День слепого Валентина, 2022

Российская комедийная картина «День слепого Валентина» расскажет о незнакомых друг с другом людях, которые оказываются в довольно сложных жизненных обстоятельствах в самый романтичный день в году — 14 февраля. Эта картина понравится поклонникам отечественного кино, а также тем, кто души не чает в мелодрамах и историях о любви.

Режиссером ленты стал россиянин Александр Баршак, автор таких картин, как «Отдам котят в хорошие руки», «Охотница», «Пилигрим», а также мини-сериала «Мой любимый призрак».

Главную роль в фильме сыграл российский актер Максим Виторган. Бывший супруг Ксении Собчак известен отечественным зрителям по фильмам «День радио», «О чем говорят мужчины», «День выборов», а также сериалу «Лондонград».

Компанию Виторгану составит Олеся Судзиловская, российская актриса получила большую популярность на родине после выхода картин «Мусорщик», «Ландыш серебристый», «Личные обстоятельства», а также сериалу «Домашний арест».

Лента «День слепого Валентина» выходит непосредственно ко Дню всех влюбленных. Для молодых пар поход на этот фильм станет прекрасной возможностью провести время вдвоем, в интимной и романтической обстановке — уютном кинотеатре.