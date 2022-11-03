Петр I: Последний царь и первый император, 2022

Исторический проект, представляющий подлинную историю становления российского государства во времена с XVII по XVIII век, был снят по заказу «Газпром-Медиа Холдинг».
Режиссерское кресло занял опытный кинематографист, уже успевший снять немало исторических картин, Андрей Кравчук. В его фильмографии ленты «Адмиралъ», «Викинг» и «Союз спасения». Все они тоже раскрывали с неожиданной стороны яркие события прошлого.
По словам режиссера Андрея Кравчука, проект станет уникальным кинопродуктом для российского кинематографа. Создателям удалось совместить игровые сцены и анимацию.
Кроме профессиональных артистов, на экране зрители увидят историков и экспертов из различных областей, которые раскроют причинно-следственные связи событий столетней давности. По словам создателей проекта, основная цель — посмотреть на личность Петра и его действия с точки зрения современности.
Премьера ленты в российских кинотеатрах 3 ноября 2022 года. Релиз приурочен к 350-летию Петра Великого.
Как занять престол, когда ты – четырнадцатый ребенок в семье? Как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота? Как за несколько десятилетий вывести в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался? На эти и многие другие вопросы дает ответы документально-художественный блокбастер Андрея Кравчука о становлении и правлении императора Петра Великого, чья фигура до сих пор будоражит умы людей во всем мире.
|3 ноября 2022
|Россия
|Централ Партнершип