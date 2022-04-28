Артек. Большое путешествие, 2022

Так как съемки проходили в знаменитом «Артеке», взрослые и юные зрители смогут увидеть локации лагеря, проследить его историю и насладиться потрясающими видами побережья. Некоторые уже не смогут разделить радость поездок в лагерь с друзьями и с помощью фильма получат возможность поностальгировать по беззаботным временам.
Фильм рассказывает о вечной проблеме «отцов и детей», которые из-за разницы в возрасте не могут понять друг друга. Родители запрещают своим чадам заниматься любимыми занятиями, а порой и вовсе не замечают их, погруженные в свои трудности. Дети, в свою очередь, нетерпеливы к проблемам взрослых и не могут понять, почему в жизни все так сложно устроено.
Сюжет связан с мистикой и легендами, которые популярны в оздоровительных летних лагерях. С помощью волшебного дерева герои отправляются в прошлое, чтобы найти своих родителей, помириться и вернуться в настоящее.
В фильме на контрасте показаны два периода детства: современный и советский. Многие хотели бы оказаться в прошлом с накопленным багажом знаний, чтобы блеснуть ими перед сверстниками, но из другого поколения.
Съемки фильма стартовали в 2019 году на территории Международного детского центра «Артек» в Ялте. В массовых сценах приняли участие около 1500 детей и подростков. Многие из них в тот момент были отдыхающими 5-й смены лагеря, а также учащимися Большой Ялты.
Премьеру фильма показали трем тысячам гостей на стадионе «Артека». Мероприятие состоялось 16 июня, в 96-й день рождения центра. В показе участвовали актеры и создатели фильма. Специальным музыкальным гостем мероприятия стал Сергей Жуков с детьми.
Михаил Галустян выступил сопродюсером фильма, а также исполнил одну из главных ролей. Он отметил, что дирекция лагеря оказала безвозмездную поддержку в процессе съемок и предоставила полную свободу действий.
В фильме снялись не только взрослые профессиональные актеры, но и популярные дети-артисты: Алексей Онежен, Елизавета Анохина, Даниил Муравьев-Изотов и другие. Последний ранее уже работал в одном проекте с Екатериной Климовой.
По словам режиссеров, лента создавалась для детей и взрослых, чтобы они смогли понять друг друга и укрепить семейные ценности.
К своим желаниям нужно относиться с осторожностью. Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадали каждый свое у волшебного дерева в лагере «Артек». Дерево перенесло их на 30 лет назад — в 1988 год, где они встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее