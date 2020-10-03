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Красный призрак Красный призрак
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Красный призрак, 2020

2020 / Россия
7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Историческая военная драма о советском мстителе и фашистах
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Причины посмотреть Факты О фильме

Экранизация военной легенды о советском солдате, который стал мифической фигурой в немецких кругах. Действие картины разворачивается в 1941 году, в самый разгар Второй мировой войны, неподалеку от поселка Вязьма в Смоленской области. Каждый в это время был готов пожертвовать жизнью ради Родины, но среди них оказался тот, кого все считали получеловеком и полупризраком.

На фронте распространяется слух об опытном снайпере, который заставляет бояться всех фашистов. Он неожиданно появляется ниоткуда, один жестоко убивает членов вермахта и так же внезапно исчезает, не оставляя никаких следов. Его невозможно поймать и уничтожить, а после него обнаруживается лишь заметная гора трупов. Если бы этот герой жил во времена Древней Греции, его бы однозначно звали Аресом, однако на этой войне его прозвали Красным призраком. Немцы мечтают схватить русского солдата, чтобы уничтожить миф о непобедимой Советской армии. Для этой цели формируется особое подразделение карателей, которые отправляются на поиски таинственного Призрака, убившего столь многих немцев.

В это же самое время небольшой отряд солдат под Вязьмой должен сделать остановку в заброшенной деревне. Здесь им предстоит столкнуться с теми самыми немецкими карателями, которые взяли след непобедимого снайпера. Маленькая группа бойцов должна сразиться со значительно превышающим их войсковые возможности отрядом нацистской Германии. И именно здесь всем суждено узнать, кто же на самом деле является этим неуязвимым мстителем, Красным призраком.

 

 

 

Личность так называемого Красного призрака является собирательным образом неизвестного бойца, чьи действия были описаны во многих рассказах о военном времени самых разных людей.

Съемочный процесс проходил в сильный мороз зимой 2017-2018 годов в одном из безлюдных поселений Мосальского района. Декорации для фильма были созданы еще за год до начала официальных съемок, но из-за неподходящих погодных условий работу съемочной группы пришлось отложить на девять месяцев.

Режиссером кинокартины является Андрей Богатырев. Это пятый полнометражный проект режиссера после таких картин, как «БАгИ» (2010), «Иуда» (2013), «Белые ночи» (2017) и «Дикая Лига» (2019). Богатырев также автор нескольких короткометражек и один из режиссеров сериалов «СашаТаня» и «ЧУМА!».

Над сценарием, помимо самого режиссера, работала целая группа сценаристов: Вячеслав Шихалеев, Павел Абраменков, Армен Ватьян, Сергей Крайнев, Олег Богатов, Павел Полуйчик.

Создатели фильма вдохновлялись произведениями известного советского драматурга Константина Симонова.

Авторы сценария также исследовали архивные материалы и брали интервью у ветеранов войны из Калужской области. Воспоминания этих людей были использованы для создания сценария.

Главную роль сыграл Алексей Шевченков («Излечить страх», «Мертвое поле»). В картине также можно увидеть таких актеров, как Владимир Гостюхин, Михаил Горевой, Юра Борисов, Полина Чернышова.

Алексей Шевченков уже не в первый раз работает с режиссером Андреем Богатыревым. Ранее он сыграл главную роль в картине «Иуда».

30 декабря 1941 года. Выходя из окружения в районе поселка Вязьма ("Вяземский котел") небольшой отряд советских солдат вступает в неравный бой с особым подразделением Вермахта. Каждый красноармеец готов пожертвовать своей жизнью ради защиты Родины. И был среди них получеловек-полупризрак, который внушал фашистам смертельный, животный страх… Его почти никто не видел, зато всегда очень заметны горы трупов, которые он оставляет после себя… В древней Греции его имя, вероятнее всего, было бы Арес, но в годы Великой Отечественной войны все знали его как «Красный призрак». О нем слагались легенды по обе стороны баррикад…

7.1 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 13 января 2022
Премьера в мире 3 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
В ролях
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Владимир Гостюхин
Владимир Гостюхин
Полина Чернышова
Полина Чернышова
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Красный призрак 3 постера
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Наша рецензия
Спустя полгода после нападения фашисткой Германии на СССР из немецкого окружения выбирается группа красноармейцев, среди которых один тяжело раненый боец и беременная девушка. Движение идет медленно: по дороге отряд натыкается на замороженного солдата в шинели красноармейца (Юра Борисов) и поначалу берет его в плен, подозревая, что тот шпион. Группа добирается до деревни, в которой планирует передохнуть. Но план трещит по швам, ибо сюда же прибывает отряд карателей Вермахта, главная цель…
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Леха 15 мая 2021, 19:16
Да ты что. Все по секретным документам!1
Pavel.Rashchupkin 17 июня 2021, 21:59
Смотреть можно! Огромный минус за показ немцев добрыми дяденьками,хватит перевирать историю!Немцы шли нас убивать и уничтожать под корень!Либеральный… Читать дальше…
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