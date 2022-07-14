Пес-самурай и город кошек, 2022

Самурая, преследующего свои мечты и свой хвост, озвучит не кто иной, как Майкл Сера («Замедленное развитие», «Скотт Пилигрим против мира»).
Сорежиссером выступил Роб Минкофф, который известен как режиссер оригинального «Короля льва» 1994 года.
Сюжет должен был основываться на легендарной картине Ричарда Прайора и Мела Брукса «Сверкающие седла», комедийном вестерне 1974 года. Его первоначальное название – «Пылающий самурай».
Фильм был задуман еще в 2010 году. В 2016 году студия Arc Productions объявила о банкротстве. Из-за пандемии и финансовых трудностей права на распространение переходили из рук в руки вплоть до 2022 года, когда Paramount Animation наконец смогла выпустить фильм.
Хэнк – смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста.
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