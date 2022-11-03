Петр I: Последний царь и первый император, 2022

Жанр: исторический Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Год выпуска 2022 Премьера в России 3 ноября 2022 Премьера в мире 3 ноября 2022 Возраст 12+ Прокатчик Централ Партнершип Режиссер Андрей Кравчук Все актеры и съемочная группа

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат