Игра теней, 2022

«Игра теней» рассказывает о неуловимом агенте правительства, который волею судьбы оказывается в контрадикции с собственным начальством. В своем стремлении отомстить ФБР, главный герой готов пойти на все. Этот фильм — идеальный вариант для тех, кто соскучился по настоящим маскулинным боевикам с захватывающими погонями и перестрелками.
Постановщиком картины выступил американец Марк Уильямс, широко известный как сценарист криминального сериала «Озарк». «Игра теней» стала третьей картиной в режиссерской карьере Уильямса, до этого он успел снять такие фильмы, как «Охотник с Уолл-стрит» и «Честный вор».
Главную роль в картине исполнил британский актер Лиам Нисон, обладатель многочисленных кинематографических премий и широко известный во всем мире ролям в картинах «Список Шиндлера», «Заложница», «Реальная любовь» и многим другим.
Компанию Нисону на экране составил Эйдан Куинн, американский актер, снявшийся в сериале «Элементарно», а также таких лентах, как «Перейти черту», «Останься», «Неизвестный» и многих других.
В разработке «Игры теней» участвовали сразу три страны: Соединенные Штаты, Австрия, а также Китайская народная республика. Таким образом боевик Уильямса стал одним из редких международных проектов в кинематографе.
Основные съемки картины стартовали поздней осенью 2020 года, в качестве локаций были выбраны окрестности крупнейшего австралийского города Мельбурна. В начале прошлого года также стало известно, что сцены автомобильной погони снималась в Канберре, столице Австралии.
В данный момент рейтинг «Игры теней» на сайте Rotten Tomatoes составил всего 4%, что можно идентифицировать как общую неудовлетворенность международных критиков качеством этого фильма. Впрочем, мнение журналистов далеко не всегда совпадает со зрительским.
Известно, что основной бюджет криминального боевика превысил сумму в сорок три миллиона долларов. И это без учета средств, потраченных на маркетинг. Также неизвестна финансовая доля каждой страны, вложившейся в создание «Игры теней».
Картина отмечена маркером PG-13. Это означает, что «Игру теней» могут смотреть не только взрослые зрители, но и подростки — от 13 лет и старше. В фильме могут встречаться не особо визуализированные сцены жестокости и насилия.
Оператором боевика стал американский кинематографист Шелли Джонсон, снявший в свое время такие популярные ленты, как «Человек-волк», «Капитан Америка: Первый мститель», «Неудержимые 2», а также многие-многие другие.
Он делал для ФБР разную работу. Он не задавал лишних вопросов и просто исполнял свой долг. Но когда лучший из агентов решил выйти из игры ради своей внучки, ведомство ответило ему отказом. Теперь он готов бросить вызов системе и пролить свет на все заговоры, которые ведут к самой верхушке правительства.