Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Челюсти. Столкновение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Грозный папа Грозный папа
Киноафиша Фильмы Грозный папа

Грозный папа, 2021

2021 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 1
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его – как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Однако что-то пошло не так, и Грозный попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов – неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт с детьми – Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича.

Год выпуска 2021
Премьера в России 27 октября 2022
Премьера в мире 27 октября 2022
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Карен Оганесян
Карен Оганесян
В ролях
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец
Игорь Верник
Игорь Верник
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Грозный папа 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Русалка и дочь короля
Русалка и дочь короля
2022, США, приключения, фэнтези, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Гайдай всех обманул: хитрость «Бриллиантовой руки», которую заметили немногие
Фанатки кусают локти: звезда «Холопа» Бикович засветил новую возлюбленную
Триумф Вицина, о котором никто не узнал: этот фильм «с подвохом» обожали в СССР
Пугачева и Галкин «выступили в унисон» ради жены Николаева: повод важный
Вынудил Галкин: Пугачева ошеломила народ неожиданным появлением
Никто не знал: Ширвиндт выдал всем пикантный секрет Миронова
Фанаты «Иронии судьбы» не знали: этого советского актера Брыльска ненавидела «до трясучки»
Потерял семью и стал затворником: что творится с Александром Балуевым
Давшая обет безбрачия вдова Грачевского заговорила о новом романе: «Не искал своего счастья»
Гаркалина и Меньшова «воскресят» на потеху россиянам: вот как это будет
Помните комедию «Няньки»? Вот какая жуткая участь постигла близнецов-главных героев
Сам себя закопал: Миронов ошарашил странным заявлением о детях
Приложение киноафиши