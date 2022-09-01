Режиссером и сценаристом фильма стала Виктория Фанасютина. Дебютировала в 2018 году с военной драмой «Солдатик», главную роль в которой сыграл Виктор Добронравов.
В основе сюжета лежит одноименное произведение Виктории Ледерман. Это первый роман автора, которая в широких кругах известна как «российская Джоан Роулинг». Сочинение вышло в тираж в 2016 году и сразу стало бестселлером среди книг для детей.
Производство семейного фэнтези осуществили Киностудия им. Горького и компания «Каро Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ.
В июле 2022 года фильм был представлен на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Его признали лучшим проектом форума. Картина получила несколько наград, в том числе приз зрительских симпатий.
5 июля 2022 года на сайте кинокомпании «Каропрокат» вышел трейлер ленты, который за 3 дня собрал около 250 000 просмотров.
История о фантастических приключениях современных подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.
|1 сентября 2022
|Россия
|КароПрокат
|1 сентября 2022
|Казахстан
|6+
|1 сентября 2022
|Кыргызстан