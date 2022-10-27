Грозный папа, 2021

Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его – как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Однако что-то пошло не так, и Грозный попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов – неудачливый археолог и такой же неудачливый отец. Он давно потерял контакт с детьми – Ромкой и Полей. Но теперь они вместе отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича.