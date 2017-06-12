Ван Гог. С любовью, Винсент, 2017

«Ван Гог. С любовью, Винсент» является анимационной картиной режиссёров Дороты Кобелы и Хью Велчмана («Волшебная страна» 2011г.). В съёмках фильма принимали участие такие актёры, как Сирша Ронан («Гостья», «Отель «Гранд Будапешт»), Хелен МакКрори (сериал «Острые козырьки», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Эйдан Тёрнер (трилогия «Хоббит»), Крис О'Дауд («Девичник в Вегасе», «Голгофа»), Джером Флинн из «Игры престолов», Дуглас Бут («Ной», «Гордость и предубеждение и зомби») и другие.

Фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» поведает историю жизни и смерти одного из величайших художников в истории. Он с трудом сводил концы с концами, не мог продать ни одной картины, страдал алкоголизмом, но всегда продолжал рисовать. Печальная повесть его жизни отражена в этой ленте, которая полностью состоит из живописных полотен, созданных в фирменном стиле художника.