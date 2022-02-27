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Я иду искать

, 2022
YA idu iskat
Россия / драма, детектив / 18+
Драма о детской агрессии и сложных отношениях подростков с родителями и сверстниками
Трейлеры
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6.6
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Факты

О фильме

В основу сюжета легла актуальная и правдивая для современников история о стрельбе в школе. Помимо этого, формат повествования скринлайф будет интересен молодой аудитории, так как события ленты отображаются с помощью компьютерных технологий: зритель может наблюдать за жизнью героев в сети.

Сюжет раскрывает множество тем, среди которых – подростковый буллинг и агрессия, расслоение общества, проблемы в отношениях со сверстниками и родителями. Фильм заставляет задуматься об истинных ценностях, реализации в жизни и творчестве.

Над фильмом работали профессиональные актеры кино вместе с дебютантами. Начинающие артисты Олег Савостюк и Трофим Корчинов, не так давно сами вышедшие из подросткового периода, смогли достоверно отобразить на экране чувства и переживания своих героев.

Действие фильма происходит в российской провинции, куда режиссеры редко направляют творческий потенциал. Проблемы маленьких городов чаще остаются за кадром, хотя и там происходит множество трагических событий, связанных со школьниками и их родителями.

 

Драматический фильм, вышедший при поддержке продюсерской компании «ВГИК-Дебют» и Минкультуры РФ, стал дебютным в карьере режиссера Евгения Дудчака. Картина входит в программу «Пушкинской карты» для молодежи.

Впервые ленту показали в рамках конкурсной программы смотра дебютных работ «Дух огня». Мероприятие проходило в Ханты-Мансийске. Награду имени Александра Абдулова получил 19-летний актер Олег Савостюк. Он удостоился приза за лучшую мужскую роль и стал одним из самых молодых артистов на конкурсе.

В фильме приняли участие популярные российские артисты Андрей Иванов («Кадетство»), Марина Александрова («Екатерина»), а также Максим Виторган («Беспринципные») и другие знаменитости. Продюсерами ленты выступили

Федор Попов и Владимир Малышев, которые ранее работали над проектом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Основной съемочный процесс проходил в городе Туле, где родилась актриса Марина Александровна. Авторы ленты искали провинциальный маленький город с развитой инфраструктурой, чтобы отразить атмосферу происходящего. Также среди локаций был задействован подмосковный Серпухов.

Елена – врач скорой помощи. Её бригада выезжает на место преступления, о котором сообщил старший сын Елены – Константин, позвонив на пульт дежурного. Елена мчится на всех парах, к месту трагедии, думая, что Костя стал жертвой преступника. Самое ужасное её ждёт впереди – сын и есть преступник. Елена мучается осознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля ее вины в происшедшем? Не доверяя следствию, Елена начинает свои собственные поиски и понимает, что ничего не знала о своём сыне.

В ролях

Марина Александрова
Марина Александрова
Yelena Panshina
Максим Виторган
Максим Виторган
Oleg Tikhonov
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Yegor Panshin
Трофим Корчинов
Трофим Корчинов
Kostya Panshin
Андрей Иванов
Андрей Иванов
Sergey Savolov
Режиссер Евгений Дудчак
Сценарист Valeriya Chebotareva, Ilya Kozhukhar, Mariya Nefyodova
Композитор Albert Khalmurzayev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 27 февраля 2022
Дата выхода
14 апреля 2022 Россия Стелла Релиз
Сборы в мире $12 566
Другие названия
YA idu iskat, Я иду искать

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Наша рецензия

Триллер о скорбящей матери, устроившей свое расследование смерти сына.
Триллер о скорбящей матери, устроившей свое расследование смерти сына. Елена (Марина Александрова) работает парамедиком в больнице провинциального российского города. Понятно, что работа тяжелая и часто неблагодарная, но Елену спасает семья – два сына: Костя (Трофим Корчинов) и Егор (Олег Савостюк). Но однажды Елена отправляется на срочный выезд и видит ужасное: несколько человек на лодочной станции застрелены, один из них – Костя. Более того, ее сын – главный подозреваемый. Триллер не очень русский жанр. Хтоническая русская…

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