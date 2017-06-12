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Ван Гог. С любовью, Винсент Ван Гог. С любовью, Винсент
Киноафиша Фильмы Ван Гог. С любовью, Винсент
Loving Vincent

Ван Гог. С любовью, Винсент, 2017

2017 / Великобритания / Польша
7.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Ван Гог. С любовью, Винсент» является анимационной картиной режиссёров Дороты Кобелы и Хью Велчмана («Волшебная страна» 2011г.). В съёмках фильма принимали участие такие актёры, как Сирша Ронан («Гостья», «Отель «Гранд Будапешт»), Хелен МакКрори (сериал «Острые козырьки», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Эйдан Тёрнер (трилогия «Хоббит»), Крис О'Дауд («Девичник в Вегасе», «Голгофа»), Джером Флинн из «Игры престолов», Дуглас Бут («Ной», «Гордость и предубеждение и зомби») и другие.

Фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» поведает историю жизни и смерти одного из величайших художников в истории. Он с трудом сводил концы с концами, не мог продать ни одной картины, страдал алкоголизмом, но всегда продолжал рисовать. Печальная повесть его жизни отражена в этой ленте, которая полностью состоит из живописных полотен, созданных в фирменном стиле художника.

- Бюджет фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» составил 5 миллионов евро

- Режиссёры Дорота Кобела и Хью Велчман вместе сняли мультфильм с элементами художественного кино «Волшебная страна»

- У одного из постановщиков ленты Хью Велчмана есть «Оскар» за короткометражку «Петя и волк»

- «Ван Гог. С любовью, Винсент» - первый в истории фильм, полностью снятый при помощи художественных рисунков. Каждый из 65 тысяч рисунков нарисован маслом на холсте в стилистике живописи Ван Гога

- Более 100 художников работали над созданием картины о Ван Гоге

Фильм о жизни и загадочной смерти Винсента Ван Гога.

7.7 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 10 марта 2022
Премьера в мире 12 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Дорота Кобела
Дорота Кобела
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Элинор Томлинсон
Элинор Томлинсон
Эйдан Тернер
Эйдан Тернер
Хелен МакКрори
Хелен МакКрори
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Все актеры и съемочная группа
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Со смерти Ван Гога (Роберт Гуларчик) прошел год. В Арле находят его письмо, написанное брату Тео. Почтальон Жозеф Рулен (Крис О’Дауд) отправляет находку по имеющемуся адресу, но послание от художника приходит обратно. Рулен дает поручение своему сыну Арману (Дуглас Бут) найти брата Винсента и отдать письмо ему прямо в руки. Молодой человек отправляется на поиски Тео в Париж, но, узнав от Папаши Танги (Джон Сешнс) о том, что тот скончался через полгода после смерти художника, не прекращает…
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Катерина Радюк 18 ноября 2017, 10:50
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Anastasia Ganina 2 февраля 2018, 23:45
You want to know so much about his death, but what do you know about his life?
Меня всегда восхищали талантливые люди и шедевры, которые они создают.… Читать дальше…
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