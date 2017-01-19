Закону тут не место, 2017

Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, авторы «Баарии», сняли комедию с криминальным акцентом. В главных ролях фильма замечены Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, которые снимались у режиссеров ранее, а также Винченцо Амато («Новый свет», «Девочка на велосипеде») и Антонио Катания («Средиземное море», «Нирвана»).

Фильм переносит зрителя в солнечную Сицилию, где в небольшом городе уже буквально все устали от коррупции и произвола власти. Чтобы улучшить свою жизнь, они выбирают нового мэра, который должен все поменять. Он, в свою очередь, дает слово следовать букве закона, причем дословно и постоянно. Но, естественно, находятся и те, кто не хочет перемен и привык жить в атмосфере вседозволенности. Картина на примере одного вымышленного городка поднимает многие социальные проблемы общества и высмеивает его недостатки.