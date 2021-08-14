Добро пожаловать в Рим. Новые приключения, 2021

Легкий, непринужденный и неопошленный юмор – самое то для просмотра с друзьями или в одиночку, чтобы расслабиться. Динамичный сюжет не даст заснуть, а взгляд будет прикован к характерным и ярким героям.
С момента выхода предыдущей части прошло около четырех лет, однако режиссеру удалось воссоздать уникальную атмосферу хита в продолжении истории. И хотя персонажи были помещены в новые обстоятельства, фильм не утратил аутентичности.
Лента подойдет для любого настроения и любой компании. Фильм можно смотреть даже с подростками, так как сложные темы поданы с юмором и объяснены простым языком.
В картине показаны жизни разных слоев населения: от верхушки до самых низов. У каждого из них свои бытовые трудности и переживания, при этом карикатурное изображение героев заставляет проникнуться к ним и по-доброму посмеяться.
В фильме уделили внимание совершенно обычным людям с определенными недостатками. Второстепенные персонажи не выглядят как модели с обложек, что является их преимуществом.
Фильм был номинирован на престижную итальянскую премию Golden Ciak в категориях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль». Стоит отметить, что в жюри ежегодного смотра входят только зрители, в отличие от других кинопремий.
Картина является продолжением ленты 2017 года под названием «Добро пожаловать в Рим». Над сиквелом работала та же команда, которая трудилась над первой частью. Также все актеры вернулись к своим ролям.
Мировая премьера фильма состоялась в августе 2021 года. Вторая часть смогла собрать в кинотеатрах около 3 млн долларов без учета проката в России. При этом первая заработала около 11 млн долларов.
Актриса Паола Кортеллези выступила также сценаристом обеих частей вместе с режиссером Риккардо Милани. После успеха в прокате первой части, у авторов появилась идея о создании сиквела.
Помимо уже известных героев, в продолжении появляется новый персонаж – священник в исполнении Луки Арджентеро. Среди многообразия итальянских работ в его фильмографии есть один популярный американский – «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс.
Моника, жительница бедного района Рима, попадет в тюрьму из-за своих непутевых сестер-воровок. Единственный, кто может ей помочь, — давний знакомый Джованни, респектабельный богач со связями. Два разных мира вновь сталкиваются, и это приводит к самым неожиданным последствиям.