Игра теней, 2022

«Игра теней» рассказывает о неуловимом агенте правительства, который волею судьбы оказывается в контрадикции с собственным начальством. В своем стремлении отомстить ФБР, главный герой готов пойти на все. Этот фильм — идеальный вариант для тех, кто соскучился по настоящим маскулинным боевикам с захватывающими погонями и перестрелками.

Постановщиком картины выступил американец Марк Уильямс, широко известный как сценарист криминального сериала «Озарк». «Игра теней» стала третьей картиной в режиссерской карьере Уильямса, до этого он успел снять такие фильмы, как «Охотник с Уолл-стрит» и «Честный вор».

Главную роль в картине исполнил британский актер Лиам Нисон, обладатель многочисленных кинематографических премий и широко известный во всем мире ролям в картинах «Список Шиндлера», «Заложница», «Реальная любовь» и многим другим.

Компанию Нисону на экране составил Эйдан Куинн, американский актер, снявшийся в сериале «Элементарно», а также таких лентах, как «Перейти черту», «Останься», «Неизвестный» и многих других.

В разработке «Игры теней» участвовали сразу три страны: Соединенные Штаты, Австрия, а также Китайская народная республика. Таким образом боевик Уильямса стал одним из редких международных проектов в кинематографе.