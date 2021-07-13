Герой, 2021

Главный герой фильма — мужчина по имени Рахим, осужденный за многочисленные долги. Он получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы повидаться со своими близкими. Его девушка случайно находит сумку с монетами, однако Рахим решает не покрывать свой долг. Вместо этого, он начинает поиски законного владельца этой сумки. Картина «Герой» придется по вкусу людям, которые высоко ценят авторское и фестивальное кино.

Режиссером картины стал иранец Асгар Фархади, двукратный обладатель премии «Оскар», известный многим российским киноманам по таким работам, как «Лабиринты прошлого», «Коммивояжер», «Колокол», «Низкие высоты» и многим другим.

Главную мужскую роль в ленте исполнил иранский актер Амир Джадиди — он практически неизвестен в нашей стране, но довольно популярен у себя на родине. Одним из знаковых проектов Джадиди стала картина 2016 года «Приходит дракон».

Премьера фильма «Герой» прошла в рамках минувшего Каннского кинофестиваля. По итогам смотра фильм Асгара Фархади получил приз Франсуа Шале и гран-при жюри фестиваля. Картина также была номинирована на премию «Золотой глобус».

В российский прокат «Героя» выпускает компания «Про:взгляд», которая занимается показами различных фестивальных фильмов, в том числе кино, снятого режиссерами Ближнего Востока.