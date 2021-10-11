Вечеринка на вылет, 2022

Действие криминальной комедии разворачивается вокруг архитектора Жанне, который должен провести масштабную перепланировку в доме семьи Джагер. Эта семья владеет бизнесом по продаже настольных игр. Когда один из Джагеров умирает, Жанне приходится вступить в загадочную игру не на жизнь, а на смерть. «Вечеринка на вылет» — идеальный вариант для тех, кто любит легкое и остроумное европейское кино.

Сценаристом и режиссером фильма выступил Николя Плескоф, молодой европейский кинематографист, знакомый отечественным киноманам по лентам «Зоопарк» и «Вложи душу». Плескоф работает преимущественно с жанровым кино, которое считает основной темой своего творчества.

Главную женскую роль в комедии «Вечеринка на вылет» исполнила французская актриса Алис Поль, известная своими ролями в фильмах «Анонимные романтики», «Любовь от всех болезней», «Возьми меня штурмом» и многим другим.

Компанию Алис Поль на большом экране составил Эдди Митчелл, снявшийся в таких известных фильмах, как «Любовь на кончиках пальцев», «Полночный джаз» и многих других.

В комедии «Вечеринка на вылет» также снялся Пабло Поли, которого все не так давно видели в комедии «Французский вестник. Приложение к газете “Либерти”». Поли также появился в картине «Белоснежка. Сказка для взрослых».