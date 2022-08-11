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Постер фильма Вышка
7.2
Вышка - Дублированный трейлер
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7.2

Вышка

, 2022
Fall
Великобритания, США / триллер / 18+
Триллер о девушке-экстремалке и ее отчаянной борьбе со стихией
Трейлеры
Постер фильма Вышка
7.2
Вышка - Дублированный трейлер
Вышка  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

За месяц до премьеры рейтинг зрительского ожидания по версии портала «Кинопоиск» составил 98 процентов.

Режиссером и сценаристом картины выступил Скотт Манн. В середине 90-х он пробовал себя в актерском ремесле, однако впоследствии отдал предпочтение режиссуре и  продюсерской деятельности. Запомнился мировому зрителю в образе Гленна из культовой картины «Побег из Шоушенка» (1994).

Актерский состав фильма небольшой, но может похвастаться именами известных актеров. Центральные роли исполнили Грэйс Фултон («Шазам!», «Кости», «Неуклюжая», «Говорящая с призраками») и Вирджиния Гарднер («Как избежать наказания за убийство», «Хэллоуин», «Зои Харт из южного штата»).

Бекки всегда была экстремалом, но после гибели мужа она решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. Теперь девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.

В ролях

Грэйс Фултон
Грэйс Фултон
Becky Connor
Вирджиния Гарднер
Вирджиния Гарднер
Shiloh Hunter
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
James Conner
Мэйсон Гудинг
Мэйсон Гудинг
Dan Connor
Джулия Пэйс Митчелл
Джулия Пэйс Митчелл
Diner Server
Джаспер Коул
Steve
Даррел Деннис
Randy
Bamm Ericsen
Police Officer
Evie Mann
Flower Girl
Joseph Mann
Page Boy
Режиссер Скотт Манн
Сценарист Джонатан Франк, Скотт Манн
Композитор Тим Деспик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 27 сентября 2022
Премьера в мире 11 августа 2022
Дата выхода
11 августа 2022 Россия Global Film
22 сентября 2022 Австралия M
18 августа 2022 Азербайджан 16+
29 сентября 2022 Бразилия 12
9 сентября 2022 Великобритания 15
19 августа 2022 Вьетнам
15 сентября 2022 Гонконг IIB
1 сентября 2022 Греция K12
17 ноября 2022 Израиль 12
16 августа 2022 Индонезия
2 сентября 2022 Ирландия 15A
7 октября 2022 Испания 12
18 августа 2022 Казахстан 16+
12 августа 2022 Канада
18 ноября 2022 Китай
18 августа 2022 Кыргызстан 12+
19 августа 2022 Латвия N12
19 августа 2022 Литва N
1 сентября 2022 Нидерланды 16
3 ноября 2022 Португалия M/14
12 августа 2022 США
11 августа 2022 Сингапур PG13
16 сентября 2022 Тайвань
8 сентября 2022 Украина 16+
15 сентября 2022 Хорватия 12
19 августа 2022 Эстония
16 ноября 2022 Южная Корея 12
3 февраля 2023 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA PG-13
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $18 039 979
Производство Capstone Pictures, Tea Shop Productions, Flawless
Другие названия
Fall, Vértigo, Вышка, سقوط, 610 metrů nad zemí, A Queda, Cú Rơi Tử Thần, Düşüş, Fall: Fear Reaches New Heights, FALL／フォール, Kritiens, Kukkumine, Nie patrz w dół, Pad, Svaiginantis aukštis, Vertige, Vertigem Mortal, Veža smrti: Uväznené nad zemou, Zuhanás, Πτώση, Манора, Над безоднею, Пад, תלויה באוויר, کەوتن, फॉल, ਫਾੱਲ, 폴: 600미터, 命懸2000呎, 坠落, 墜, נפילה, Hajsza, Падане, 命悬2000呎, תלויה באויר, 命懸二千呎, Mbi Humnerë

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 156 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1481 В жанре «триллер»  270 В фильмах Великобритании  120 В фильмах США  900 В фильмах 2022 года  31
Обновлено 4 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Вышка - Дублированный трейлер
Вышка Дублированный трейлер
Вышка - Дублированный тизер
Вышка Дублированный тизер
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Цитаты

Becky Жизнь мимолетна. Жизнь коротка, слишком коротка. Так что надо использовать каждую минуту. Нужно делать что-то, что заставляет тебя чувствовать себя живым, и эта чепуха, она донесёт это сообщение далеко и широко.

Наша рецензия

Возвышенность и одиночество.
Возвышенность и одиночество. Если вы скучали по фильмам-аттракционам, то режиссер Скотт Манн – ваш новый лучший друг на ближайший уик-энд. Если полистать его фильмографию, станет ясно, что он в принципе любит снимать про нечто с элементами экстрима. И раз уж скорость он отработал, целый стадион заложников спас, кровавый турнир провел, а с цунами ему только предстоит столкнуться, где-то должна была прорезаться какая-нибудь высота. Точнее, «Вышка». Синопсис прост. Две подруги и один муж вместе…

Отзывы зрителей о фильме Вышка

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Большинство отзывов отмечают напряжённую атмосферу и эффект присутствия на высоте, а также качественную актёрскую работу и звук. Сильные стороны — сцены выживания, продуманная задумка и монтаж; слабые — логические ляпы, спорная правдоподобность высоты и местами предсказуемые моменты. Общая оценка зрителей близка к положительной: фильм держит в напряжении и заставляет думать о выживании. Подойдёт взрослым, любителям триллера и экшна; семейный просмотр не рекомендуется из‑за напряжённости.
Саммари составлено ИИ на основе 62 отзывов.
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Вышка

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