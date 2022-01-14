Флирт с дьяволом, 2022

Почти все персонажи в фильме неоднозначные: понять их мотивы и истинные намерения невозможно до финала, а напряжение нарастает в каждой сцене. Некоторые герои с самого начала вызывают симпатию, и наблюдать за их трансформацией по ходу сюжета все интереснее.

Помимо сюжетных линий, авторы не поскупились на общую эстетику фильма. Инопланетной красоты девушки, дорогие особняки, спортивные машины – все это выглядит лаконично, дорого, и притягивает взгляд, заставляя зрителя остаться до конца.

Особенную атмосферу в кадре создает сосуществование красоты и жестокости, баланс на грани дозволенного. Моменты насилия в фильме контрастируют с внешностью и личностью преступника, а понятия добра и зла размыты.

Происходящее на экране дополняет музыка. Композитор Том Хоу заигрывает со зрителями, то накаляя обстановку, то разряжая ее с помощью звукового сопровождения. Создатели фильма планировали повторить эффект фильма «Заводной апельсин» Кубрика.

Хоть Камерон Монахэн и выбирает характерные роли, в таком амплуа на экране он еще не появлялся. Его персонаж – галантный и сдержанный бизнесмен, который хоть и не является абсолютно положительным, но вызывает к себе и сочувствие, и сострадание, и расположение.