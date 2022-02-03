День слепого Валентина, 2022

Российская комедийная картина «День слепого Валентина» расскажет о незнакомых друг с другом людях, которые оказываются в довольно сложных жизненных обстоятельствах в самый романтичный день в году — 14 февраля. Эта картина понравится поклонникам отечественного кино, а также тем, кто души не чает в мелодрамах и историях о любви.
Режиссером ленты стал россиянин Александр Баршак, автор таких картин, как «Отдам котят в хорошие руки», «Охотница», «Пилигрим», а также мини-сериала «Мой любимый призрак».
Главную роль в фильме сыграл российский актер Максим Виторган. Бывший супруг Ксении Собчак известен отечественным зрителям по фильмам «День радио», «О чем говорят мужчины», «День выборов», а также сериалу «Лондонград».
Компанию Виторгану составит Олеся Судзиловская, российская актриса получила большую популярность на родине после выхода картин «Мусорщик», «Ландыш серебристый», «Личные обстоятельства», а также сериалу «Домашний арест».
Лента «День слепого Валентина» выходит непосредственно ко Дню всех влюбленных. Для молодых пар поход на этот фильм станет прекрасной возможностью провести время вдвоем, в интимной и романтической обстановке — уютном кинотеатре.
Известно, что съемки фильма «День слепого Валентина» стартовали весной прошлого года. За производство ленты отвечают компании «Маруся Продакшн» и «Кедр Про». Работа над «Валентином» проходила с учетом всех мер безопасности в связи с распространением коронавируса.
Одну из второстепенных ролей в картине исполнил российский актер Юрий Чурсин, которого совсем недавно можно было увидеть в фэнтезийном сериале «Этерна». Чурсин также известен по фильмам «Изображая жертву», «Паук», «Молодая гвардия».
Сообщается, что в одном из эпизодов фильма появляется известная российская группа «Фрукты», которая знакомая большинству россиян по телевизионному шоу «Вечерний Ургант». Музыканты отвечают за представление гостей программы.
Изначально действие «Дня слепого Валентина» должно было проходить в совсем другой праздник — Новый год. Однако по ходу развития событий создатели картины связали сюжет с Днем всех влюбленных.
«День слепого Валентина» состоит из трех несвязанных друг с другом новелл, которые были написаны сценаристом фильма Юрием Эпштейном. Вместе с режиссером Баршаком Эпштейн сочинил четвертую новеллу, которая связывает всех героев предыдущих историй друг с другом.
В любых отношениях случаются кризисы. Самый романтичный день в году приготовил героям серьёзные испытания. Найдут ли они в себе силы справиться? Или испугаются и разойдутся? Фильм о том, что настоящая любовь способна победить всё, даже если стрела Амура случайно попала не туда...