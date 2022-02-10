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Blacklight

Игра теней, 2022

2022 / США / Китай / Австралия
7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Боевик с Лиамом Нисоном о разочарованном агенте ФБР
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Игра теней» рассказывает о неуловимом агенте правительства, который волею судьбы оказывается в контрадикции с собственным начальством. В своем стремлении отомстить ФБР, главный герой готов пойти на все. Этот фильм — идеальный вариант для тех, кто соскучился по настоящим маскулинным боевикам с захватывающими погонями и перестрелками.

Постановщиком картины выступил американец Марк Уильямс, широко известный как сценарист криминального сериала «Озарк». «Игра теней» стала третьей картиной в режиссерской карьере Уильямса, до этого он успел снять такие фильмы, как «Охотник с Уолл-стрит» и «Честный вор».

Главную роль в картине исполнил британский актер Лиам Нисон, обладатель многочисленных кинематографических премий и широко известный во всем мире ролям в картинах «Список Шиндлера», «Заложница», «Реальная любовь» и многим другим.

Компанию Нисону на экране составил Эйдан Куинн, американский актер, снявшийся в сериале «Элементарно», а также таких лентах, как «Перейти черту», «Останься», «Неизвестный» и многих других.

В разработке «Игры теней» участвовали сразу три страны: Соединенные Штаты, Австрия, а также Китайская народная республика. Таким образом боевик Уильямса стал одним из редких международных проектов в кинематографе.

Основные съемки картины стартовали поздней осенью 2020 года, в качестве локаций были выбраны окрестности крупнейшего австралийского города Мельбурна. В начале прошлого года также стало известно, что сцены автомобильной погони снималась в Канберре, столице Австралии.

В данный момент рейтинг «Игры теней» на сайте Rotten Tomatoes составил всего 4%, что можно идентифицировать как общую неудовлетворенность международных критиков качеством этого фильма. Впрочем, мнение журналистов далеко не всегда совпадает со зрительским.

Известно, что основной бюджет криминального боевика превысил сумму в сорок три миллиона долларов. И это без учета средств, потраченных на маркетинг. Также неизвестна финансовая доля каждой страны, вложившейся в создание «Игры теней».

Картина отмечена маркером PG-13. Это означает, что «Игру теней» могут смотреть не только взрослые зрители, но и подростки — от 13 лет и старше. В фильме могут встречаться не особо визуализированные сцены жестокости и насилия.

Оператором боевика стал американский кинематографист Шелли Джонсон, снявший в свое время такие популярные ленты, как «Человек-волк», «Капитан Америка: Первый мститель», «Неудержимые 2», а также многие-многие другие.

 

Он делал для ФБР разную работу. Он не задавал лишних вопросов и просто исполнял свой долг. Но когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства.

7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 23 февраля 2022
Премьера онлайн 25 марта 2022
Премьера в мире 10 февраля 2022
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Марк Уильямс
Марк Уильямс
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Тим Драксл
Тим Драксл
Тейлор Джон Смит
Тейлор Джон Смит
Эмми Рэвер-Лэмпман
Эмми Рэвер-Лэмпман
Клер ван дер Бом
Клер ван дер Бом
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игра теней 6 постеров
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Игра теней смотреть онлайн

Игра теней
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Максим Рубанов 23 февраля 2022, 23:20
на троечку с натягом
martin_s74 23 февраля 2022, 20:46
Так себе
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26 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Лиам Нисон противостоит начальнику ФБР и спасает свою семью в трейлере боевика «Игра теней» Премьера будет приурочена ко Дню защитника Отечества.
Написать
5 января 2022 10:47
Очередной боевик с Лиамом Нисоном обзавелся первым кадром и датой релиза Всего в следующем году выйдет три триллера с актером.
Написать
22 сентября 2021 10:45
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