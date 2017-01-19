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Закону тут не место Закону тут не место
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L'ora legale

Закону тут не место, 2017

2017 / Италия
6.4 Оцените
10 голосов
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Криминальная комедия о борьбе небольшого города с новым честным мэром
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Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, авторы «Баарии», сняли комедию с криминальным акцентом. В главных ролях фильма замечены Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, которые снимались у режиссеров ранее, а также Винченцо Амато («Новый свет», «Девочка на велосипеде») и Антонио Катания («Средиземное море», «Нирвана»). 

Фильм переносит зрителя в солнечную Сицилию, где в небольшом городе уже буквально все устали от коррупции и произвола власти. Чтобы улучшить свою жизнь, они выбирают нового мэра, который должен все поменять. Он, в свою очередь, дает слово следовать букве закона, причем дословно и постоянно. Но, естественно, находятся и те, кто не хочет перемен и привык жить в атмосфере вседозволенности. Картина на примере одного вымышленного городка поднимает многие социальные проблемы общества и высмеивает его недостатки. 

- Слоган фильма: «Слишком честно, чтобы быть правдой»

- Фильм «Закону тут не место» стал самым кассовым фильмом в Италии в 2018 году 

- «Закону тут не место» стал пятой совместной работой Сальво Фикарра и Валентино Пиконе

Жители маленького сицилийского городка устали от коррупции и беспредела властей и выбрали себе нового мэра — такого честного, каких ни видывал мир. Новоизбранный глава администрации дает слово бороться со всем, что противоречит закону: от неэкологичной утилизации отходов до незаконного строительства — и это не пустой звук предвыборной кампании. Он обещает горожанам чистые улицы, велодорожки, бесплатную медицину, но оказывается, не все жители городка готовы к таким переменам… Особенно недовольны зятья нового мэра, которые привыкли к легкой жизни при прошлой власти. Они решают вернуть все на круги своя и придумывают коварный план. Развитие или инерция, честность или взяточничество, семейные ценности или личные интересы — вымышленный сицилийский городок Пьетрамаре становится моделью общества, в которой каждый сможет узнать себя. Завоевавшая европейского зрителя история от главных комиков современного итальянского кино, дуэта Фикарра и Пиконе (Ficarra&Picone), — не просто лучшая комедия года, а новое слово в жанре комедии по-итальянски, которое надо услышать и понять всем нам.

6.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера в мире 19 января 2017
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Сальво Фикарра
Сальво Фикарра
В ролях
Франческо Бениньо
Франческо Бениньо
Гаэтано Бруно
Гаэтано Бруно
Антонио Катания
Антонио Катания
Винченцо Амато
Винченцо Амато
Серджо Фришия
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Закону тут не место 2 постера
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Закону тут не место
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В небольшом городке на Сицилии происходит маленькая революция. Народ решает не переизбирать мэра, который оттрубил на благо общества пятнадцать лет, и отдают власть местному преподавателю, обещавшему разобраться со всем, что натворил его предшественник. Поначалу местные жители ликуют и радуются изменениям, а особенно преуспевают в этом родственники бывшего преподавателя. Но когда дело доходит до налогов и закрытия нефтеперерабатывающего завода, который предоставлял работу множеству горожан,…
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