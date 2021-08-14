Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Добро пожаловать в Рим. Новые приключения Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
Киноафиша Фильмы Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto

Добро пожаловать в Рим. Новые приключения, 2021

2021 / Италия
5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Итальянская комедия о приключениях девушки из бедного района Рима
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 1
Не пойду 4
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Легкий, непринужденный и неопошленный юмор – самое то для просмотра с друзьями или в одиночку, чтобы расслабиться. Динамичный сюжет не даст заснуть, а взгляд будет прикован к характерным и ярким героям.

С момента выхода предыдущей части прошло около четырех лет, однако режиссеру удалось воссоздать уникальную атмосферу хита в продолжении истории. И хотя персонажи были помещены в новые обстоятельства, фильм не утратил аутентичности.

Лента подойдет для любого настроения и любой компании. Фильм можно смотреть даже с подростками, так как сложные темы поданы с юмором и объяснены простым языком.

В картине показаны жизни разных слоев населения: от верхушки до самых низов. У каждого из них свои бытовые трудности и переживания, при этом карикатурное изображение героев заставляет проникнуться к ним и по-доброму посмеяться.

В фильме уделили внимание совершенно обычным людям с определенными недостатками. Второстепенные персонажи не выглядят как модели с обложек, что является их преимуществом.

Фильм был номинирован на престижную итальянскую премию Golden Ciak в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль». Стоит отметить, что в жюри ежегодного смотра входят только зрители, в отличие от других кинопремий.

Картина является продолжением ленты 2017 года под названием «Добро пожаловать в Рим». Над сиквелом работала та же команда, которая трудилась над первой частью. Также все актеры вернулись к своим ролям.

Мировая премьера фильма состоялась в августе 2021 года. Вторая часть смогла собрать в кинотеатрах около 3 млн долларов без учета проката в России. При этом первая заработала около 11 млн долларов.

Актриса Паола Кортеллези выступила также сценаристом обеих частей вместе с режиссером Риккардо Милани. После успеха в прокате первой части, у авторов появилась идея о создании сиквела.

Помимо уже известных героев, в продолжении появляется новый персонаж – священник в исполнении Луки Арджентеро. Среди многообразия итальянских работ в его фильмографии есть один популярный американский – «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс.

Моника, жительница бедного района Рима, попадет в тюрьму из-за своих непутевых сестер-воровок. Единственный, кто может ей помочь, — давний знакомый Джованни, респектабельный богач со связями. Два разных мира вновь сталкиваются, и это приводит к самым неожиданным последствиям.

5.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера в мире 14 августа 2021
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Риккардо Милани
Риккардо Милани
В ролях
Паола Кортеллези
Паола Кортеллези
Лука Арджентеро
Лука Арджентеро
Соня Бергамаско
Соня Бергамаско
Клаудио Амендола
Клаудио Амендола
Сара Фельбербаум
Сара Фельбербаум
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Добро пожаловать в Рим. Новые приключения 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Добро пожаловать в Рим. Новые приключения смотреть онлайн

Добро пожаловать в Рим. Новые приключения
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши