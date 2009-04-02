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Тарас Бульба Тарас Бульба
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Тарас Бульба, 2008

2008 / Россия
7.7 Оцените
235 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Историческая драма по мотивам повести Гоголя
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эпичная историческая драма, поставленная по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, расскажет историю о казачьем полковнике Тарасе Бульбе и двух его сыновьях, один из которых – Андрий – влюбляется в Эльжбету, дочь польского воеводы Мазовецкого, врага казаков.

  • Картина вышла в год двухсотлетнего юбилея Николая Васильевича Гоголя.
  • Съемки велись в России (на студии “Ленфильм”), Украине и Польше на протяжении девяти месяцев.
  • В качестве консультанта создатели картины привлекли голливудского продюсера Ника Пауэлла, некогда работавшего над фильмом “Храброе сердце” (1995).
  • Старого запорожца Мосия Шило сыграл Михаил Боярский. В реальной жизни род Боярских происходит из окрестностей древнего города Холм, располагавшегося в западнорусских землях. Прадед актера Иван Сегенюк служил псаломщиком и женился на наследнице обедневшего польского рода Боярских. Их сын Александр, будущий митрополит Ивановский и Кинешемский, взял девичью фамилию своей матери, а затем она перешла к его сыну С.А. Боярскому и внуку М.С. Боярскому. Сам митрополит был репрессирован в 1937 году.
  • Роль замка Дубно “исполнил” знаменитый Хотинский замок в Украине, поскольку оригинальный замок в XVIII веке был радикально перестроен и потерял свой аутентичный вид.

Тяжелый период истории казачества, запорожцы поднялись на борьбу с Речью Посполитой. В самом центре политических интриг оказалась семья уважаемого казака Тараса Бульбы, переживающего глубокую личную драму. Его сын Андрий полюбил польскую принцессу и хочет бежать из Сечи. Раздираемый чувством и долгом, Тарас объявляет сыну последнюю родительскую волю...

7.7 Оцените
235 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера в мире 2 апреля 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Владимир Бортко
Владимир Бортко
В ролях
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Все актеры и съемочная группа
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Традиционная ахиллесова пята многих современных экранизаций классики – чрезмерная модернизация, когда герои старых пьес, романов и повестей выглядят банальными уроженцами мегаполисов, только наряженными в костюмы прежних эпох. Владимир Бортко, дабы избежать подобного греха, уклонился в противоположную крайность: его «Тарас Бульба», воспроизводящий гоголевскую повесть по возможности буквально, – скорее методическое пособие для школьников по предмету «Русская…
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