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Постер фильма Однажды в Техасе
5.6
Однажды в Техасе - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Однажды в Техасе
5.6

Однажды в Техасе

, 2020
Death in Texas
США / боевик, драма / 18+
Боевик о бывшем заключенном, который вновь идет на преступление ради семьи
Трейлеры
Постер фильма Однажды в Техасе
5.6
Однажды в Техасе - Дублированный трейлер
Однажды в Техасе  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Режиссером и сценаристом проекта выступил Скотт Виндхаузер. Он известен своей работой над картинами «Ограбление в ураган», «Мертвый триггер» и многими другими.

Фильм посвящен человеку, который не может провести грань между хорошим и плохим и в конце концов решает довериться зову сердца.

Согласно сценарию, происходит в Эль-Пасо, штат Техас, но в основном съемки проходили в американском штате Нью-Мексико.

Главная роль досталась Брюсу Дерну, двукратному номинанту на премию «Оскар». Он неоднократно воплощал на экране как современных героев, так и легендарных злодеев. За несколько десятилетий творческого пути Дерн приобрел репутацию одного из самых талантливых актеров своего поколения. Дерн снялся более чем в 100 фильмах, среди которых «Монстр», «Тише… Тише, милая Шарлотта», «Тихий бег», «Улыбка», «Безумное средневековье» и другие.

После семи лет заключения Билли Уокер наконец-то выходит из тюрьмы. Дома он узнает, что его мать смертельно больна. Врачи говорят, что жить ей осталось совсем немного и найти донора в такие короткие сроки будет трудно. Билли решает взять ситуацию в свои руки и готов на все, чтобы спасти свою мать. Но для бывшего заключенного есть только один способ быстро найти деньги.

В ролях

Брюс Дерн
Брюс Дерн
Reynolds
Ронни Джин Блевинс
Ронни Джин Блевинс
Billy
Лара Флинн Бойл
Лара Флинн Бойл
Grace
Крэйг Най
Крэйг Най
Todd
Кларк Харрис
Кларк Харрис
Charles
Daniel Steven Gonzalez
Antonio
Veronica Burgess
Sarah
Сэм Дэйли
Сэм Дэйли
Dr. Perkins
Роко Рейес
Kevin
Neyla Cantu
Nurse Maria
Режиссер Скотт Виндхаузер
Сценарист Скотт Виндхаузер
Композитор Vince Emmett
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2020
Премьера в мире 12 ноября 2020
Дата выхода
6 октября 2022 Россия Кинологистика
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $5 305
Производство BrandTone Films, Ahuevo Films
Другие названия
Death in Texas, Custe o Que Custar, Teksas'ta Ölüm, Однажды в Техасе

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
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Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Однажды в Техасе - Дублированный трейлер
Однажды в Техасе Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

angels0035 8 октября 2022, 01:57
Любите и цените свою мать , больше ни одного человека нету в вашей жищни кроме матери , у которой сердце так сильно может болеть за сына ! Я… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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