Клаустрофобы. Начало, 2022

Действие фильма концентрируется на группе молодых людей, которые устраивают костюмированную вечеринку в старом заброшенном бункере, некогда принадлежавшем нацистам. По мере развития сюжета главные герои сталкиваются с настоящим злом и начинают бороться за собственную жизнь. «Клаустрофобы: начало» — идеальный вариант для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и просто соскучился по фильмам ужасов.
Режиссером картины выступил Роберто Дзаццара, для него «Клаустрофобы» стали первой работой в карьере. До этого Дзаццара в основном выступал в качестве оператора. Тем не менее есть надежда, что Роберто станет одним из тех постановщиков-новичков, которые если не будоражат, то как минимум привносят что-то новое в мир независимого кино.
Главную женскую роль в «Клаустрофобах» исполнила Гайя Уайсс, французская актриса, которую можно было увидеть в таких популярных сериалах, как «Чужестранка» и «Викинги». Уайсс также снялась в хорроре под названием «Овердрайв».
Компанию Уайсс на большом экране составил итальянский актер Лоренцо Рикельми, знакомый большинству российских зрителей по своей работе в сериале о путешественнике Марко Поло, а также его одноименном сиквеле. Рикельми также снялся в фильмах «Безрассудная жизнь», «Девушка в тумане», «Женитьба».
«Клаустрофобы: Начало» является редким представителем европейского хоррора в российском прокате. Такие фильмы не всегда удачны, однако определенно заслуживают внимание со стороны искушенных киноманов.
«Клаустрофобы: начало» не имеют никакого отношения к одноименному голливудскому хоррору, который вышел в 2019 году. Оригинальное название картины Роберто Дзаццара «The Bunker Game». По неизвестной причине российский прокатчик решил связать два этих фильма, изменив российскую локализацию.
Сценарий к картине написала итальянка Мануэла Каччьямани, которая в свое время работала над такими проектами, как «Этци и тайна времени», а также «Озеро идиотов». Каччьямани также неоднократно выступала в качестве продюсера. «Клаустрофобы» стали ее третьим сценарным проектом.
Зрительский рейтинг фильма отмечен маркером «16+». Это означает, что «Клаустрофобы: начало» содержат множество сцен графического насилия. В картине также могут быть показаны эпизоды сексуального характера. На показ допускаются люди старше 16 лет. Подростки могут попасть на «Клаустрофобов» в сопровождении родителей.
Прокатчиком картины выступила кинокомпания «Экспонента», которая в свое время выпускала на большие экраны такие проекты, как «Идеальные незнакомцы», «Опасная игра Слоун», «Апгрейд», «Великий», «Милая Фрэнсис». В скором времени «Экспонента» выпустит японскую драму «Сядь за руль моей машины», номинированную на премию «Оскар».
В заброшенном бункере, где в римские времена был храм подземного божества Сорануса, а во время войны нацисты устроили себе убежище, группа молодых людей организует костюмированную вечеринку-игру. По ее сюжету, Четвертый рейх занимается генными экспериментами и проводит первые игры на выживание. Участники сталкиваются с подлинным и древним злом.