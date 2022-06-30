Развод. Фильм первый, 2022

В ленте приняли участие актеры Анна Глаубэ и Антон Шурцов, которые практически являются новыми лицами для экрана, так как российский кинематограф пресыщен уже знакомыми лицами. Это придает фильму уникальности и свежего взгляда.

После премьеры в кинотеатрах зрители смогут посмотреть ленту по телевидению. Это удобно, так как многие по тем или иным причинам не могут себе позволить посмотреть фильм на большом экране.

Ситуация, которая произошла с героями, не выдуманная. Тяжелый развод, раздел имущества, ненависть бывших супругов друг к другу и всяческие попытки мести – это то, что многие испытывают на себе либо являются свидетелями похожих историй. Фактически можно считать, что сюжет фильма основан на реальных событиях.

Большую часть повествования герои находятся в ограниченном пространстве собственной квартиры. И хоть интерьер в ней приятный и не раздражающий, через экран передается ощущение безвыходности. Тем не менее персонажи не просто воюют друг с другом, а таким образом выражают свои чувства. Авторы подали это через ненавязчивый юмор, что делает просмотр легким и интересным.