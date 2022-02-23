Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мистер нокаут Мистер нокаут
Киноафиша Фильмы Мистер нокаут

Мистер нокаут, 2022

2022 / Россия
8.0 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Спортивная драма с Виктором Хориняком и Сергеем Безруковым о советской легенде бокса
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 136
Не пойду 24
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Новая российская драма рассказывает о жизни советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпиады 1964 года. Создатели картины, в частности, сфокусировались на его ранних годах и начале карьеры в большом спорте. «Мистер Нокаут» понравится всем, кто любит отечественное кино и жизнеутверждающие истории.

Постановщиком картины стал россиянин Артем Михалков, снявший такие фильмы, как «Москва, я люблю тебя!», «Страсти по России», «Загадка “Черного принца”». Кроме того, Михалков выступил в качестве актера сериалах «Хороший человек», «Легенда Феррари».

Главную роль в «Мистере Нокауте» исполнил прославленный российский исполнитель Виктор Хориняк, широко известный среди зрителей, в частности, по своим работам в лентах «Последний богатырь», «Кухня» (и одноименном сериале), ситкоме «Родком».

Компанию Хориняку на большом экране составил Сергей Безруков, который в последние годы не так уж часто появляется в кино. Безруков исполнил роль Григория Кусикьянца, тренера главного героя и одного из самых важных людей в его судьбе.

Картина выходит в прокат 23 февраля — в один из самых популярных праздников в нашей стране. Для многих поход на «Мистера Нокаута» в кино может стать отличной возможностью отметить День защитников Отечества в компании самых близких и родных людей.

Сценарий к фильму «Мистер Нокаут» написали Олег и Владимир Пресняковы, известные, в частности, по драме «Изображая жертву» и боевику «День Д». Они также работали над фильмами «Постельные сцены» и «После школы».

В основе сюжета картины лежит реальная история прославленного спортсмена Валерия Попенченко, получившего известность во времена Советского союза. Попенченко, в частности, стал единственным российским спортсменом, получившим кубок Вэла Баркера.

Известно, что работа над картиной длилась в течение несколько месяцев. В качестве локаций были использованы сразу несколько стран, среди которых Россия, Польша, Япония и Узбекистан. Однако большая часть съемок проходила все-таки на родине спортсмена.

Общий бюджет спортивной драмы составил порядка двухсот миллионов рублей, что по меркам отечественного кинопроизводства, считается довольно крупной суммой. Остается лишь надеяться на то, что «Мистер Нокаут» сможет отбить вложенные в его создание средства.

Сообщается, что в производстве ленты участвовало сразу несколько государственных компаний и институций. В том числе Министерство культуры нашей страны, а также компания «Ростех» и клуб «Академия бокса».

История жизни и приключений легендарного советского боксера Валерия Попенченко, чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио — о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем. История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное — преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

8.0 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 6 апреля 2022
Премьера онлайн 6 апреля 2022
Премьера в мире 23 февраля 2022
Возраст 12+
Прокатчик Кинотайм
Режиссер
Артем Михалков
Артем Михалков
В ролях
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт
Постер фильма Мистер нокаут 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мистер нокаут смотреть онлайн

Мистер нокаут
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Сейчас рецензию про каждый третий российский фильм можно начинать со слов: «в истории советского спорта было немало славных страниц. И вот еще одна». В истории советского спорта был такой боксер – Валерий Попенченко. И тренер у него был легендарный – Григорий Кусикьянц. И на Олимпиаде в Токио в 1964 году они вместе заслужили «золото». И, как сейчас пишут в пресс-релизе, слава у этого спортсмена была сродни славе Юрия Гагарина. А для тех, кто не в курсе,…
Читать
Валерия Разумовская 25 февраля 2022, 18:54
Фильм отличный, Проживаешь все моменты вместе с героями, Актёры выкладываются по полной, советую к просмотру
Ксения Конева 12 марта 2022, 22:45
Фильм никакой.
Не знаю, откуда столько положительных отзывов. Весь фильм герой вспоминает, как его гнобили в детстве и большую часть фильма его… Читать дальше…
Отзывы Написать
82 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российский прокат: «Анчартед» задержится в кинотеатрах, «Мистер Нокаут» обрел нового прокатчика Кроме того, в повторный прокат выйдет «Балканский рубеж».
Написать
5 апреля 2022 13:08
Disney снимет с российского проката все свои фильмы Это решение затронет и такие русскоязычные проекты компании, как «Мистер Нокаут».
Написать
1 апреля 2022 11:27
После ухода из России голливудских студий отечественные кинотеатральные сборы сократились на 38% Российская киноиндустрия терпит значительный урон.
Написать
16 марта 2022 13:03
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши