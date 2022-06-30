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Развод. Фильм первый Развод. Фильм первый
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Развод. Фильм первый, 2022

2022 / Россия
7.2 Оцените
12 голосов
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Комедия о бывших влюбленных, взявших квартиру в ипотеку
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Причины посмотреть Факты О фильме

В ленте приняли участие актеры Анна Глаубэ и Антон Шурцов, которые практически являются новыми лицами для экрана, так как российский кинематограф пресыщен уже знакомыми лицами. Это придает фильму уникальности и свежего взгляда.

После премьеры в кинотеатрах зрители смогут посмотреть ленту по телевидению. Это удобно, так как многие по тем или иным причинам не могут себе позволить посмотреть фильм на большом экране.

Ситуация, которая произошла с героями, не выдуманная. Тяжелый развод, раздел имущества, ненависть бывших супругов друг к другу и всяческие попытки мести – это то, что многие испытывают на себе либо являются свидетелями похожих историй. Фактически можно считать, что сюжет фильма основан на реальных событиях.

Большую часть повествования герои находятся в ограниченном пространстве собственной квартиры. И хоть интерьер в ней приятный и не раздражающий, через экран передается ощущение безвыходности. Тем не менее персонажи не просто воюют друг с другом, а таким образом выражают свои чувства. Авторы подали это через ненавязчивый юмор, что делает просмотр легким и интересным.

Режиссером фильма выступил Константин Колесов, который ранее работал над комедийными проектами «Жуки», «Света с того света». Производством ленты занималась компания Comedy Club Production. Проект выйдет сначала для большого экрана, а позже – на телеканале ТНТ.

Ленту поделили на две части, каждая из которых также появится сначала в кинотеатрах, а потом на телевидении. Сценарий написали авторы «Интернов» Антон Косьмин и Марат Дулатов. Работа над ним велась около трех лет.

Главные роли сыграли Антон Шурцов и Анна Глаубэ. Они признались, что то, что происходит с их героями на экране, так или иначе происходило в их жизни. Шурцов отметил, что поначалу ему было сложно найти подход к своему персонажу и влиться в работу.

Саундтрек No Rules к фильму написан группой The Hatters. Примечательно, что в клипе на данную композицию происходит разгром квартиры, который превращается в катастрофу. Так же и герои фильма в какой-то момент начинают ломать вещи, кидать ими друг в друга, так как не могут разрешить конфликт по поводу жилья.

Молодая семья пробыла в таком статусе недолго: друг в друге Витя и Илона замечают только недостатки, постоянно ругаются и, в конце концов, разводятся… От их некогда счастливой семьи осталась лишь купленная в ипотеку квартира, которую сложно продать из-за перепланировки. На самом деле у легкомысленных Вити и Илоны не было времени толком изучить друг друга: они поженились практически сразу после знакомства и тогда же обзавелись злополучной квартирой, а теперь не знают, как им быть. Квартира есть, чувств нет… кажется, что главная интрига лишь в том, что произойдёт раньше: продажа проблемной квартиры, или бывшие супруги окончательно доведут друг друга в четырёх стенах.

7.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера в мире 30 июня 2022
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Константин Колесов
Константин Колесов
В ролях
Анна Глаубэ
Анна Глаубэ
Антон Шурцов
Антон Шурцов
Иван Купреенко
Иван Купреенко
Алена Савастова
Алена Савастова
Алексей Симонов
Алексей Симонов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Развод. Фильм первый 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Foster Cinema
14:10
Каро 10 София
17:15
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
gridneva2804 4 июля 2022, 14:13
Не понравился , юмор глупый, шутки от детского сада, через 10 минут ушла с головой в телефон). Не рекомендую!
molnia557 5 июля 2022, 08:56
Жалкая пародия на фильм "Развод по-американски" 2006 г.
Но здесь сюжет нудноватый 😴, юмор плоский - детский сад.
Вобщем, наверное это… Читать дальше…
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12 голосов
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«Развод. Фильм первый» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
14:10
Каро 10 София Щелковская
2D
17:15
Каро 10 Щука Щукинская
2D
15:10
Полное расписание и билеты
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