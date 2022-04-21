Оторви и выбрось, 2021

Действие этой комедии разворачивается вокруг женщины по имени Оля, которая пытается начать новую жизнь после четырех лет тюремного заключения. Для начала главная героиня хочет вернуть себе дочь, находящуюся под опекой бабушки. Естественно, между женщинами происходит конфликт, который выливается в ряд курьезных ситуаций. «Оторви и выбрось» — отличный вариант для тех, кто любит отечественное кино и нетривиальные комедии.

Режиссером ленты стал начинающий российский кинематографист Кирилл Соколов, недавний лауреат фестиваля «Окно в Европу» за свою дебютную работу «Папа, сдохни», которая в свое время стала настоящим хитом. «Оторви и выбрось» – всего лишь второй фильм Соколова, который определенно имеет все шансы стать большим режиссером.

«Оторви и выбрось» попала в смотр минувшего «Кинотавра», который прошел осенью прошлого года в Сочи. Критики довольно тепло приняли картину Соколова, отметив своеобразный и очень интересный стиль молодого кинематографиста.

Главную роль в фильме исполнила известная российская актриса Анна Михалкова, дочь прославленного режиссера, известная, в частности, по картинам «Сибирский цирюльник», «Давай разведемся», «Изображая жертву» и другим.

«Оторви и выбрось» — одна из редких фестивальных премьер в российском прокате. Кроме того, это представитель отечественного жанрового кино, которым определенно стоит гордиться.