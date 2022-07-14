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Постер мультфильма Пес-самурай и город кошек
6.9
Пес-самурай и город кошек - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Пес-самурай и город кошек
6.9

Пес-самурай и город кошек

, 2022
Paws of Fury: The Legend of Hank
Великобритания, Китай, США / боевик, анимация, комедия / 18+
Красочный мультфильм о смелом воине и его пушистых друзьях
Трейлеры
Постер мультфильма Пес-самурай и город кошек
6.9
Пес-самурай и город кошек - Дублированный трейлер 2
Пес-самурай и город кошек  Дублированный трейлер 2

Факты

О фильме

Самурая, преследующего свои мечты и свой хвост, озвучит не кто иной, как Майкл Сера («Замедленное развитие», «Скотт Пилигрим против мира»).

Сорежиссером выступил Роб Минкофф, который известен как режиссер оригинального «Короля льва» 1994 года.

Сюжет должен был основываться на легендарной картине Ричарда Прайора и Мела Брукса «Сверкающие седла», комедийном вестерне 1974 года. Его первоначальное название – «Пылающий самурай».

Фильм был задуман еще в 2010 году. В 2016 году студия Arc Productions объявила о банкротстве. Из-за пандемии и финансовых трудностей права на распространение переходили из рук в руки вплоть до 2022 года, когда Paramount Animation наконец смогла выпустить фильм.

Хэнк – смелый пёс, мечтающий стать самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Но когда армия пушистых ниндзя угрожает стереть их городок с лица Земли, Хэнк становится единственной надеждой на спасение. Теперь с помощью мудрого учителя и верных друзей он должен в сжатые сроки овладеть навыками великого воина. Только так у него появится шанс победить в эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста.

В ролях

Мишель Йео
Мишель Йео
Юки
Рики Джервэйс
Рики Джервэйс
Ика Чу
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Jimbo
Майкл Сера
Майкл Сера
Хэнк
Мэл Брукс
Мэл Брукс
Сёгун
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Sumo
Kylie Kuioka
Эмико
Джордж Такей
Джордж Такей
Ога
Габриэль Иглесиас
Габриэль Иглесиас
Чак
Аасиф Мандви
Аасиф Мандви
Ichiro
Режиссер Крис Бейли, Роб Минкофф, Марк Коэтсер
Сценарист Эд Стоун, Мэл Брукс, Nate Hopper, Норман Стайнберг
Композитор Беар Маккрири
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Великобритания / Китай / США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 июля 2022
Премьера в мире 14 июля 2022
Дата выхода
21 июля 2022 Россия Вольга 6+
15 сентября 2022 Австралия
11 августа 2022 Азербайджан 6+
11 августа 2022 Аргентина
14 июля 2022 Бразилия
2 сентября 2022 Вьетнам
19 января 2023 Гонконг
1 сентября 2022 Грузия PG
25 августа 2022 Дания
22 июля 2022 Индия
10 августа 2022 Исландия
5 августа 2022 Испания
11 августа 2022 Казахстан 6+
15 июля 2022 Канада
12 ноября 2022 Китай
14 июля 2022 Кувейт
11 августа 2022 Кыргызстан
2 сентября 2022 Латвия U
16 сентября 2022 Литва N7
1 сентября 2022 Малайзия
11 августа 2022 Мексика
20 июля 2022 Нидерланды
14 июля 2022 ОАЭ
21 июля 2022 Перу
26 августа 2022 Польша
4 августа 2022 Португалия
12 августа 2022 Румыния
15 июля 2022 США
21 июля 2022 Сингапур
25 августа 2022 Словакия 7
11 августа 2022 Таиланд
8 декабря 2022 Украина
25 ноября 2022 Финляндия K-7
12 октября 2022 Франция
21 октября 2022 Швеция Btl
2 сентября 2022 Эстония PERE
28 сентября 2022 Южная Корея ALL

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $42 439 184
Производство Align, Aniventure, Aniventure
Другие названия
Paws of Fury: The Legend of Hank, El perro samurái: La leyenda de Kakamucho, Animăluțe Furioase: Legenda lui Hank, Blazing Samurai, Blazing Samurai: Myke poter - skarpe klør, De legende van Samoerai Henk, Fureur sur pattes : La légende de Hank, Hullud käpad: Legend Hankist, Hundurinn Hank í klóm kattarins, Jak zostałem samurajem, Kung Fu Tačke, Labky v akcii, Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó, Myke poter: skarpe klør, Neustrašiva njuška, O Lendário Cão Guerreiro, Öfkeli Patiler: Hank Efsanesi, Pasiutusios letenos. Henko legenda, Patas em Fúria, Paws of Fury, Paws of Fury: Die Legende von Hank, Paws of Fury: La leggenda di Hank, Poter af stål, Samouraï Academy, Šape Gneva: Legenda o Henku, Tassar av stål - Legenden om Hank, Tomboló blöki, Trakās ķepas. Leģenda par Henku, Un héroe samurái: La leyenda de Hank, Vimmaiset tassut, Лапи гніву: Легенда про Самурая, Пёс-самурай и город кошек, Самурайн Түүх: Хэнк Нохойн Адал Явдал, 블레이드 퍼피 워리어, ハンクの肉球大決戦, 刀鋒劍客, 猫狗武林, 非常貓狗反轉武林, Fureur sur pattes: La légende de Hank, Tassar av stål, 블레이징 사무라이, 刀锋剑客

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 41 голос
5.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2091 В жанре «боевик»  474 В жанре «анимация»  274 В жанре «комедия»  507 В фильмах Великобритании  173 В фильмах Китая  18 В фильмах США  1268 В фильмах 2022 года  61
Обновлено 2 ноября 2022

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Пес-самурай и город кошек - Дублированный трейлер 2
Пес-самурай и город кошек Дублированный трейлер 2
Пес-самурай и город кошек - Дублированный трейлер
Пес-самурай и город кошек Дублированный трейлер
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саундтрек мультфильма Пес-самурай и город кошек

Наша рецензия

Комедийная анимация от режиссера легендарного &laquo;Короля&nbsp;льва&raquo;, в которой высмеиваются клише из азиатского кино о боевых искусствах.
Комедийная анимация от режиссера легендарного «Короля льва», в которой высмеиваются клише из азиатского кино о боевых искусствах. Прошло около восьми лет с выхода полнометражной анимации «Приключения мистера Пибоди и Шермана», и вот Роб Минкофф порадовал маленьких зрителей новой историей. Режиссер оригинального «Короля льва» и дилогии «Стюарт Литтл» выступил одним из создателей мультфильма «Пес-самурай и город кошек». Картина Минкоффа — анимационная пародия на вестерн Мела Брукса «Сверкающие седла» 1974 года. Сюжетная канва отчасти сохраняется: в…

Отзывы зрителей о мультфильме Пес-самурай и город кошек

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
По отзывам зрителей, мультфильм воспринимается как светлый и семейный: вызывает улыбку у детей и родителей. Сильные стороны — дружелюбный юмор, теплая атмосфера и понятная история. Слабые — сюжет не самый оригинальный, у некоторых маленьких зрителей 6 лет может быстро снизить интерес. Общая оценка — положительная; фильм подходит для семейного просмотра, особенно с детьми 6–9 лет.
Саммари составлено ИИ на основе 11 отзывов.
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Пес-самурай и город кошек - смотреть в онлайн-кинотеатре

Пес-самурай и город кошек

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