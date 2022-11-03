Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Петр I: Последний царь и первый император
6.6
Петр I: Последний царь и первый император - Трейлер
Киноафиша Фильмы Петр I: Последний царь и первый император
6.6

Петр I: Последний царь и первый император

, 2022
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator
Россия / исторический, документальный / 18+
Документальный блокбастер о правлении Петра Великого
Трейлеры
Постер фильма Петр I: Последний царь и первый император
6.6
Петр I: Последний царь и первый император - Трейлер
Петр I: Последний царь и первый император  Трейлер

Факты

О фильме

Исторический проект, представляющий подлинную историю становления российского государства во времена с XVII по XVIII век, был снят по заказу «Газпром-Медиа Холдинг». 

Режиссерское кресло занял опытный кинематографист, уже успевший снять немало исторических картин, Андрей Кравчук. В его фильмографии ленты «Адмиралъ», «Викинг» и «Союз спасения». Все они тоже раскрывали с неожиданной стороны яркие события прошлого. 

По словам режиссера Андрея Кравчука, проект станет уникальным кинопродуктом для российского кинематографа. Создателям удалось совместить игровые сцены и анимацию.

Кроме профессиональных артистов, на экране зрители увидят историков и экспертов из различных областей, которые раскроют причинно-следственные связи событий столетней давности. По словам создателей проекта, основная цель — посмотреть на личность Петра и его действия с точки зрения современности.

Премьера ленты в российских кинотеатрах 3 ноября 2022 года. Релиз приурочен к 350-летию Петра Великого. 

Как занять престол, когда ты – четырнадцатый ребенок в семье? Как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота? Как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался? На эти и многие другие вопросы дает ответы документально-художественный блокбастер Андрея Кравчука о становлении и правлении императора Петра Великого, чья фигура до сих пор будоражит умы людей во всем мире.

В ролях

Алексей Лукин
Алексей Лукин
Pyotr I v yunosti
Иван Колесников
Иван Колесников
Pyotr I
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Frants Lefort
Анастасия Мишина
Анастасия Мишина
Sofya Alekseevna
Максим Иванов
Максим Иванов
Menshikov v molodosti
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Narrator
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Aleksey Petrovich
Даниил Муравьев-Изотов
Даниил Муравьев-Изотов
Pyotr I v detstve
Игорь Гордин
Игорь Гордин
Menshikov v zrelom vozraste
Timo Willman
Karl XII
Александр Клюквин
Александр Клюквин
Fedor Yurievich Romodanovskiy
Александр Большаков
Patriarkh Ioakim
Режиссер Андрей Кравчук
Сценарист Андрей Кравчук, Андрей Рубанов, Иван Заваруев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 ноября 2022
Дата выхода
3 ноября 2022 Россия Централ Партнершип
Бюджет 175 000 000 RUR
Сборы в мире $3 102 196
Производство 1-2-3 Production
Другие названия
Pyotr I. Posledniy tsar i pervyy imperator, Петр I. Последний царь и первый император

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 91 голос
5.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2532 В жанре «исторический»  103 В жанре «документальный»  45 В фильмах России  319 В фильмах 2022 года  82
Обновлено 12 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Петр I: Последний царь и первый император - Трейлер
Петр I: Последний царь и первый император Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Петр I: Последний царь и первый император

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Зрители отмечают понятную подачу эпохи Петра I: мультфильм соседствует с реальными кадрами, визуальные эффекты качественные, актёры убедительны, особенно Петр и комментатор Хабенский. Сильные стороны: образовательность, факты, высокий уровень исполнения. Слабые: скачущая хронология, нехватка глубины политических процессов, местами монотонность и проблемы со звуком. Фильм подходит любителям истории и школьникам; общая оценка положительная, мнения по деталям различаются.
Саммари составлено ИИ на основе 32 отзывов.

Отзывы о фильме

Руслан Шамуков 5 ноября 2022, 18:44
Стесняюсь спросить, откуда у этого документального мультфильма столь высокий рейтинг? Купив билеты на это я ожидал услады очей уровня Шекхара Капура,… Читать дальше…
Наталия Петряшова 12 ноября 2022, 19:46
Фильм - очень достойный, интересный, познавательный! Великая история Великой страны! Великий Пётр Первый - последний царь и Первый Император!… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд
14 марта 2023 14:45 Стартовали съемки исторического фильма «Императрицы» во главе с Юлией Пересильд Картина является сиквелом ленты «Петр I: Последний царь и первый император».
Создатели байопика о Петре I собираются снять серию фильмов о российских правителях
24 ноября 2022 11:01 Создатели байопика о Петре I собираются снять серию фильмов о российских правителях Ранее картина стала самым кассовым документальным фильмом за всю историю российского проката.
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I»
24 ноября 2022 10:00 Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Авторы фильма «Пётр I: Последний царь и первый император» уже готовят ряд сиквелов.
Восхождение правителя: вышел трейлер фильма «Петр I. Последний царь и первый император»
12 октября 2022 17:05 Восхождение правителя: вышел трейлер фильма «Петр I. Последний царь и первый император» Создатели фильма не только воссоздали важные исторические события, но и добавили к ним комментарии историков.
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино»
27 сентября 2022 13:30 «Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» С 26 по 28 сентября в Петербурге проходит одна из крупнейших индустриальных выставок страны. В рамках форума главные российские кинопрокатные компании презентуют свои проекты и показывают, как будет выглядеть новая кинотеатральная реальность. Рассказываем, что удалось узнать на первом дне «Кино Экспо 2022».
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
«Каблучки, макияж и этот тест наш»: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с туфлями
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше