Право на любовь 2, 2022

Фильм подойдет для тех, кого привлекают детективные сериалы о настоящих героях. Баблу — положительный парень, который оказывает помощь всем униженным и оскорбленным. Индийские власти посылают его на секретные операции в разные уголки мира. Однако самая серьезная борьба у Баблу разворачивается с местным главой преступного мира.

В картине отражена не только извечная тема борьбы со злом, но и сложность взаимодействия с людьми, страдающими психическими отклонениями. Главному герою, Баблу, приходится иметь дело с местным криминальным авторитетом, у которого явное расстройство психики.

Немаловажной сюжетной составляющей является любовная линия. История взаимоотношений Баблу и очаровательной девушки Димпи тесно переплетается с необходимостью героев противостоять давлению общественности. Пара задается вопросом, на самом ли деле их сограждане имеют право свободно выбирать себе возлюбленных и следовать своему жизненному предназначению.

Сильный состав в лице индийских актеров Тайгера Шроффа, Крити Санон и Партха Акеркара не оставит равнодушными. Актеры отлично справились со своими ролями. На протяжении всего фильма им невозможно не сопереживать.