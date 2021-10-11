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Постер фильма Вечеринка на вылет
5.3
Вечеринка на вылет - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Вечеринка на вылет
5.3

Вечеринка на вылет

, 2022
Murder Party
Франция / комедия, детектив / 18+
Комедийный детектив о расследовании убийства с использованием популярных настольных игр
Трейлеры
Постер фильма Вечеринка на вылет
5.3
Вечеринка на вылет - Дублированный трейлер
Вечеринка на вылет  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие криминальной комедии разворачивается вокруг архитектора Жанне, который должен провести масштабную перепланировку в доме семьи Джагер. Эта семья владеет бизнесом по продаже настольных игр. Когда один из Джагеров умирает, Жанне приходится вступить в загадочную игру не на жизнь, а на смерть. «Вечеринка на вылет» — идеальный вариант для тех, кто любит легкое и остроумное европейское кино.

Сценаристом и режиссером фильма выступил Николя Плескоф, молодой европейский кинематографист, знакомый отечественным киноманам по лентам «Зоопарк» и «Вложи душу». Плескоф работает преимущественно с жанровым кино, которое считает основной темой своего творчества.

Главную женскую роль в комедии «Вечеринка на вылет» исполнила французская актриса Алис Поль, известная своими ролями в фильмах «Анонимные романтики», «Любовь от всех болезней», «Возьми меня штурмом» и многим другим.

Компанию Алис Поль на большом экране составил Эдди Митчелл, снявшийся в таких известных фильмах, как «Любовь на кончиках пальцев», «Полночный джаз» и многих других.

В комедии «Вечеринка на вылет» также снялся Пабло Поли, которого все не так давно видели в комедии «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти”». Поли также появился в картине «Белоснежка. Сказка для взрослых».

Съемки фильма «Вечеринка на вылет» проходили на территории Франции, в Шато-де-Реньер-Эклюз. Этот район расположен неподалеку от Абвиля в районе Сомма.

На специальном французском агрегаторе фильмов «Вечеринка на вылет» имеет рейтинг 2,9 из 5, что означает в целом положительное отношение большинства критиков к работе Николя Плескофа. Данная оценка основана на рецензиях тринадцати журналистов в основном французского происхождения.

В день своего первого проката в родной Франции криминальная комедия «Вечеринка на вылет» заняла третье место по сборам. Это в первую очередь говорит о том, что простым зрителям комедия Плескофа также пришлась по вкусу. Тем не менее «Вечеринка на вылет» не продемонстрировала значительных кассовых сборов — ни в мировом, ни в домашнем прокате.

Соавтором сценария комедии «Вечеринка на вылет» выступила француженка Эльза Марпо, написавшая скрипты к таким лентам, как «Тайна Сорбонны», «Тайна Лувра», «Секрет Элизы», «Капитан Марло», «Каин. Исключение из правил» и многим другим.

Блестящему архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея.

В ролях

Алис Поль
Алис Поль
Jeanne Chardon-Spitzer
Эдди Митчелл
Эдди Митчелл
César Daguerre
Миу Миу
Миу Миу
Joséphine Daguerre
Пабло Поли
Пабло Поли
Théo Daguerre
Гюстав Керверн
Гюстав Керверн
Armand
Сара Штерн
Léna Daguerre
Паскаль Арбийо
Паскаль Арбийо
Salomé Daguerre
Забу Брайтман
Забу Брайтман
Emmanuelle Chardon-Spitzer
Adrien Guionnet
Hercule Daguerre
Люсьен Жан-Батист
Люсьен Жан-Батист
La Voix
Режиссер Николя Плескоф
Сценарист Николя Плескоф, Эльза Марпо
Композитор Amaury Chabauty
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 6 июля 2022
Премьера в мире 11 октября 2021
Дата выхода
5 мая 2022 Россия Arna Media
28 июля 2022 Австралия M
21 июля 2022 Венгрия
14 июля 2022 Украина
9 марта 2022 Франция U
Бюджет €3 450 000
Сборы в мире $730 128
Производство Kazak Productions, France 3 Cinéma, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma
Другие названия
Murder Party, ... Y muere porque te toca, Gyilkos party, I mor perquè et toca, Katil Kim?, Petrecere criminală, Вечеринка на вылет, Вечірка кілерів, 歡迎光臨謀殺派對, Вечеринка киллеров

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 24 голоса
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3684 В жанре «комедия»  1029 В жанре «детектив»  78 В фильмах Франции  257 В фильмах 2022 года  185
Обновлено 28 ноября 2022

Трейлеры фильма

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Вечеринка на вылет - Дублированный трейлер
Вечеринка на вылет Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

abidowa.j 14 мая 2022, 03:55
Прекрасный фильм! Смешной, но с глубокой мыслью по теме состояния психического здоровья человека, которая раскрывается только с середины фильма. Очень пониавился!
Марго 4 ноября 2022, 16:45
Если вы не смотрели "Достать ножи", то можете сходить и может быть не разочаруетесь. По сюжету очень много вопросов, очень. Заявленный… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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