Отчаянные дольщики, 2022

5 причин посмотреть фильм:

«Отчаянные дольщики» — остроумная сатира на злободневную тему, знакомую подавляющему большинству россиян. Каждый из нас мечтает о собственной квартире в удобном районе города. Но, к сожалению, по-прежнему велик шанс столкновения с недобросовестным застройщиком, которого интересуют исключительно деньги. Илья Фарфель предлагает взглянуть на квартирный вопрос с улыбкой, разбавляя повествование изрядной долей юмора.

Яркая игра в исполнении знаменитых актеров. Помимо звезды «ментовских» сериалов Михаила Трухина, представшего в комическом амплуа, на экраны вернулся Максим Лагашкин («Жуки», «Клиника счастья», «День города»), сыгравший коварного главу строительной фирмы. Их противостояние не даст заскучать ни на минуту!

Блистательная режиссура от одного из наиболее перспективных постановщиков отечественного кино. Дебютная работа Ильи Фарфеля убедит, что в России по-прежнему не разучились снимать смешные комедии, лишенные пошлости и фальши.

Захватывающий сценарий, в котором нашлось место не только для гэгов и уморительных диалогов, но и для остросоциальной повестки.

Картина «Отчаянные дольщики» идеально подойдет для просмотра в компании друзей. Заряд положительных эмоций будет гарантирован!