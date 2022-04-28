Артек. Большое путешествие, 2022

Так как съемки проходили в знаменитом «Артеке», взрослые и юные зрители смогут увидеть локации лагеря, проследить его историю и насладиться потрясающими видами побережья. Некоторые уже не смогут разделить радость поездок в лагерь с друзьями и с помощью фильма получат возможность поностальгировать по беззаботным временам.

Фильм рассказывает о вечной проблеме «отцов и детей», которые из-за разницы в возрасте не могут понять друг друга. Родители запрещают своим чадам заниматься любимыми занятиями, а порой и вовсе не замечают их, погруженные в свои трудности. Дети, в свою очередь, нетерпеливы к проблемам взрослых и не могут понять, почему в жизни все так сложно устроено.

Сюжет связан с мистикой и легендами, которые популярны в оздоровительных летних лагерях. С помощью волшебного дерева герои отправляются в прошлое, чтобы найти своих родителей, помириться и вернуться в настоящее.

В фильме на контрасте показаны два периода детства: современный и советский. Многие хотели бы оказаться в прошлом с накопленным багажом знаний, чтобы блеснуть ими перед сверстниками, но из другого поколения.