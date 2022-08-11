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Вышка, 2022

2022 / Великобритания / США
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Факты О фильме

За месяц до премьеры рейтинг зрительского ожидания по версии портала «Кинопоиск» составил 98 процентов.

Режиссером и сценаристом картины выступил Скотт Манн. В середине 90-х он пробовал себя в актерском ремесле, однако впоследствии отдал предпочтение режиссуре и  продюсерской деятельности. Запомнился мировому зрителю в образе Гленна из культовой картины «Побег из Шоушенка» (1994).

Актерский состав фильма небольшой, но может похвастаться именами известных актеров. Центральные роли исполнили Грэйс Фултон («Шазам!», «Кости», «Неуклюжая», «Говорящая с призраками») и Вирджиния Гарднер («Как избежать наказания за убийство», «Хэллоуин», «Зои Харт из южного штата»).

Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.

Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 11 августа 2022
Премьера в мире 11 августа 2022
Возраст 16+
Прокатчик Global Film
Режиссер
Скотт Манн
В ролях
Грэйс Фултон
Грэйс Фултон
Вирджиния Гарднер
Вирджиния Гарднер
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Мэйсон Гудинг
Мэйсон Гудинг
Джулия Пэйс Митчелл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вышка 2 постера
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