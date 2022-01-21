Парящий тигр, 2021

Что могут скрывать в себе таинственные леса штата Флорида? Робу (Кристиан Конвери) всего 12 лет, он совсем недавно потерял мать и переехал вместе с отцом в другой город. Одноклассники в школе его не принимают и издеваются над ним, поэтому мальчик склонен убегать в свое богатое воображение, которое позволяет ему справляться с жестоким миром. Однако однажды реальность преподносит ему самый неожиданный подарок, о котором он даже не мог мечтать: Роб находит в чаще леса настоящего бенгальского тигра, взятого в плен безжалостным владельцем мотеля Бошампом (Деннис Куэйд) и запертого в клетку. Тигр станет самой сокровенной тайной Роба, которую он неожиданно доверит своей новой однокласснице Сикстине (Мадален Миллс), которая умеет настолько же беззаботно и открыто выражает свои эмоции, насколько Роб свои умеет скрывать. Вместе им предстоит научиться доверять друг другу, подружиться и понять, что иногда некоторые вещи – такие, как плохие воспоминания, разбитые сердца или тот же тигр – стоит отпустить. В этом нелегком пути они встретят загадочную горничную Вилли Мэй (Куинн Латифа) вместе с которой детям предстоит решить, стоит ли им продолжать путешествие в потенциально опасном мире, о котором они ничего не знают, и выпускать тигра на свободу или же лучше забыть и оставить все как есть.

«Парящий тигр» – это совсем не детская история о любви и предательстве, об отваге и чести, о добре и зле, о боли, которую причиняет потеря близких, и о прощении. Она о том, как важно оставаться порядочными, честными и помнить, что с возрастом совсем не обязательно становиться черствыми и безразличными.