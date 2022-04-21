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Оторви и выбрось Оторви и выбрось
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Оторви и выбрось, 2021

2021 / Россия
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Черная комедия о неприятных родственниках с Анной Михалковой в главной роли
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Действие этой комедии разворачивается вокруг женщины по имени Оля, которая пытается начать новую жизнь после четырех лет тюремного заключения. Для начала главная героиня хочет вернуть себе дочь, находящуюся под опекой бабушки. Естественно, между женщинами происходит конфликт, который выливается в ряд курьезных ситуаций. «Оторви и выбрось» — отличный вариант для тех, кто любит отечественное кино и нетривиальные комедии.

Режиссером ленты стал начинающий российский кинематографист Кирилл Соколов, недавний лауреат фестиваля «Окно в Европу» за свою дебютную работу «Папа, сдохни», которая в свое время стала настоящим хитом. «Оторви и выбрось» – всего лишь второй фильм Соколова, который определенно имеет все шансы стать большим режиссером.

«Оторви и выбрось» попала в смотр минувшего «Кинотавра», который прошел осенью прошлого года в Сочи. Критики довольно тепло приняли картину Соколова, отметив своеобразный и очень интересный стиль молодого кинематографиста.

Главную роль в фильме исполнила известная российская актриса Анна Михалкова, дочь прославленного режиссера, известная, в частности, по картинам «Сибирский цирюльник», «Давай разведемся», «Изображая жертву» и другим.

«Оторви и выбрось» — одна из редких фестивальных премьер в российском прокате. Кроме того, это представитель отечественного жанрового кино, которым определенно стоит гордиться.

Съемки фильма должны были начаться в мае, однако из-за распространения коронавирусной инфекции работу пришлось перенести. В качестве локаций были выбраны районы Москвы, Твери, а также Тверской области, недалеко от реки Волги.

Одну из главных ролей в фильме сыграла молодая актриса София Круглова, для которой «Оторви и выбрось» стал дебютным проектом в большом кино. Девочка продемонстрировала большой актерский талант и явные перспективы на будущее в индустрии.

Помимо Михалковой, в фильме также снялся Александр Яценко, известный российский актер, знакомый многим киноманам по работе в трагикомедии «Аритмия», которая в свое время стала лауреатом множества отечественных кинопремий. Яценко также снялся в таких лентах, как «Ледокол», «Мне не больно», сериале «Эпидемия» и многом другом.

Примечательно, что Кирилл Соколов выступил не только постановщиком фильма, но также и сценаристом. Режиссер самостоятельно написал скрипт, а также провел финальный монтаж окончательной версии «Оторви и выбрось». Таким образом, комедия может считаться полноценной авторской работой.

Зрительский рейтинг фильма составил «12+». Это означает, что на показ могут попасть не только взрослые, но и подростки среднего и старшего школьного возраста. Совсем маленькие дети могут посмотреть кино в компании своих родителей.

От любящей родни не уйдешь. Так думает Вера Павловна, устремившись в лихую погоню вслед за своей внучкой Машей, чтобы отобрать ее у непутёвой дочери Оли. Помогает Вере Павловне Олег - все еще влюбленный в Олю «бывший», даже после того, как посадил ее в тюрьму. Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек.

мало голосов Оцените
4 голоса
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера онлайн 15 мая 2022
Премьера в мире 21 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Кирилл Соколов
Кирилл Соколов
В ролях
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Александр Яценко
Александр Яценко
Виктория Короткова
Виктория Короткова
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оторви и выбрось 4 постера
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Оторви и выбрось смотреть онлайн

Оторви и выбрось
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за 1 рубль
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Оля выходит на свободу, отсидев четыре года в женской колонии. Теперь у нее грандиозные планы на будущее. Первым делом она хочет освободить дочку Машу из-под гнета бабушки – собственной матери, когда-то сломавшей и ей жизнь, а затем вместе с дочерью отправиться в большой город. Там уже можно будет отыскать работу и встать на ноги, чтобы обеспечить хорошую школу для ребенка и наконец-то вырваться из порочного круга семейной судьбы – на протяжении уже многих лет все родственники…
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Светлана Лимонова 23 апреля 2022, 09:29
Реальная оценка данного фильма 2... Пошли с мужем смотреть Анну Михалкову, очень люблю эту актрису. Где попало не снимается. В ее фильмах всегда… Читать дальше…
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