Пассажиры ночи, 2022

Большая часть действия происходит в XV округе Парижа, в районе Богренель, который был построен в 70-х годах прошлого столетия.
Некоторые кадры в фильме, очень похожие на старинные, были сняты на камеру Bolex, зернистость которой мгновенно придает всему старинный вид, даже современным автомобилям.
Идея ночного радиошоу возникла из реального радиошоу под названием Les choses de la nuit («Дела ночные») с Жан-Шарлем Ашеро, которое выходило на местном ТВ с 1976 по 1996 год и транслировалось с полуночи до 5 утра.
Элизабет недавно разошлась с мужем и должна в одиночку заботиться о двух детях-подростках. Она устраивается на работу в ночное радио-шоу, которое поддерживает людей, переживающих непростые времена. Там Элизабет знакомится с юной и одинокой девушкой Талулой и решает взять ее под свое крыло.
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