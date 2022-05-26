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Мой папа – вождь Мой папа – вождь
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Мой папа – вождь, 2022

2022 / Россия
8.5 Оцените
17 голосов
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Семейная комедия с Дмитрием Нагиевым о капитане, прожившем много лет в диком племени
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм будет интересен любителям приключенческого кино, а также тем, кто желает провести уютный вечер в кругу семьи за просмотром увлекательного фильма. По словам Кончаловского, он всегда хотел снять добрую комедию. Режиссер отметил, что в этом кино есть всего понемногу: юмор, грусть, любовь и экшен.

Роль главного героя исполнил прославленный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, известный своими ролями в картине «Гудбай, Америка!» и многосерийной комедии «Физрук». Если образ центрального персонажа на экране воплотил Нагиев, можно быть уверенным, что герой получился экстравагантным, ярким и харизматичным.

Это история о герое, который потерял память и 10 лет прожил в первобытном обществе на диком острове. При этом он готов на все, чтобы добиться любви женщины. Герой убежден, что для этого ему понадобится крепкое копье, острый каменный нож и дюжина коз, чтобы пережить зиму. Однако когда он возвращается домой, то выясняется, что все не так просто. Ему предстоит вспомнить себя, сына, прежнюю любовь и стать другим человеком – не только вождем, но и джентльменом.

За тонким юмором и комичными ситуациями, в которых оказывается герой, скрываются острые социальные проблемы и глубокая личная драма. Становится очевидным, какое влияние оказывает на людей среда обитания и внешние обстоятельства, а также насколько готовы принять и смириться с переменами в характере человека его родные и друзья.

Режиссером выступил Егор Кончаловский, который получил широкую известность по работе над криминальными боевиками, в том числе «Побег» и «Антикиллер». «Мой папа — вождь» стал для него дебютной картиной в приключенческом жанре для семейного просмотра. По словам режиссера, съемочный процесс во время работы над фильмом был трудным, но интересным.

Съемки фильма проходили в Москве, Подмосковье и на берегах Финского залива в окрестностях Санкт-Петербурга. Начались в середине мая 2021 года, а завершились в конце июня.

Музыку к фильму написал советский и российский рок-музыкант Виктор Сологуб, получивший известность благодаря участию в коллективах «Странные игры», «Поп-механика», «The Dolphins», «Deadушки» и других. Также он создавал музыку для фильмов «Побег», «Антикиллер-2: Антитеррор», сериала «Убойная сила».

В фильме задействован блестящий актерский состав, собранный из звезд отечественного кинематографа. Так, в съемках принимали участие заслуженный и народный артист РФ Федор Добронравов («Сваты», «На Париж!»), Роман Мадянов («Угрюм-река»), Мария Миронова («Сын»), Максим Лагашкин («Жуки»), Кристина Бабушкина («Самка») и другие.

Капитана дальнего плавания Петрова десять лет все считали без вести пропавшим героем, но он вернулся… африканским вождем!  Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно – теперь он ходит по городу с копьём наперевес и охотится прямо на глазах у изумлённых граждан. Он не признает правил современной цивилизации – только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?

8.5 Оцените
17 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 26 мая 2022
Премьера в мире 26 мая 2022
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Мария Миронова
Мария Миронова
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой папа – вождь 1 постер
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Мой папа – вождь смотреть онлайн

Мой папа – вождь
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Оксана Зеленцова 31 мая 2022, 00:30
В начале полнейшая скукота и бредятина... Потом фильм становится более понятным и интересным. Местами я смеялась и даже кое-где всплакнула.) Вроде бы… Читать дальше…
valtoliver 27 мая 2022, 13:50
Скукота. \nВот кажется и актеры хорошие и каждый по отдельности интересен, а ансабля нет. \nВот кажется и картинка яркая, а скучно и неинтересно. \nПервый паз в жизни заснула в кинотеатре.
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17 голосов
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