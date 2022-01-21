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Парящий тигр Парящий тигр
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The Tiger Rising

Парящий тигр, 2021

2021 / США
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Семейный фильм о дружбе мальчика с бенгальским тигром
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Причины посмотреть Факты О фильме

Что могут скрывать в себе таинственные леса штата Флорида? Робу (Кристиан Конвери) всего 12 лет, он совсем недавно потерял мать и переехал вместе с отцом в другой город. Одноклассники в школе его не принимают и издеваются над ним, поэтому мальчик склонен убегать в свое богатое воображение, которое позволяет ему справляться с жестоким миром. Однако однажды реальность преподносит ему самый неожиданный подарок, о котором он даже не мог мечтать: Роб находит в чаще леса настоящего бенгальского тигра, взятого в плен безжалостным владельцем мотеля Бошампом (Деннис Куэйд) и запертого в клетку. Тигр станет самой сокровенной тайной Роба, которую он неожиданно доверит своей новой однокласснице Сикстине (Мадален Миллс), которая умеет настолько же беззаботно и открыто выражает свои эмоции, насколько Роб свои умеет скрывать. Вместе им предстоит научиться доверять друг другу, подружиться и понять, что иногда некоторые вещи – такие, как плохие воспоминания, разбитые сердца или тот же тигр – стоит отпустить. В этом нелегком пути они встретят загадочную горничную Вилли Мэй (Куинн Латифа) вместе с которой детям предстоит решить, стоит ли им продолжать путешествие в потенциально опасном мире, о котором они ничего не знают, и выпускать тигра на свободу или же лучше забыть и оставить все как есть.

«Парящий тигр» – это совсем не детская история о любви и предательстве, об отваге и чести, о добре и зле, о боли, которую причиняет потеря близких, и о прощении. Она о том, как важно оставаться порядочными, честными и помнить, что с возрастом совсем не обязательно становиться черствыми и безразличными.

 

Экранизация бестселлера по версии New York Times автора Кейт ДиКамилло «Парящий тигр» 2001 года.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто.

Это второй полнометражный фильм режиссера Рэя Джиаратаны.

Режиссер Рэй Джиаратана выступил также сценаристом фильма.

Оператором картины выступил Шейн Ф.Келли, известный по таким фильмам, как «Отрочество», «Вермеер Тима», «Каждому свое» и «Куда ты пропала, Бернадетт?».

Исполнительными продюсерами фильма выступили Куинн Латифа, Кристоф Суше и Аллен Чейни.

Производством картины занималась кинокомпания Highland Film Group.

Книга «Парящий тигр» является финалистом «Национальной книжной премии».

Это уже третья экранизация произведений писательницы Кейт ДиКамилло. Ранее уже вышла комедия «Благодаря Винн Дикси» и анимационный фильм «Приключения Десперо». Также на стадии производства сейчас находятся экранизации ее книг «Как слониха упала с неба» и «Удивительное путешествие кролика Эдварда», режиссером последней уже был объявлен Роберт Земекис.

Это второй полнометражный фильм для начинающей актрисы Мадален Миллс.

Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки.

6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера онлайн 6 февраля 2022
Премьера в мире 21 января 2022
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Рэй Джиаратана
Рэй Джиаратана
В ролях
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Кэтрин МакФи
Кэтрин МакФи
Сэм Трэммелл
Сэм Трэммелл
Куин Латифа
Куин Латифа
Дуглас М. Гриффин
Дуглас М. Гриффин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Парящий тигр 3 постера
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Парящий тигр смотреть онлайн

Парящий тигр
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Гульнара Хайбрахманова 17 марта 2022, 20:24
Советую.. И поражена низкой оценкой(( В свете сегодняшнего дня фильм особенно актуален. При видимой простоте сюжета, композиции, отсутствии… Читать дальше…
Гульнара Хайбрахманова 17 марта 2022, 20:24
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