Мистер нокаут, 2022

Новая российская драма рассказывает о жизни советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпиады 1964 года. Создатели картины, в частности, сфокусировались на его ранних годах и начале карьеры в большом спорте. «Мистер Нокаут» понравится всем, кто любит отечественное кино и жизнеутверждающие истории.
Постановщиком картины стал россиянин Артем Михалков, снявший такие фильмы, как «Москва, я люблю тебя!», «Страсти по России», «Загадка “Черного принца”». Кроме того, Михалков выступил в качестве актера сериалах «Хороший человек», «Легенда Феррари».
Главную роль в «Мистере Нокауте» исполнил прославленный российский исполнитель Виктор Хориняк, широко известный среди зрителей, в частности, по своим работам в лентах «Последний богатырь», «Кухня» (и одноименном сериале), ситкоме «Родком».
Компанию Хориняку на большом экране составил Сергей Безруков, который в последние годы не так уж часто появляется в кино. Безруков исполнил роль Григория Кусикьянца, тренера главного героя и одного из самых важных людей в его судьбе.
Картина выходит в прокат 23 февраля — в один из самых популярных праздников в нашей стране. Для многих поход на «Мистера Нокаута» в кино может стать отличной возможностью отметить День защитников Отечества в компании самых близких и родных людей.
Сценарий к фильму «Мистер Нокаут» написали Олег и Владимир Пресняковы, известные, в частности, по драме «Изображая жертву» и боевику «День Д». Они также работали над фильмами «Постельные сцены» и «После школы».
В основе сюжета картины лежит реальная история прославленного спортсмена Валерия Попенченко, получившего известность во времена Советского союза. Попенченко, в частности, стал единственным российским спортсменом, получившим кубок Вэла Баркера.
Известно, что работа над картиной длилась в течение несколько месяцев. В качестве локаций были использованы сразу несколько стран, среди которых Россия, Польша, Япония и Узбекистан. Однако большая часть съемок проходила все-таки на родине спортсмена.
Общий бюджет спортивной драмы составил порядка двухсот миллионов рублей, что по меркам отечественного кинопроизводства, считается довольно крупной суммой. Остается лишь надеяться на то, что «Мистер Нокаут» сможет отбить вложенные в его создание средства.
Сообщается, что в производстве ленты участвовало сразу несколько государственных компаний и институций. В том числе Министерство культуры нашей страны, а также компания «Ростех» и клуб «Академия бокса».
История жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио — о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем. История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное — преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.
Не знаю, откуда столько положительных отзывов. Весь фильм герой вспоминает, как его гнобили в детстве и большую часть фильма его… Читать дальше…