Право на любовь 2, 2022

Фильм подойдет для тех, кого привлекают детективные сериалы о настоящих героях. Баблу — положительный парень, который оказывает помощь всем униженным и оскорбленным. Индийские власти посылают его на секретные операции в разные уголки мира. Однако самая серьезная борьба у Баблу разворачивается с местным главой преступного мира.
В картине отражена не только извечная тема борьбы со злом, но и сложность взаимодействия с людьми, страдающими психическими отклонениями. Главному герою, Баблу, приходится иметь дело с местным криминальным авторитетом, у которого явное расстройство психики.
Немаловажной сюжетной составляющей является любовная линия. История взаимоотношений Баблу и очаровательной девушки Димпи тесно переплетается с необходимостью героев противостоять давлению общественности. Пара задается вопросом, на самом ли деле их сограждане имеют право свободно выбирать себе возлюбленных и следовать своему жизненному предназначению.
Сильный состав в лице индийских актеров Тайгера Шроффа, Крити Санон и Партха Акеркара не оставит равнодушными. Актеры отлично справились со своими ролями. На протяжении всего фильма им невозможно не сопереживать.
Для 25-летнего актера Тайгера Шроффа съемки в проекте «Право на любовь» стали дебютом в большом кино. Фильм успешно прошел в прокате, а Тайгер, представ в главной роли, сумел зарекомендовать себя в мире индийского кинематографа и заслужить престижную кинонаграду «Лучший дебют года».
Картина является ремейком индийского фильма режиссера Бхаскара «Побег ради любви». Фильм вышел в прокат 2 мая 2008 года, он снимался на языке хинди.
Для первой части картины специально написано семь саундтреков. Их авторами стал известный в Болливуде артистический дуэт Саджид-Ваджид, ранее состоявший из двух братьев. Младший из них, Ваджид Хан, ушел из жизни 1 июня 2020 года. С тех пор Саджид Хан занялся сольной карьерой.
Режиссер проекта Сабир Кхан начал карьеру в 2009 году. Первая часть «Права на любовь» стала его второй по счету режиссерской работой. Дебютировал Сабир Кхан с фильмом «Невероятная любовь» о чувствах успешного голливудского каскадера к супермодели и феминистке.
Сценарист Санджив Дутта специализировался в основном на мелодраматических картинах, комедиях и фильмах-биографиях. Написание сценария для боевика стало для него непривычным и интересным профессиональным опытом.
Баблу — положительный крутой парень, который помогает униженным и оскорбленным. Индийское правительство отправляет его на секретные задания во все уголки мира, но самое трудное противостояние у него будет с местным психопатичным криминальным авторитетом.