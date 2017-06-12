Ван Гог. С любовью, Винсент, 2017

«Ван Гог. С любовью, Винсент» является анимационной картиной режиссёров Дороты Кобелы и Хью Велчмана («Волшебная страна» 2011г.). В съёмках фильма принимали участие такие актёры, как Сирша Ронан («Гостья», «Отель «Гранд Будапешт»), Хелен МакКрори (сериал «Острые козырьки», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Эйдан Тёрнер (трилогия «Хоббит»), Крис О'Дауд («Девичник в Вегасе», «Голгофа»), Джером Флинн из «Игры престолов», Дуглас Бут («Ной», «Гордость и предубеждение и зомби») и другие.
Фильм «Ван Гог. С любовью, Винсент» поведает историю жизни и смерти одного из величайших художников в истории. Он с трудом сводил концы с концами, не мог продать ни одной картины, страдал алкоголизмом, но всегда продолжал рисовать. Печальная повесть его жизни отражена в этой ленте, которая полностью состоит из живописных полотен, созданных в фирменном стиле художника.
- Бюджет фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент» составил 5 миллионов евро
- Режиссёры Дорота Кобела и Хью Велчман вместе сняли мультфильм с элементами художественного кино «Волшебная страна»
- У одного из постановщиков ленты Хью Велчмана есть «Оскар» за короткометражку «Петя и волк»
- «Ван Гог. С любовью, Винсент» - первый в истории фильм, полностью снятый при помощи художественных рисунков. Каждый из 65 тысяч рисунков нарисован маслом на холсте в стилистике живописи Ван Гога
- Более 100 художников работали над созданием картины о Ван Гоге
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