побережье Крыма. Процесс занял несколько месяцев и завершился летом того же года.
В съемках участвовала реальная собака породы бультерьер. Ее настоящая кличка – Белаз. Минеев признался, что ранее у него был пес той же породы, что и у его героя в фильме.
Фильм был создан для релиза в кинотеатрах кинокомпаниями «Русский Голливуд» и All Media при финансовой поддержке Фонда кино. Прокатчиком в РФ выступит «Вольга».
Помимо бойца Минеева, в ленте приняли участие профессиональные актеры: Анастасия Красовская, Виталий Кищенко, Сергей Селин и другие. Для режиссера Василия Быстрова эта работа стала второй полнометражной картиной в карьере.
Боец Макс Холодов по кличке Бультерьер является звездой смешанных боевых искусств. После серьезной травмы в ринге, его жизнь идет под откос: дорога к званию чемпиона мира закрыта, а любимая девушка уходит к другому. Чтобы пережить череду неудач и обрести новый смысл жизни, Макс уезжает на побережье. Там он должен найти в себе силы, чтобы вновь вернуться на ринг и провести главный поединок в своей жизни.