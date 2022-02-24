Клаустрофобы. Начало, 2022

Действие фильма концентрируется на группе молодых людей, которые устраивают костюмированную вечеринку в старом заброшенном бункере, некогда принадлежавшем нацистам. По мере развития сюжета главные герои сталкиваются с настоящим злом и начинают бороться за собственную жизнь. «Клаустрофобы: начало» — идеальный вариант для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и просто соскучился по фильмам ужасов.

Режиссером картины выступил Роберто Дзаццара, для него «Клаустрофобы» стали первой работой в карьере. До этого Дзаццара в основном выступал в качестве оператора. Тем не менее есть надежда, что Роберто станет одним из тех постановщиков-новичков, которые если не будоражат, то как минимум привносят что-то новое в мир независимого кино.

Главную женскую роль в «Клаустрофобах» исполнила Гайя Уайсс, французская актриса, которую можно было увидеть в таких популярных сериалах, как «Чужестранка» и «Викинги». Уайсс также снялась в хорроре под названием «Овердрайв».

Компанию Уайсс на большом экране составил итальянский актер Лоренцо Рикельми, знакомый большинству российских зрителей по своей работе в сериале о путешественнике Марко Поло, а также его одноименном сиквеле. Рикельми также снялся в фильмах «Безрассудная жизнь», «Девушка в тумане», «Женитьба».

«Клаустрофобы: Начало» является редким представителем европейского хоррора в российском прокате. Такие фильмы не всегда удачны, однако определенно заслуживают внимание со стороны искушенных киноманов.