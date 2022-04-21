Оторви и выбрось, 2021

Действие этой комедии разворачивается вокруг женщины по имени Оля, которая пытается начать новую жизнь после четырех лет тюремного заключения. Для начала главная героиня хочет вернуть себе дочь, находящуюся под опекой бабушки. Естественно, между женщинами происходит конфликт, который выливается в ряд курьезных ситуаций. «Оторви и выбрось» — отличный вариант для тех, кто любит отечественное кино и нетривиальные комедии.
Режиссером ленты стал начинающий российский кинематографист Кирилл Соколов, недавний лауреат фестиваля «Окно в Европу» за свою дебютную работу «Папа, сдохни», которая в свое время стала настоящим хитом. «Оторви и выбрось» – всего лишь второй фильм Соколова, который определенно имеет все шансы стать большим режиссером.
«Оторви и выбрось» попала в смотр минувшего «Кинотавра», который прошел осенью прошлого года в Сочи. Критики довольно тепло приняли картину Соколова, отметив своеобразный и очень интересный стиль молодого кинематографиста.
Главную роль в фильме исполнила известная российская актриса Анна Михалкова, дочь прославленного режиссера, известная, в частности, по картинам «Сибирский цирюльник», «Давай разведемся», «Изображая жертву» и другим.
«Оторви и выбрось» — одна из редких фестивальных премьер в российском прокате. Кроме того, это представитель отечественного жанрового кино, которым определенно стоит гордиться.
Съемки фильма должны были начаться в мае, однако из-за распространения коронавирусной инфекции работу пришлось перенести. В качестве локаций были выбраны районы Москвы, Твери, а также Тверской области, недалеко от реки Волги.
Одну из главных ролей в фильме сыграла молодая актриса София Круглова, для которой «Оторви и выбрось» стал дебютным проектом в большом кино. Девочка продемонстрировала большой актерский талант и явные перспективы на будущее в индустрии.
Помимо Михалковой, в фильме также снялся Александр Яценко, известный российский актер, знакомый многим киноманам по работе в трагикомедии «Аритмия», которая в свое время стала лауреатом множества отечественных кинопремий. Яценко также снялся в таких лентах, как «Ледокол», «Мне не больно», сериале «Эпидемия» и многом другом.
Примечательно, что Кирилл Соколов выступил не только постановщиком фильма, но также и сценаристом. Режиссер самостоятельно написал скрипт, а также провел финальный монтаж окончательной версии «Оторви и выбрось». Таким образом, комедия может считаться полноценной авторской работой.
Зрительский рейтинг фильма составил «12+». Это означает, что на показ могут попасть не только взрослые, но и подростки среднего и старшего школьного возраста. Совсем маленькие дети могут посмотреть кино в компании своих родителей.
От любящей родни не уйдешь. Так думает Вера Павловна, устремившись в лихую погоню вслед за своей внучкой Машей, чтобы отобрать ее у непутёвой дочери Оли. Помогает Вере Павловне Олег - все еще влюбленный в Олю «бывший», даже после того, как посадил ее в тюрьму. Кажется, во всей этой уморительной суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек.