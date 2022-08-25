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Киноафиша Фильмы Лена и справедливость

Лена и справедливость, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Почти в любом городе России можно найти площадь с бюстом Ленина, чучела медведей в авторитетных особняках, а в магазинах могут легко предложить «санкционочку». Только вот со справедливостью все немного сложнее, но с этим вопросом, как известно, лучше к Плотнику обращаться… 

Лена — обычная женщина, втайне мечтающая о красивой свадьбе, но ее избранник волею случая лишился паспорта и теперь вместо ЗАГСа с завидной периодичностью попадает в полицейский участок. И стало уже доброй традицией, что она вызволяет его, повышая материальный статус некоторых заинтересованных лиц. Однако, Лена — женщина с сильным характером и готова сражаться за свое счастье, любовь и справедливость хоть каждый день…

Год выпуска 2022
Премьера в России 25 августа 2022
Премьера в мире 25 августа 2022
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Екатерина Вещева
В ролях
Анна Уколова
Анна Уколова
Юлия Бедарева
Юлия Бедарева
Александр Обласов
Александр Обласов
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Все актеры и съемочная группа
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