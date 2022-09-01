Режиссером и сценаристом фильма стала Виктория Фанасютина. Дебютировала в 2018 году с военной драмой «Солдатик», главную роль в которой сыграл Виктор Добронравов.

В основе сюжета лежит одноименное произведение Виктории Ледерман. Это первый роман автора, которая в широких кругах известна как «российская Джоан Роулинг». Сочинение вышло в тираж в 2016 году и сразу стало бестселлером среди книг для детей.

Производство семейного фэнтези осуществили Киностудия им. Горького и компания «Каро Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ.

В июле 2022 года фильм был представлен на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Его признали лучшим проектом форума. Картина получила несколько наград, в том числе приз зрительских симпатий.

5 июля 2022 года на сайте кинокомпании «Каропрокат» вышел трейлер ленты, который за 3 дня собрал около 250 000 просмотров.