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Артек. Большое путешествие Артек. Большое путешествие
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Артек. Большое путешествие, 2022

2022 / Россия
7.8 Оцените
58 голосов
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Семейная комедия с Михаилом Галустяном о родителях и детях
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Так как съемки проходили в знаменитом «Артеке», взрослые и юные зрители смогут увидеть локации лагеря, проследить его историю и насладиться потрясающими видами побережья. Некоторые уже не смогут разделить радость поездок в лагерь с друзьями и с помощью фильма получат возможность поностальгировать по беззаботным временам.

Фильм рассказывает о вечной проблеме «отцов и детей», которые из-за разницы в возрасте не могут понять друг друга. Родители запрещают своим чадам заниматься любимыми занятиями, а порой и вовсе не замечают их, погруженные в свои трудности. Дети, в свою очередь, нетерпеливы к проблемам взрослых и не могут понять, почему в жизни все так сложно устроено.

Сюжет связан с мистикой и легендами, которые популярны в оздоровительных летних лагерях. С помощью волшебного дерева герои отправляются в прошлое, чтобы найти своих родителей, помириться и вернуться в настоящее.

В фильме на контрасте показаны два периода детства: современный и советский. Многие хотели бы оказаться в прошлом с накопленным багажом знаний, чтобы блеснуть ими перед сверстниками, но из другого поколения.

Съемки фильма стартовали в 2019 году на территории Международного детского центра «Артек» в Ялте. В массовых сценах приняли участие около 1500 детей и подростков. Многие из них в тот момент были отдыхающими 5-й смены лагеря, а также учащимися Большой Ялты.

Премьеру фильма показали трем тысячам гостей на стадионе «Артека». Мероприятие состоялось 16 июня, в 96-й день рождения центра. В показе участвовали актеры и создатели фильма. Специальным музыкальным гостем мероприятия стал Сергей Жуков с детьми.

Михаил Галустян выступил сопродюсером фильма, а также исполнил одну из главных ролей. Он отметил, что дирекция лагеря оказала безвозмездную поддержку в процессе съемок и предоставила полную свободу действий.

В фильме снялись не только взрослые профессиональные актеры, но и популярные дети-артисты: Алексей Онежен, Елизавета Анохина, Даниил Муравьев-Изотов и другие. Последний ранее уже работал в одном проекте с Екатериной Климовой.

По словам режиссеров, лента создавалась для детей и взрослых, чтобы они смогли понять друг друга и укрепить семейные ценности.

К своим желаниям нужно относиться с осторожностью. Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадали каждый свое у волшебного дерева в лагере «Артек». Дерево перенесло их на 30 лет назад — в 1988 год, где они встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее

 

7.8 Оцените
58 голосов
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Карен Захаров
Карен Захаров
В ролях
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Ян Цапник
Ян Цапник
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Артек. Большое путешествие 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 10 София
12:35
Каро 8 Саларис
13:05
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей Мурашов 13 мая 2022, 22:22
Хуже бывает только большие мозоли! И сценарий и актеры и игра и вообще всё! Постыдилсь бы так деньги зарабатывать дорогие сценаристы,актеры и тд.
Андрей Мурашов 13 мая 2022, 22:23
Мне прям интересно кто пишет отзывы "прям очень хороший"))))
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вожатый Михаил Галустян присматривает за детьми из будущего в трейлере фильма «Артек. Большое путешествие» Премьера состоится уже этой весной.
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26 января 2022 13:23
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«Артек. Большое путешествие» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София Щелковская
2D
12:35
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
13:05
Киномакс Пражская Пражская
2D
11:05 от 260 ₽ 17:50 от 370 ₽
Полное расписание и билеты
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