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Пассажиры ночи
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Les passagers de la nuit

Пассажиры ночи, 2022

2022 / Франция
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Факты О фильме

Большая часть действия происходит в XV округе Парижа, в районе Богренель, который был построен в 70-х годах прошлого столетия.

Некоторые кадры в фильме, очень похожие на старинные, были сняты на камеру Bolex, зернистость которой мгновенно придает всему старинный вид, даже современным автомобилям.

Идея ночного радиошоу возникла из реального радиошоу под названием Les choses de la nuit («Дела ночные») с Жан-Шарлем Ашеро, которое выходило на местном ТВ с 1976 по 1996 год и транслировалось с полуночи до 5 утра.

Элизабет недавно разошлась с мужем и должна в одиночку заботиться о двух детях-подростках. Она устраивается на работу в ночное радио-шоу, которое поддерживает людей, переживающих непростые времена. Там Элизабет знакомится с юной и одинокой девушкой Талулой и решает взять ее под свое крыло.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2022
Премьера в России 11 августа 2022
Премьера онлайн 6 сентября 2022
Премьера в мире 14 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Микаэль Херс
Микаэль Херс
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Ноэ Абита
Ноэ Абита
Тибо Винсон
Тибо Винсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пассажиры ночи 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Берлинале 2022: «Позвоните Джейн» с Элизабет Бэнкс и «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур Не успев начаться, Берлинский кинофестиваль уже подходит к концу, и мы едва-едва успеваем освещать увиденное и услышанное. Но сегодня кратко расскажем про еще два фильма из конкурсной программы: оба разные, но оба с невероятными героинями в центре повествования. А также – немного эксклюзива с пресс-конференции со сценаристкой «Кэрол».
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16 февраля 2022 15:56
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