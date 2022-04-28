Отчаянные дольщики, 2022

5 причин посмотреть фильм:
«Отчаянные дольщики» — остроумная сатира на злободневную тему, знакомую подавляющему большинству россиян. Каждый из нас мечтает о собственной квартире в удобном районе города. Но, к сожалению, по-прежнему велик шанс столкновения с недобросовестным застройщиком, которого интересуют исключительно деньги. Илья Фарфель предлагает взглянуть на квартирный вопрос с улыбкой, разбавляя повествование изрядной долей юмора.
Яркая игра в исполнении знаменитых актеров. Помимо звезды «ментовских» сериалов Михаила Трухина, представшего в комическом амплуа, на экраны вернулся Максим Лагашкин («Жуки», «Клиника счастья», «День города»), сыгравший коварного главу строительной фирмы. Их противостояние не даст заскучать ни на минуту!
Блистательная режиссура от одного из наиболее перспективных постановщиков отечественного кино. Дебютная работа Ильи Фарфеля убедит, что в России по-прежнему не разучились снимать смешные комедии, лишенные пошлости и фальши.
Захватывающий сценарий, в котором нашлось место не только для гэгов и уморительных диалогов, но и для остросоциальной повестки.
Картина «Отчаянные дольщики» идеально подойдет для просмотра в компании друзей. Заряд положительных эмоций будет гарантирован!
Полнометражный режиссерский дебют Ильи Фарфеля, прежде работавшего на телевидении. За плечами постановщика такие сериалы, как «Война семей» и «Короче».
До того, как получить работу в кино и на телевидении, Илья Фарфель несколько лет прожил в США, а до этого находился в Израиле. По признанию молодого кинематографиста, он и не подозревал о том, насколько критична ситуация с недостроями в России. С удивлением обнаружив, что острая тема практически не освещается на экране, Фарфель решил снять об этом полноценную кинокартину.
Производством кинокомедии «Отчаянные дольщики» занималась компания Yellow, Black and White, ответственная за создание таких телехитов, как «Папины дочки», «Последний из Магикян», «Кухня», «ИП Пирогова» и «Фитнес». Среди художественных фильмов в копилке студии «Холоп» — самый кассовый кинотеатральный релиз 2020 года в России.
Главную роль в комедии сыграл Михаил Трухин, прекрасно знакомый зрителям по шоу «Ивановы-Ивановы» и «Улицы разбитых фонарей». Как утверждает актер, прежде он и сам становился жертвой мошенников, когда пытался купить дом в Ленинградской области 25 лет назад.
Съемки проходили в июне 2021 года на территории Москвы.
Кто не мечтает о своей квартире, да еще и в центре города? Вот и наши герои, две заурядные семейные пары, – не исключение. Но на пути к их мечте встает ушлый застройщик, который в обмен на кровно нажитые сдает… котлован дома и умывает руки. Простые дольщики не хотят мириться с несправедливостью и совершенно случайно берут главу строительной компании в плен.
В сюжете какой-то ужас, в персонажах ещё лучше 🤭