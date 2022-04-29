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Право на любовь 2, 2022

2022 / Индия
3.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм подойдет для тех, кого привлекают детективные сериалы о настоящих героях. Баблу — положительный парень, который оказывает помощь всем униженным и оскорбленным. Индийские власти посылают его на секретные операции в разные уголки мира. Однако самая серьезная борьба у Баблу разворачивается с местным главой преступного мира.

В картине отражена не только извечная тема борьбы со злом, но и сложность взаимодействия с людьми, страдающими психическими отклонениями. Главному герою, Баблу, приходится иметь дело с местным криминальным авторитетом, у которого явное расстройство психики.

Немаловажной сюжетной составляющей является любовная линия. История взаимоотношений Баблу и очаровательной девушки Димпи тесно переплетается с необходимостью героев противостоять давлению общественности. Пара задается вопросом, на самом ли деле их сограждане имеют право свободно выбирать себе возлюбленных и следовать своему жизненному предназначению.

Сильный состав в лице индийских актеров Тайгера Шроффа, Крити Санон и Партха Акеркара не оставит равнодушными. Актеры отлично справились со своими ролями. На протяжении всего фильма им невозможно не сопереживать.

Для 25-летнего актера Тайгера Шроффа съемки в проекте «Право на любовь» стали дебютом в большом кино. Фильм успешно прошел в прокате, а Тайгер, представ в главной роли, сумел зарекомендовать себя в мире индийского кинематографа и заслужить престижную кинонаграду «Лучший дебют года».

Картина является ремейком индийского фильма режиссера Бхаскара «Побег ради любви». Фильм вышел в прокат 2 мая 2008 года, он снимался на языке хинди.

Для первой части картины специально написано семь саундтреков. Их авторами стал известный в Болливуде артистический дуэт Саджид-Ваджид, ранее состоявший из двух братьев. Младший из них, Ваджид Хан, ушел из жизни 1 июня 2020 года. С тех пор Саджид Хан занялся сольной карьерой.

Режиссер проекта Сабир Кхан начал карьеру в 2009 году. Первая часть «Права на любовь» стала его второй по счету режиссерской работой. Дебютировал Сабир Кхан с фильмом «Невероятная любовь» о чувствах успешного голливудского каскадера к супермодели и феминистке.

Сценарист Санджив Дутта специализировался в основном на мелодраматических картинах, комедиях и фильмах-биографиях. Написание сценария для боевика стало для него непривычным и интересным профессиональным опытом.

Баблу — положительный крутой парень, который помогает униженным и оскорбленным. Индийское правительство отправляет его на секретные задания во все уголки мира, но самое трудное противостояние у него будет с местным психопатичным криминальным авторитетом.

3.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 6 мая 2022
Премьера в мире 29 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик Indian Films
Режиссер
Ахмед Кхан
Ахмед Кхан
В ролях
Тайгер Шрофф
Тайгер Шрофф
Тара Сутариа
Тара Сутариа
Навазуддин Сиддикуи
Навазуддин Сиддикуи
Ли Вествик
Ли Вествик
Марк Смит
Марк Смит
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Право на любовь 2 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 11 мая 2022, 08:11
Здравствуйте. Фильм не покажут в кинотеатрах Ростова.
Исроил Саидов 10 мая 2022, 19:58
Когда билети будет
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18 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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