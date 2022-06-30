Развод. Фильм первый, 2022

В ленте приняли участие актеры Анна Глаубэ и Антон Шурцов, которые практически являются новыми лицами для экрана, так как российский кинематограф пресыщен уже знакомыми лицами. Это придает фильму уникальности и свежего взгляда.
После премьеры в кинотеатрах зрители смогут посмотреть ленту по телевидению. Это удобно, так как многие по тем или иным причинам не могут себе позволить посмотреть фильм на большом экране.
Ситуация, которая произошла с героями, не выдуманная. Тяжелый развод, раздел имущества, ненависть бывших супругов друг к другу и всяческие попытки мести – это то, что многие испытывают на себе либо являются свидетелями похожих историй. Фактически можно считать, что сюжет фильма основан на реальных событиях.
Большую часть повествования герои находятся в ограниченном пространстве собственной квартиры. И хоть интерьер в ней приятный и не раздражающий, через экран передается ощущение безвыходности. Тем не менее персонажи не просто воюют друг с другом, а таким образом выражают свои чувства. Авторы подали это через ненавязчивый юмор, что делает просмотр легким и интересным.
Режиссером фильма выступил Константин Колесов, который ранее работал над комедийными проектами «Жуки», «Света с того света». Производством ленты занималась компания Comedy Club Production. Проект выйдет сначала для большого экрана, а позже – на телеканале ТНТ.
Ленту поделили на две части, каждая из которых также появится сначала в кинотеатрах, а потом на телевидении. Сценарий написали авторы «Интернов» Антон Косьмин и Марат Дулатов. Работа над ним велась около трех лет.
Главные роли сыграли Антон Шурцов и Анна Глаубэ. Они признались, что то, что происходит с их героями на экране, так или иначе происходило в их жизни. Шурцов отметил, что поначалу ему было сложно найти подход к своему персонажу и влиться в работу.
Саундтрек No Rules к фильму написан группой The Hatters. Примечательно, что в клипе на данную композицию происходит разгром квартиры, который превращается в катастрофу. Так же и герои фильма в какой-то момент начинают ломать вещи, кидать ими друг в друга, так как не могут разрешить конфликт по поводу жилья.
Молодая семья пробыла в таком статусе недолго: друг в друге Витя и Илона замечают только недостатки, постоянно ругаются и, в конце концов, разводятся… От их некогда счастливой семьи осталась лишь купленная в ипотеку квартира, которую сложно продать из-за перепланировки. На самом деле у легкомысленных Вити и Илоны не было времени толком изучить друг друга: они поженились практически сразу после знакомства и тогда же обзавелись злополучной квартирой, а теперь не знают, как им быть. Квартира есть, чувств нет… кажется, что главная интрига лишь в том, что произойдёт раньше: продажа проблемной квартиры, или бывшие супруги окончательно доведут друг друга в четырёх стенах.
Но здесь сюжет нудноватый 😴, юмор плоский - детский сад.
Вобщем, наверное это… Читать дальше…