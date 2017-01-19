Закону тут не место, 2017

Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, авторы «Баарии», сняли комедию с криминальным акцентом. В главных ролях фильма замечены Сальво Фикарра и Валентино Пиконе, которые снимались у режиссеров ранее, а также Винченцо Амато («Новый свет», «Девочка на велосипеде») и Антонио Катания («Средиземное море», «Нирвана»).
Фильм переносит зрителя в солнечную Сицилию, где в небольшом городе уже буквально все устали от коррупции и произвола власти. Чтобы улучшить свою жизнь, они выбирают нового мэра, который должен все поменять. Он, в свою очередь, дает слово следовать букве закона, причем дословно и постоянно. Но, естественно, находятся и те, кто не хочет перемен и привык жить в атмосфере вседозволенности. Картина на примере одного вымышленного городка поднимает многие социальные проблемы общества и высмеивает его недостатки.
- Слоган фильма: «Слишком честно, чтобы быть правдой»
- Фильм «Закону тут не место» стал самым кассовым фильмом в Италии в 2018 году
- «Закону тут не место» стал пятой совместной работой Сальво Фикарра и Валентино Пиконе
Жители маленького сицилийского городка устали от коррупции и беспредела властей и выбрали себе нового мэра — такого честного, каких ни видывал мир. Новоизбранный глава администрации дает слово бороться со всем, что противоречит закону: от неэкологичной утилизации отходов до незаконного строительства — и это не пустой звук предвыборной кампании. Он обещает горожанам чистые улицы, велодорожки, бесплатную медицину, но оказывается, не все жители городка готовы к таким переменам… Особенно недовольны зятья нового мэра, которые привыкли к легкой жизни при прошлой власти. Они решают вернуть все на круги своя и придумывают коварный план. Развитие или инерция, честность или взяточничество, семейные ценности или личные интересы — вымышленный сицилийский городок Пьетрамаре становится моделью общества, в которой каждый сможет узнать себя. Завоевавшая европейского зрителя история от главных комиков современного итальянского кино, дуэта Фикарра и Пиконе (Ficarra&Picone), — не просто лучшая комедия года, а новое слово в жанре комедии по-итальянски, которое надо услышать и понять всем нам.