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Пес-самурай и город кошек Пес-самурай и город кошек
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Paws of Fury: The Legend of Hank

Пес-самурай и город кошек, 2022

2022 / Великобритания / Китай / США
8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Красочный мультфильм о смелом воине и его пушистых друзьях
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Факты О фильме

Самурая, преследующего свои мечты и свой хвост, озвучит не кто иной, как Майкл Сера («Замедленное развитие», «Скотт Пилигрим против мира»).

Сорежиссером выступил Роб Минкофф, который известен как режиссер оригинального «Короля льва» 1994 года.

Сюжет должен был основываться на легендарной картине Ричарда Прайора и Мела Брукса «Сверкающие седла», комедийном вестерне 1974 года. Его первоначальное название – «Пылающий самурай».

Фильм был задуман еще в 2010 году. В 2016 году студия Arc Productions объявила о банкротстве. Из-за пандемии и финансовых трудностей права на распространение переходили из рук в руки вплоть до 2022 года, когда Paramount Animation наконец смогла выпустить фильм.

Хэнк – смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста.

8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 21 июля 2022
Премьера онлайн 22 июля 2022
Премьера в мире 14 июля 2022
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Роб Минкофф
Роб Минкофф
В ролях
Мишель Йео
Мишель Йео
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Майкл Сера
Майкл Сера
Мэл Брукс
Мэл Брукс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пес-самурай и город кошек 3 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
КИНО ОККО Афимолл Сити
11:00 от 480 ₽ 13:10 от 550 ₽ 15:20 от 550 ₽ 17:30 от 620 ₽ 19:40 от 620 ₽
Кино Окко Щелковский
11:10 от 250 ₽ 13:20 от 280 ₽ 15:30 от 280 ₽ 17:40 от 390 ₽ 19:50 от 390 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
kurakinegor27 15 июля 2022, 20:36
Сколько билет стоить будет ?
vasinnikita690 17 июня 2022, 21:46
Сколько билет стоит
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11 голосов
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саундтрек мультфильма Пес-самурай и город кошек
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Вышли два трейлера мультфильма «Пес-самурай и город кошек» Мультик должен выйти в российский прокат.
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10 июня 2022 10:34
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«Пес-самурай и город кошек» в кинотеатрах

Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Пес-самурай и город кошек»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити Международная
2D
11:00 от 480 ₽ 13:10 от 550 ₽ 15:20 от 550 ₽ 17:30 от 620 ₽ 19:40 от 620 ₽
Кино Окко Щелковский Щелковская
2D
11:10 от 250 ₽ 13:20 от 280 ₽ 15:30 от 280 ₽ 17:40 от 390 ₽ 19:50 от 390 ₽
Кинозал ГУМа Охотный Ряд
2D
10:20 от 250 ₽ 11:20 от 350 ₽ 13:50 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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