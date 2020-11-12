Режиссером и сценаристом проекта выступил Скотт Виндхаузер. Он известен своей работой над картинами «Ограбление в ураган», «Мертвый триггер» и многими другими.

Фильм посвящен человеку, который не может провести грань между хорошим и плохим и в конце концов решает довериться зову сердца.

Согласно сценарию, происходит в Эль-Пасо, штат Техас, но в основном съемки проходили в американском штате Нью-Мексико.

Главная роль досталась Брюсу Дерну, двукратному номинанту на премию «Оскар». Он неоднократно воплощал на экране как современных героев, так и легендарных злодеев. За несколько десятилетий творческого пути Дерн приобрел репутацию одного из самых талантливых актеров своего поколения. Дерн снялся более чем в 100 фильмах, среди которых «Монстр», «Тише… Тише, милая Шарлотта», «Тихий бег», «Улыбка», «Безумное средневековье» и другие.