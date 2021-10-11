Вечеринка на вылет, 2022

Действие криминальной комедии разворачивается вокруг архитектора Жанне, который должен провести масштабную перепланировку в доме семьи Джагер. Эта семья владеет бизнесом по продаже настольных игр. Когда один из Джагеров умирает, Жанне приходится вступить в загадочную игру не на жизнь, а на смерть. «Вечеринка на вылет» — идеальный вариант для тех, кто любит легкое и остроумное европейское кино.
Сценаристом и режиссером фильма выступил Николя Плескоф, молодой европейский кинематографист, знакомый отечественным киноманам по лентам «Зоопарк» и «Вложи душу». Плескоф работает преимущественно с жанровым кино, которое считает основной темой своего творчества.
Главную женскую роль в комедии «Вечеринка на вылет» исполнила французская актриса Алис Поль, известная своими ролями в фильмах «Анонимные романтики», «Любовь от всех болезней», «Возьми меня штурмом» и многим другим.
Компанию Алис Поль на большом экране составил Эдди Митчелл, снявшийся в таких известных фильмах, как «Любовь на кончиках пальцев», «Полночный джаз» и многих других.
В комедии «Вечеринка на вылет» также снялся Пабло Поли, которого все не так давно видели в комедии «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти”». Поли также появился в картине «Белоснежка. Сказка для взрослых».
Съемки фильма «Вечеринка на вылет» проходили на территории Франции, в Шато-де-Реньер-Эклюз. Этот район расположен неподалеку от Абвиля в районе Сомма.
На специальном французском агрегаторе фильмов «Вечеринка на вылет» имеет рейтинг 2,9 из 5, что означает в целом положительное отношение большинства критиков к работе Николя Плескофа. Данная оценка основана на рецензиях тринадцати журналистов в основном французского происхождения.
В день своего первого проката в родной Франции криминальная комедия «Вечеринка на вылет» заняла третье место по сборам. Это в первую очередь говорит о том, что простым зрителям комедия Плескофа также пришлась по вкусу. Тем не менее «Вечеринка на вылет» не продемонстрировала значительных кассовых сборов — ни в мировом, ни в домашнем прокате.
Соавтором сценария комедии «Вечеринка на вылет» выступила француженка Эльза Марпо, написавшая скрипты к таким лентам, как «Тайна Сорбонны», «Тайна Лувра», «Секрет Элизы», «Капитан Марло», «Каин. Исключение из правил» и многим другим.
Блестящему архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея.
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