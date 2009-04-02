Тарас Бульба, 2008

Эпичная историческая драма, поставленная по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, расскажет историю о казачьем полковнике Тарасе Бульбе и двух его сыновьях, один из которых – Андрий – влюбляется в Эльжбету, дочь польского воеводы Мазовецкого, врага казаков.
Тяжелый период истории казачества, запорожцы поднялись на борьбу с Речью Посполитой. В самом центре политических интриг оказалась семья уважаемого казака Тараса Бульбы, переживающего глубокую личную драму. Его сын Андрий полюбил польскую принцессу и хочет бежать из Сечи. Раздираемый чувством и долгом, Тарас объявляет сыну последнюю родительскую волю...