Мой папа – вождь, 2022

Фильм будет интересен любителям приключенческого кино, а также тем, кто желает провести уютный вечер в кругу семьи за просмотром увлекательного фильма. По словам Кончаловского, он всегда хотел снять добрую комедию. Режиссер отметил, что в этом кино есть всего понемногу: юмор, грусть, любовь и экшен.

Роль главного героя исполнил прославленный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, известный своими ролями в картине «Гудбай, Америка!» и многосерийной комедии «Физрук». Если образ центрального персонажа на экране воплотил Нагиев, можно быть уверенным, что герой получился экстравагантным, ярким и харизматичным.

Это история о герое, который потерял память и 10 лет прожил в первобытном обществе на диком острове. При этом он готов на все, чтобы добиться любви женщины. Герой убежден, что для этого ему понадобится крепкое копье, острый каменный нож и дюжина коз, чтобы пережить зиму. Однако когда он возвращается домой, то выясняется, что все не так просто. Ему предстоит вспомнить себя, сына, прежнюю любовь и стать другим человеком – не только вождем, но и джентльменом.

За тонким юмором и комичными ситуациями, в которых оказывается герой, скрываются острые социальные проблемы и глубокая личная драма. Становится очевидным, какое влияние оказывает на людей среда обитания и внешние обстоятельства, а также насколько готовы принять и смириться с переменами в характере человека его родные и друзья.