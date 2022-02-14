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Постер фильма Пассажиры ночи
6.6
Пассажиры ночи - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Пассажиры ночи
6.6

Пассажиры ночи

, 2022
Les passagers de la nuit
Франция / драма / 18+
Французская драма с Шарлоттой Генсбур о кризисе средних лет
Трейлеры
Постер фильма Пассажиры ночи
6.6
Пассажиры ночи - Дублированный трейлер
Пассажиры ночи  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Большая часть действия происходит в XV округе Парижа, в районе Богренель, который был построен в 70-х годах прошлого столетия.

Некоторые кадры в фильме, очень похожие на старинные, были сняты на камеру Bolex, зернистость которой мгновенно придает всему старинный вид, даже современным автомобилям.

Идея ночного радиошоу возникла из реального радиошоу под названием Les choses de la nuit («Дела ночные») с Жан-Шарлем Ашеро, которое выходило на местном ТВ с 1976 по 1996 год и транслировалось с полуночи до 5 утра.

Элизабет недавно разошлась с мужем и должна в одиночку заботиться о двух детях-подростках. Она устраивается на работу в ночное радио-шоу, которое поддерживает людей, переживающих непростые времена. Там Элизабет знакомится с юной и одинокой девушкой Талулой и решает взять ее под свое крыло.

В ролях

Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Elisabeth Davies
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Vanda Dorval
Ноэ Абита
Ноэ Абита
Talulah
Тибо Винсон
Тибо Винсон
Hugo
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Vanda Dorval
Куито Район Рихтер
Mathias Davies
Меган Нортэм
Judith Davies
Лоран Пуатрено
Лоран Пуатрено
Manuel Agostini
Дидье Сандр
Дидье Сандр
Jean
Лилит Грасмаг
Leïla
Каликсте Бруасен-Дутаз
Carlos
Режиссер Микаэль Херс
Сценарист Мод Амелин, Микаэль Херс, Мэриетт Десерт
Композитор Антон Санко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 14 февраля 2022
Дата выхода
6 октября 2022 Россия RWV Film 16+
10 ноября 2022 Бразилия
5 января 2023 Германия 12
15 декабря 2022 Греция
4 ноября 2022 Испания
13 апреля 2023 Италия
3 ноября 2022 Казахстан 16+
16 сентября 2022 Румыния
4 мая 2022 Франция
17 декабря 2025 Южная Корея 15
Бюджет €4 370 000
Сборы в мире $1 715 691
Производство Nord-Ouest Films, Arte France Cinéma, Canal+
Другие названия
Les passagers de la nuit, The Passengers of the Night, Los pasajeros de la noche, Éjszakai átutazók, Els passatgers de la nit, Farþegar næturinnar, Nakts pasažieri, Noční Pasažéři, Noční Pasažieri, Noćni putnici, Noites de Paris, Os Passageiros da Noite, Pasagerii nopții, Pasażerowie nocy, Passagerare i natten, Passagiere der Nacht, Passeggeri della notte, Potniki Noči, Νυχτερινοί επισκέπτες, Пассажиры ночи, Пътниците на нощта, 더 패신저스 오브 더 나이트, 午前４時にパリの夜は明ける, 就在今夜, 巴黎夜旅人間

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 16 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 24 июля 2026

Трейлеры фильма

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Пассажиры ночи - Дублированный трейлер
Пассажиры ночи Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Неспящие в Париже.
Неспящие в Париже. Главная героиня Элизабет переживает развод и пытается заботиться о сыне и дочери. Она начинает работать на ночном радиошоу и во время одного из эфиров знакомится с юной Талулой. Эта встреча полностью изменит жизнь Элизабет и ее семьи. Новый фильм французского режиссера Микаэля Херса («Новая жизнь Аманды») с Берлинале 2022 года – ностальгическое письмо о любви к Парижу 80-х, в котором он рос. Кино начинается с празднования победы Франсуа Миттерана на выборах – он…

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

В российский прокат выходит драма «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур
6 октября 2022 16:45 В российский прокат выходит драма «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур Зрителей ждет проникновенный фильм об одиночестве в большом городе.
Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах
1 октября 2022 12:00 Что смотреть в октябре: хэллоуинские хорроры, фэнтези о Добре и Зле и вестерны в осенних тонах Шарлотта Гeнcбур разгуливает по ночному Парижу, Александр Кузнецов сражается за любовь и справедливость, Шарлиз Терон учит магии, а Джессика Честейн ловит маньяка. 
Берлинале 2022: «Позвоните Джейн» с Элизабет Бэнкс и «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур
16 февраля 2022 15:56 Берлинале 2022: «Позвоните Джейн» с Элизабет Бэнкс и «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур Не успев начаться, Берлинский кинофестиваль уже подходит к концу, и мы едва-едва успеваем освещать увиденное и услышанное. Но сегодня кратко расскажем про еще два фильма из конкурсной программы: оба разные, но оба с невероятными героинями в центре повествования. А также – немного эксклюзива с пресс-конференции со сценаристкой «Кэрол».

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