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Я иду искать, 2022

2022 / Россия
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Драма о детской агрессии и сложных отношениях подростков с родителями и сверстниками
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Причины посмотреть Факты О фильме

В основу сюжета легла актуальная и правдивая для современников история о стрельбе в школе. Помимо этого, формат повествования скринлайф будет интересен молодой аудитории, так как события ленты отображаются с помощью компьютерных технологий: зритель может наблюдать за жизнью героев в сети.

Сюжет раскрывает множество тем, среди которых – подростковый буллинг и агрессия, расслоение общества, проблемы в отношениях со сверстниками и родителями. Фильм заставляет задуматься об истинных ценностях, реализации в жизни и творчестве.

Над фильмом работали профессиональные актеры кино вместе с дебютантами. Начинающие артисты Олег Савостюк и Трофим Корчинов, не так давно сами вышедшие из подросткового периода, смогли достоверно отобразить на экране чувства и переживания своих героев.

Действие фильма происходит в российской провинции, куда режиссеры редко направляют творческий потенциал. Проблемы маленьких городов чаще остаются за кадром, хотя и там происходит множество трагических событий, связанных со школьниками и их родителями.

 

Драматический фильм, вышедший при поддержке продюсерской компании «ВГИК-Дебют» и Минкультуры РФ, стал дебютным в карьере режиссера Евгения Дудчака. Картина входит в программу «Пушкинской карты» для молодежи.

Впервые ленту показали в рамках конкурсной программы смотра дебютных работ «Дух огня». Мероприятие проходило в Ханты-Мансийске. Награду имени Александра Абдулова получил 19-летний актер Олег Савостюк. Он удостоился приза за лучшую мужскую роль и стал одним из самых молодых артистов на конкурсе.

В фильме приняли участие популярные российские артисты Андрей Иванов («Кадетство»), Марина Александрова («Екатерина»), а также Максим Виторган («Беспринципные») и другие знаменитости. Продюсерами ленты выступили

Федор Попов и Владимир Малышев, которые ранее работали над проектом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Основной съемочный процесс проходил в городе Туле, где родилась актриса Марина Александровна. Авторы ленты искали провинциальный маленький город с развитой инфраструктурой, чтобы отразить атмосферу происходящего. Также среди локаций был задействован подмосковный Серпухов.

Елена – врач скорой помощи. Её бригада выезжает на место преступления, о котором сообщил старший сын Елены – Константин, позвонив на пульт дежурного. Елена мчится на всех парах, к месту трагедии, думая, что Костя стал жертвой преступника. Самое ужасное её ждёт впереди – сын и есть преступник. Елена мучается осознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля ее вины в происшедшем? Не доверяя следствию, Елена начинает свои собственные поиски и понимает, что ничего не знала о своём сыне.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера в мире 14 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Стелла Релиз
Режиссер
Евгений Дудчак
Евгений Дудчак
В ролях
Марина Александрова
Марина Александрова
Максим Виторган
Максим Виторган
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Трофим Корчинов
Трофим Корчинов
Андрей Иванов
Андрей Иванов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я иду искать 1 постер
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Елена (Марина Александрова) работает парамедиком в больнице провинциального российского города. Понятно, что работа тяжелая и часто неблагодарная, но Елену спасает семья – два сына: Костя (Трофим Корчинов) и Егор (Олег Савостюк). Но однажды Елена отправляется на срочный выезд и видит ужасное: несколько человек на лодочной станции застрелены, один из них – Костя. Более того, ее сын – главный подозреваемый. Триллер не очень русский жанр. Хтоническая русская…
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