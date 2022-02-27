Я иду искать, 2022

В основу сюжета легла актуальная и правдивая для современников история о стрельбе в школе. Помимо этого, формат повествования скринлайф будет интересен молодой аудитории, так как события ленты отображаются с помощью компьютерных технологий: зритель может наблюдать за жизнью героев в сети.

Сюжет раскрывает множество тем, среди которых – подростковый буллинг и агрессия, расслоение общества, проблемы в отношениях со сверстниками и родителями. Фильм заставляет задуматься об истинных ценностях, реализации в жизни и творчестве.

Над фильмом работали профессиональные актеры кино вместе с дебютантами. Начинающие артисты Олег Савостюк и Трофим Корчинов, не так давно сами вышедшие из подросткового периода, смогли достоверно отобразить на экране чувства и переживания своих героев.

Действие фильма происходит в российской провинции, куда режиссеры редко направляют творческий потенциал. Проблемы маленьких городов чаще остаются за кадром, хотя и там происходит множество трагических событий, связанных со школьниками и их родителями.