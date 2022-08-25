Лена и справедливость, 2022

Режиссерское кресло заняла Екатерина Вещева, которая ранее сняла документальные картины «Русское краткое. Киноальманах «Один», «Битва за Украину» и «Окопная жизнь». Для нее это дебютный художественный фильм.
По словам Вещевой, она хотела снять доброе и светлое кино о людях из провинции и о том маленьком мире, который окружает каждого человека.
Художественным руководителем стал Андрей Кончаловский. Ранее он уже работал с Вещевой над фильмами «Рай» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».
Съемки проходили в городе Кашин Тверской области. Большая часть съемочного процесса прошла на площади по улице Чистякова.
Генеральный продюсер фильма Александр Швыдкой заявил, что, несмотря на серьезные вопросы, затронутые в сюжете, это легкий комедийный фильм.
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|25 августа 2022
|Россия
|КароПрокат