Петр I: Последний царь и первый император, 2022

Исторический проект, представляющий подлинную историю становления российского государства во времена с XVII по XVIII век, был снят по заказу «Газпром-Медиа Холдинг».

Режиссерское кресло занял опытный кинематографист, уже успевший снять немало исторических картин, Андрей Кравчук. В его фильмографии ленты «Адмиралъ», «Викинг» и «Союз спасения». Все они тоже раскрывали с неожиданной стороны яркие события прошлого.

По словам режиссера Андрея Кравчука, проект станет уникальным кинопродуктом для российского кинематографа. Создателям удалось совместить игровые сцены и анимацию.

Кроме профессиональных артистов, на экране зрители увидят историков и экспертов из различных областей, которые раскроют причинно-следственные связи событий столетней давности. По словам создателей проекта, основная цель — посмотреть на личность Петра и его действия с точки зрения современности.

Премьера ленты в российских кинотеатрах 3 ноября 2022 года. Релиз приурочен к 350-летию Петра Великого.