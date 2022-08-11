Вышка, 2022

За месяц до премьеры рейтинг зрительского ожидания по версии портала «Кинопоиск» составил 98 процентов.

Режиссером и сценаристом картины выступил Скотт Манн. В середине 90-х он пробовал себя в актерском ремесле, однако впоследствии отдал предпочтение режиссуре и продюсерской деятельности. Запомнился мировому зрителю в образе Гленна из культовой картины «Побег из Шоушенка» (1994).

Актерский состав фильма небольшой, но может похвастаться именами известных актеров. Центральные роли исполнили Грэйс Фултон («Шазам!», «Кости», «Неуклюжая», «Говорящая с призраками») и Вирджиния Гарднер («Как избежать наказания за убийство», «Хэллоуин», «Зои Харт из южного штата»).