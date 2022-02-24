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Клаустрофобы. Начало Клаустрофобы. Начало
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The Bunker Game

Клаустрофобы. Начало, 2022

2022 / Италия / Франция
5.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Хоррор о новой игре на выживание
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Действие фильма концентрируется на группе молодых людей, которые устраивают костюмированную вечеринку в старом заброшенном бункере, некогда принадлежавшем нацистам. По мере развития сюжета главные герои сталкиваются с настоящим злом и начинают бороться за собственную жизнь. «Клаустрофобы: начало» — идеальный вариант для тех, кто хочет пощекотать себе нервы и просто соскучился по фильмам ужасов.

Режиссером картины выступил Роберто Дзаццара, для него «Клаустрофобы» стали первой работой в карьере. До этого Дзаццара в основном выступал в качестве оператора. Тем не менее есть надежда, что Роберто станет одним из тех постановщиков-новичков, которые если не будоражат, то как минимум привносят что-то новое в мир независимого кино.

Главную женскую роль в «Клаустрофобах» исполнила Гайя Уайсс, французская актриса, которую можно было увидеть в таких популярных сериалах, как «Чужестранка» и «Викинги». Уайсс также снялась в хорроре под названием «Овердрайв».

Компанию Уайсс на большом экране составил итальянский актер Лоренцо Рикельми, знакомый большинству российских зрителей по своей работе в сериале о путешественнике Марко Поло, а также его одноименном сиквеле. Рикельми также снялся в фильмах «Безрассудная жизнь», «Девушка в тумане», «Женитьба».

«Клаустрофобы: Начало» является редким представителем европейского хоррора в российском прокате. Такие фильмы не всегда удачны, однако определенно заслуживают внимание со стороны искушенных киноманов.

«Клаустрофобы: начало» не имеют никакого отношения к одноименному голливудскому хоррору, который вышел в 2019 году. Оригинальное название картины Роберто Дзаццара «The Bunker Game». По неизвестной причине российский прокатчик решил связать два этих фильма, изменив российскую локализацию.

Сценарий к картине написала итальянка Мануэла Каччьямани, которая в свое время работала над такими проектами, как «Этци и тайна времени», а также «Озеро идиотов». Каччьямани также неоднократно выступала в качестве продюсера. «Клаустрофобы» стали ее третьим сценарным проектом.

Зрительский рейтинг фильма отмечен маркером «16+». Это означает, что «Клаустрофобы: начало» содержат множество сцен графического насилия. В картине также могут быть показаны эпизоды сексуального характера. На показ допускаются люди старше 16 лет. Подростки могут попасть на «Клаустрофобов» в сопровождении родителей.

Прокатчиком картины выступила кинокомпания «Экспонента», которая в свое время выпускала на большие экраны такие проекты, как «Идеальные незнакомцы», «Опасная игра Слоун», «Апгрейд», «Великий», «Милая Фрэнсис». В скором времени «Экспонента» выпустит японскую драму «Сядь за руль моей машины», номинированную на премию «Оскар».

В заброшенном бункере, где в римские времена был храм подземного божества Сорануса, а во время войны нацисты устроили себе убежище, группа молодых людей организует костюмированную вечеринку-игру. По ее сюжету, Четвертый рейх занимается генными экспериментами и проводит первые игры на выживание. Участники сталкиваются с подлинным и древним злом.

5.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 24 февраля 2022
Премьера онлайн 16 марта 2022
Премьера в мире 24 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Роберто Заззара
Роберто Заззара
В ролях
Гайя Уайсс
Гайя Уайсс
Лоренцо Рикельми
Лоренцо Рикельми
Марк Райдер
Марк Райдер
Тудор Истодор
Тудор Истодор
Фелисе Янкелль
Фелисе Янкелль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клаустрофобы. Начало 3 постера
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В древнеримской пещере, посвященной божеству Сораносу, нацистское командование, руководившее армиями в Италии, устроило себе надежный бункер, уходящий тоннелями глубоко в гору. В конце войны освободившие Италию американские войска добрались и до бункера, не оставив никого в живых. Много лет спустя шестеро любителей ролевых игр организовывают здесь же игру, воплощающую альтернативное развитие истории — американцы сбросили атомную бомбу на Германию, а немцы ответили тем же. Остатки…
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