Мистер нокаут, 2022

Новая российская драма рассказывает о жизни советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпиады 1964 года. Создатели картины, в частности, сфокусировались на его ранних годах и начале карьеры в большом спорте. «Мистер Нокаут» понравится всем, кто любит отечественное кино и жизнеутверждающие истории.

Постановщиком картины стал россиянин Артем Михалков, снявший такие фильмы, как «Москва, я люблю тебя!», «Страсти по России», «Загадка “Черного принца”». Кроме того, Михалков выступил в качестве актера сериалах «Хороший человек», «Легенда Феррари».

Главную роль в «Мистере Нокауте» исполнил прославленный российский исполнитель Виктор Хориняк, широко известный среди зрителей, в частности, по своим работам в лентах «Последний богатырь», «Кухня» (и одноименном сериале), ситкоме «Родком».

Компанию Хориняку на большом экране составил Сергей Безруков, который в последние годы не так уж часто появляется в кино. Безруков исполнил роль Григория Кусикьянца, тренера главного героя и одного из самых важных людей в его судьбе.

Картина выходит в прокат 23 февраля — в один из самых популярных праздников в нашей стране. Для многих поход на «Мистера Нокаута» в кино может стать отличной возможностью отметить День защитников Отечества в компании самых близких и родных людей.