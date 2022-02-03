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День слепого Валентина День слепого Валентина
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День слепого Валентина, 2022

2022 / Россия
4.8 Оцените
11 голосов
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Романтическая комедия с Максимом Виторганом о кризисе в отношениях
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Российская комедийная картина «День слепого Валентина» расскажет о незнакомых друг с другом людях, которые оказываются в довольно сложных жизненных обстоятельствах в самый романтичный день в году — 14 февраля. Эта картина понравится поклонникам отечественного кино, а также тем, кто души не чает в мелодрамах и историях о любви.

Режиссером ленты стал россиянин Александр Баршак, автор таких картин, как «Отдам котят в хорошие руки», «Охотница», «Пилигрим», а также мини-сериала «Мой любимый призрак».

Главную роль в фильме сыграл российский актер Максим Виторган. Бывший супруг Ксении Собчак известен отечественным зрителям по фильмам «День радио», «О чем говорят мужчины», «День выборов», а также сериалу «Лондонград».

Компанию Виторгану составит Олеся Судзиловская, российская актриса получила большую популярность на родине после выхода картин «Мусорщик», «Ландыш серебристый», «Личные обстоятельства», а также сериалу «Домашний арест».

Лента «День слепого Валентина» выходит непосредственно ко Дню всех влюбленных. Для молодых пар поход на этот фильм станет прекрасной возможностью провести время вдвоем, в интимной и романтической обстановке — уютном кинотеатре.

Известно, что съемки фильма «День слепого Валентина» стартовали весной прошлого года. За производство ленты отвечают компании «Маруся Продакшн» и «Кедр Про». Работа над «Валентином» проходила с учетом всех мер безопасности в связи с распространением коронавируса.

Одну из второстепенных ролей в картине исполнил российский актер Юрий Чурсин, которого совсем недавно можно было увидеть в фэнтезийном сериале «Этерна». Чурсин также известен по фильмам «Изображая жертву», «Паук», «Молодая гвардия».

Сообщается, что в одном из эпизодов фильма появляется известная российская группа «Фрукты», которая знакомая большинству россиян по телевизионному шоу «Вечерний Ургант». Музыканты отвечают за представление гостей программы.

Изначально действие «Дня слепого Валентина» должно было проходить в совсем другой праздник — Новый год. Однако по ходу развития событий создатели картины связали сюжет с Днем всех влюбленных.

«День слепого Валентина» состоит из трех несвязанных друг с другом новелл, которые были написаны сценаристом фильма Юрием Эпштейном. Вместе с режиссером Баршаком Эпштейн сочинил четвертую новеллу, которая связывает всех героев предыдущих историй друг с другом.

В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся?  Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда...

4.8 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера онлайн 18 марта 2022
Премьера в мире 3 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Александр Баршак
Александр Баршак
В ролях
Максим Виторган
Максим Виторган
Александр Яценко
Александр Яценко
Анна Цуканова-Котт
Анна Цуканова-Котт
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Марина Петренко
Марина Петренко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма День слепого Валентина 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

День слепого Валентина смотреть онлайн

День слепого Валентина
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
kravchenkogali 3 февраля 2022, 18:11
Фильм получился душевный, веселый и трогательный! И музыка душевная! Песня в исполнении ELESIN \"Поле души\"- такая завораживающая, мурашки!!! РЕКОМЕНДУЮ К ПРОСМОТРУ!!!
kor2028 6 февраля 2022, 14:38
Что это??? Комедия? \nАвтор сценария или режиссер пережили личную трагедию измены??\nВот оказывается над чем сейчас смеются. И вообще...так сейчас живут....\nВсе со всеми...\n
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11 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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Написать
11 февраля 2022 19:17
Влюбленные, супруги и незнакомцы кружатся в хороводе Амура в трейлере ромкома «День слепого Валентина» Картина стартует в кинотеатрах в преддверии Дня святого Валентина.
Написать
18 января 2022 11:43
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