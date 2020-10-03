Красный призрак, 2020

Экранизация военной легенды о советском солдате, который стал мифической фигурой в немецких кругах. Действие картины разворачивается в 1941 году, в самый разгар Второй мировой войны, неподалеку от поселка Вязьма в Смоленской области. Каждый в это время был готов пожертвовать жизнью ради Родины, но среди них оказался тот, кого все считали получеловеком и полупризраком.

На фронте распространяется слух об опытном снайпере, который заставляет бояться всех фашистов. Он неожиданно появляется ниоткуда, один жестоко убивает членов вермахта и так же внезапно исчезает, не оставляя никаких следов. Его невозможно поймать и уничтожить, а после него обнаруживается лишь заметная гора трупов. Если бы этот герой жил во времена Древней Греции, его бы однозначно звали Аресом, однако на этой войне его прозвали Красным призраком. Немцы мечтают схватить русского солдата, чтобы уничтожить миф о непобедимой Советской армии. Для этой цели формируется особое подразделение карателей, которые отправляются на поиски таинственного Призрака, убившего столь многих немцев.

В это же самое время небольшой отряд солдат под Вязьмой должен сделать остановку в заброшенной деревне. Здесь им предстоит столкнуться с теми самыми немецкими карателями, которые взяли след непобедимого снайпера. Маленькая группа бойцов должна сразиться со значительно превышающим их войсковые возможности отрядом нацистской Германии. И именно здесь всем суждено узнать, кто же на самом деле является этим неуязвимым мстителем, Красным призраком.