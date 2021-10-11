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Вечеринка на вылет Вечеринка на вылет
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Murder Party

Вечеринка на вылет, 2022

2022 / Франция
5.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Комедийный детектив о расследовании убийства с использованием популярных настольных игр
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Действие криминальной комедии разворачивается вокруг архитектора Жанне, который должен провести масштабную перепланировку в доме семьи Джагер. Эта семья владеет бизнесом по продаже настольных игр. Когда один из Джагеров умирает, Жанне приходится вступить в загадочную игру не на жизнь, а на смерть. «Вечеринка на вылет» — идеальный вариант для тех, кто любит легкое и остроумное европейское кино.

Сценаристом и режиссером фильма выступил Николя Плескоф, молодой европейский кинематографист, знакомый отечественным киноманам по лентам «Зоопарк» и «Вложи душу». Плескоф работает преимущественно с жанровым кино, которое считает основной темой своего творчества.

Главную женскую роль в комедии «Вечеринка на вылет» исполнила французская актриса Алис Поль, известная своими ролями в фильмах «Анонимные романтики», «Любовь от всех болезней», «Возьми меня штурмом» и многим другим.

Компанию Алис Поль на большом экране составил Эдди Митчелл, снявшийся в таких известных фильмах, как «Любовь на кончиках пальцев», «Полночный джаз» и многих других.

В комедии «Вечеринка на вылет» также снялся Пабло Поли, которого все не так давно видели в комедии «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти”». Поли также появился в картине «Белоснежка. Сказка для взрослых».

Съемки фильма «Вечеринка на вылет» проходили на территории Франции, в Шато-де-Реньер-Эклюз. Этот район расположен неподалеку от Абвиля в районе Сомма.

На специальном французском агрегаторе фильмов «Вечеринка на вылет» имеет рейтинг 2,9 из 5, что означает в целом положительное отношение большинства критиков к работе Николя Плескофа. Данная оценка основана на рецензиях тринадцати журналистов в основном французского происхождения.

В день своего первого проката в родной Франции криминальная комедия «Вечеринка на вылет» заняла третье место по сборам. Это в первую очередь говорит о том, что простым зрителям комедия Плескофа также пришлась по вкусу. Тем не менее «Вечеринка на вылет» не продемонстрировала значительных кассовых сборов — ни в мировом, ни в домашнем прокате.

Соавтором сценария комедии «Вечеринка на вылет» выступила француженка Эльза Марпо, написавшая скрипты к таким лентам, как «Тайна Сорбонны», «Тайна Лувра», «Секрет Элизы», «Капитан Марло», «Каин. Исключение из правил» и многим другим.

Блестящему архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея.

5.7 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 6 июля 2022
Премьера в мире 11 октября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Arna Media
Режиссер
Николя Плескоф
Николя Плескоф
В ролях
Алис Поль
Алис Поль
Эдди Митчелл
Эдди Митчелл
Миу Миу
Миу Миу
Пабло Поли
Пабло Поли
Гюстав Керверн
Гюстав Керверн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечеринка на вылет 2 постера
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Вечеринка на вылет смотреть онлайн

Вечеринка на вылет
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за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
abidowa.j 14 мая 2022, 03:55
Прекрасный фильм! Смешной, но с глубокой мыслью по теме состояния психического здоровья человека, которая раскрывается только с середины фильма. Очень пониавился!
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30 апреля 2022 09:38
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