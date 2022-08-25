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Постер фильма Лена и справедливость
6.7
Лена и справедливость - Трейлер
Киноафиша Фильмы Лена и справедливость
6.7

Лена и справедливость

, 2022
Lena i spravedlivost
Россия / комедия / 18+
Комедия о провинциальной женщине и ее неистовой борьбе за счастье
Трейлеры
Постер фильма Лена и справедливость
6.7
Лена и справедливость - Трейлер
Лена и справедливость  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло заняла Екатерина Вещева, которая ранее сняла документальные картины «Русское краткое. Киноальманах «Один», «Битва за Украину» и «Окопная жизнь». Для нее это дебютный художественный фильм.

По словам Вещевой, она хотела снять доброе и светлое кино о людях из провинции и о том маленьком мире, который окружает каждого человека.

Художественным руководителем стал Андрей Кончаловский. Ранее он уже работал с Вещевой над фильмами «Рай» и «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».

Съемки проходили в городе Кашин Тверской области. Большая часть съемочного процесса прошла на площади по улице Чистякова.

Генеральный продюсер фильма Александр Швыдкой заявил, что, несмотря на серьезные вопросы, затронутые в сюжете, это легкий комедийный фильм.

Почти в любом городе России можно найти площадь с бюстом Ленина, чучела медведей в авторитетных особняках, а в магазинах могут легко предложить «санкционочку». Только вот со справедливостью все немного сложнее, но с этим вопросом, как известно, лучше к Плотнику обращаться… 

Лена — обычная женщина, втайне мечтающая о красивой свадьбе, но ее избранник волею случая лишился паспорта и теперь вместо ЗАГСа с завидной периодичностью попадает в полицейский участок. И стало уже доброй традицией, что она вызволяет его, повышая материальный статус некоторых заинтересованных лиц. Однако, Лена — женщина с сильным характером и готова сражаться за свое счастье, любовь и справедливость хоть каждый день…

В ролях

Анна Уколова
Анна Уколова
Юлия Бедарева
Юлия Бедарева
Александр Обласов
Александр Обласов
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Григорий Багров
Григорий Багров
Bain Bovaldinov
Нил Бугаев
Нил Бугаев
Konstantin Ignatev
Владимир Карпук
Владимир Карпук
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Plotnik
Режиссер Екатерина Вещева
Сценарист Elena Kiseleva
Композитор Maxim Fedorov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 25 августа 2022
Дата выхода
25 августа 2022 Россия КароПрокат
Бюджет 50 000 000 RUR
Сборы в мире $134 325
Производство SASH-Muvi
Другие названия
Lena i spravedlivost, Лена и справедливость

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Трейлеры фильма

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Лена и справедливость - Трейлер
Лена и справедливость Трейлер
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Отзывы о фильме

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