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Флирт с дьяволом Флирт с дьяволом
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Shattered

Флирт с дьяволом, 2022

2022 / США
4.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Страстный роман перерастает в отчаянную борьбу за выживание
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Причины посмотреть Факты О фильме

Почти все персонажи в фильме неоднозначные: понять их мотивы и истинные намерения невозможно до финала, а напряжение нарастает в каждой сцене. Некоторые герои с самого начала вызывают симпатию, и наблюдать за их трансформацией по ходу сюжета все интереснее.

Помимо сюжетных линий, авторы не поскупились на общую эстетику фильма. Инопланетной красоты девушки, дорогие особняки, спортивные машины – все это выглядит лаконично, дорого, и притягивает взгляд, заставляя зрителя остаться до конца.

Особенную атмосферу в кадре создает сосуществование красоты и жестокости, баланс на грани дозволенного. Моменты насилия в фильме контрастируют с внешностью и личностью преступника, а понятия добра и зла размыты.

Происходящее на экране дополняет музыка. Композитор Том Хоу заигрывает со зрителями, то накаляя обстановку, то разряжая ее с помощью звукового сопровождения. Создатели фильма планировали повторить эффект фильма «Заводной апельсин» Кубрика.

Хоть Камерон Монахэн и выбирает характерные роли, в таком амплуа на экране он еще не появлялся. Его персонаж – галантный и сдержанный бизнесмен, который хоть и не является абсолютно положительным, но вызывает к себе и сочувствие, и сострадание, и расположение.

Фильм был снят менее чем за 21 день, а его производство продолжалось около двух месяцев. Съемочный процесс стартовал 7 апреля 2021 года и завершился 28 апреля. Все сцены были созданы в реальных условиях в штате Монтана, в городах Биг Скай и Бозман, без использования «зеленого экрана».

У Лилли Круг до этого в фильмографии не было главных ролей, при этом остальные актеры на тот момент уже имели богатый съемочный опыт. Она также принимала участие в создании характера своего персонажа на экране.

При создании ленты режиссер Луис Прието вдохновлялся фильмами «Исчезнувшая» Дэвида Финчера и «Основной инстинкт» Пола Верховена. Триллер во многом повторяет эстетику этих картин, но сохраняет самобытность.

Оригинальное название фильма «Shattered» дословно переводится как «разбитый» или «расколотый». Это отсылает к некоторым элементам фильма: физическое разрушение в сценах нападений и ментальное состояние главного героя к концу ленты.

В карьере сценариста Дэвида Локери есть номинация на «Золотую малину» – антипремию за худшие работы в кино. Он попал в число аутсайдеров за сценарий к фильму «Звездный путь 5: Последний рубеж». Несмотря на это, Локери снял ряд популярных работ и успел поработать с такими «гигантами» кино, как Идрис Эльба, Уэсли Снайпс, Майкл Китон и другими.

Богатый и разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребёнок оказываются в ловушке — им предстоит отчаянная борьба за выживание.

4.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера онлайн 14 января 2022
Премьера в мире 14 января 2022
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Луис Прието
Луис Прието
В ролях
Камерон Монахэн
Камерон Монахэн
Саша Лусс
Саша Лусс
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Джон Малкович
Джон Малкович
Эш Сантос
Эш Сантос
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Флирт с дьяволом 3 постера
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Флирт с дьяволом смотреть онлайн

Флирт с дьяволом
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Константин Самохин 19 марта 2022, 11:38
Точно ходить не надо. Полное г.
Испорченное настроение и зря потраченные деньги.
Сережа Хузин 22 марта 2022, 13:20
Фильм интересный, советую.Мне понравился
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20 голосов
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