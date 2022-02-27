Я иду искать, 2022

В основу сюжета легла актуальная и правдивая для современников история о стрельбе в школе. Помимо этого, формат повествования скринлайф будет интересен молодой аудитории, так как события ленты отображаются с помощью компьютерных технологий: зритель может наблюдать за жизнью героев в сети.
Сюжет раскрывает множество тем, среди которых – подростковый буллинг и агрессия, расслоение общества, проблемы в отношениях со сверстниками и родителями. Фильм заставляет задуматься об истинных ценностях, реализации в жизни и творчестве.
Над фильмом работали профессиональные актеры кино вместе с дебютантами. Начинающие артисты Олег Савостюк и Трофим Корчинов, не так давно сами вышедшие из подросткового периода, смогли достоверно отобразить на экране чувства и переживания своих героев.
Действие фильма происходит в российской провинции, куда режиссеры редко направляют творческий потенциал. Проблемы маленьких городов чаще остаются за кадром, хотя и там происходит множество трагических событий, связанных со школьниками и их родителями.
Драматический фильм, вышедший при поддержке продюсерской компании «ВГИК-Дебют» и Минкультуры РФ, стал дебютным в карьере режиссера Евгения Дудчака. Картина входит в программу «Пушкинской карты» для молодежи.
Впервые ленту показали в рамках конкурсной программы смотра дебютных работ «Дух огня». Мероприятие проходило в Ханты-Мансийске. Награду имени Александра Абдулова получил 19-летний актер Олег Савостюк. Он удостоился приза за лучшую мужскую роль и стал одним из самых молодых артистов на конкурсе.
В фильме приняли участие популярные российские артисты Андрей Иванов («Кадетство»), Марина Александрова («Екатерина»), а также Максим Виторган («Беспринципные») и другие знаменитости. Продюсерами ленты выступили
Федор Попов и Владимир Малышев, которые ранее работали над проектом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
Основной съемочный процесс проходил в городе Туле, где родилась актриса Марина Александровна. Авторы ленты искали провинциальный маленький город с развитой инфраструктурой, чтобы отразить атмосферу происходящего. Также среди локаций был задействован подмосковный Серпухов.
Елена – врач скорой помощи. Её бригада выезжает на место преступления, о котором сообщил старший сын Елены – Константин, позвонив на пульт дежурного. Елена мчится на всех парах, к месту трагедии, думая, что Костя стал жертвой преступника. Самое ужасное её ждёт впереди – сын и есть преступник. Елена мучается осознанием ответственности и собственной вины. Достаточно ли она любила своего сына? Какова доля ее вины в происшедшем? Не доверяя следствию, Елена начинает свои собственные поиски и понимает, что ничего не знала о своём сыне.
|14 апреля 2022
|Россия
|Стелла Релиз