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Постер фильма Календарь ма(й)я
6.3
Календарь ма(й)я - Трейлер
Киноафиша Фильмы Календарь ма(й)я
6.3

Календарь ма(й)я

, 2022
Kalendar ma(y)ya
Россия / детский, приключения / 18+
Семейный фильм о подростках, повернувших время вспять
Трейлеры
Постер фильма Календарь ма(й)я
6.3
Календарь ма(й)я - Трейлер
Календарь ма(й)я  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссером и сценаристом фильма стала Виктория Фанасютина. Дебютировала в 2018 году с военной драмой «Солдатик», главную роль в которой сыграл Виктор Добронравов.

В основе сюжета лежит одноименное произведение Виктории Ледерман. Это первый роман автора, которая в широких кругах известна как «российская Джоан Роулинг». Сочинение вышло в тираж в 2016 году и сразу стало бестселлером среди книг для детей.

Производство семейного фэнтези осуществили Киностудия им. Горького и компания «Каро Продакшн» при поддержке Министерства культуры РФ.

В июле 2022 года фильм был представлен на кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Его признали лучшим проектом форума. Картина получила несколько наград, в том числе приз зрительских симпатий.

5 июля 2022 года на сайте кинокомпании «Каропрокат» вышел трейлер ленты, который за 3 дня собрал около 250 000 просмотров.

История о фантастических приключениях современных подростков, жизнь которых по вине одного из них начинает двигаться в обратном направлении. Им придется не только прожить заново прошедшие дни, но и пережить события, которые в дальнейшем изменят жизнь их близких и их самих. Только поступок главного героя может выключить таинственный механизм, определяющий ход времени.

В ролях

Данила Уютов
Данила Уютов
Милана Копничева
Милана Копничева
Lena
Руслан Паньшин
Руслан Паньшин
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Ded Yury
Анна Уколова
Анна Уколова
Анна Алексахина
Анна Алексахина
Olga Ivanovna
Андрей Андреев
Андрей Андреев
Юрий Батурин
Юрий Батурин
Papa Gleba
Matvey Burmistrov
Sasha Zyuzin
Владислав Фельдман
Mukhin
Сергей Горошко
Сергей Горошко
Denis
Вячеслав Григорьев
Вячеслав Григорьев
Policeman
Режиссер Виктория Фанасютина
Сценарист Виктория Фанасютина
Композитор Максим Александрович Кошеваров, Aleksandr Maev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 сентября 2022
Дата выхода
1 сентября 2022 Россия КароПрокат
1 сентября 2022 Казахстан 6+
1 сентября 2022 Кыргызстан
Бюджет 77 000 000 RUR
Сборы в мире $1 908 236
Производство КАРО Продакшн, Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Kalendar ma(y)ya, Kalendar Maya, Maia kalender, Календарь ма(й)я, Kalendar mayya

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 25 голосов
5.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2999 В жанре «детский»  33 В жанре «приключения»  567 В фильмах России  426 В фильмах 2022 года  126
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Наша рецензия

Клуб неудачников &ndash; 2022.
Клуб неудачников – 2022. Российское детское кино решительно взялось за завоевание аудитории. По большей части войсками возрожденной Киностудии им. Горького, которая к 1 сентября подготовила новое наступление под названием «Календарь ма(й)я». В основе семейного подросткового фэнтези – роман Виктории Ледерман, которая в 2012-м ждала конца света, предсказанного календарем майя, а получила идею для популярной книги. Согласно новой фантастической теории, календарь майя, а точнее, что за него принимают…

Отзывы зрителей о фильме Календарь ма(й)я

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Отзывы разделились. Сильные стороны: добрый настрой, доступность для семейного просмотра и интерес для детей; живое повествование для части зрителей. Слабые стороны: адаптация по книге вызывает разночтения, смена эпохи и локаций мешает восприятию; для некоторых сюжет кажется неполным. Общая оценка — фильм подходит семьям и тем, кто ищет спокойное кино; поклонники книги могут быть недовольны.
Саммари составлено ИИ на основе 9 отзывов.
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