Герой, 2021

Главный герой фильма — мужчина по имени Рахим, осужденный за многочисленные долги. Он получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы повидаться со своими близкими. Его девушка случайно находит сумку с монетами, однако Рахим решает не покрывать свой долг. Вместо этого, он начинает поиски законного владельца этой сумки. Картина «Герой» придется по вкусу людям, которые высоко ценят авторское и фестивальное кино.
Режиссером картины стал иранец Асгар Фархади, двукратный обладатель премии «Оскар», известный многим российским киноманам по таким работам, как «Лабиринты прошлого», «Коммивояжер», «Колокол», «Низкие высоты» и многим другим.
Главную мужскую роль в ленте исполнил иранский актер Амир Джадиди — он практически неизвестен в нашей стране, но довольно популярен у себя на родине. Одним из знаковых проектов Джадиди стала картина 2016 года «Приходит дракон».
Премьера фильма «Герой» прошла в рамках минувшего Каннского кинофестиваля. По итогам смотра фильм Асгара Фархади получил приз Франсуа Шале и гран-при жюри фестиваля. Картина также была номинирована на премию «Золотой глобус».
В российский прокат «Героя» выпускает компания «Про:взгляд», которая занимается показами различных фестивальных фильмов, в том числе кино, снятого режиссерами Ближнего Востока.
Права на показ фильма были приобретены еще в 2020 году в Берлине. Производство «Героя» стартовала в том же году, только летом. Известно, что основные съемки продлились вплоть до декабря. В качестве основной локации был выбран иранский город Шираз.
Международным дистрибьютором картины выступила стриминговая площадка Amazon Prime Video. Однако даже при ограниченном мировом прокате «Герою» удалось собрать более двух миллионов долларов.
Фильм вошел в конкурсную программу Международного индийского кинофестиваля, который прошел в конце прошлого года. Он также попал в смотр фестиваля независимого кино, проходящего в Санта-Фе, кинофестиваля в Монклере, кинофестиваля «Спутник».
На крупнейшем сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины Асгара Фархади составляет 95%. Это говорит о том, что кинокритики в целом остались крайне довольны «Героем». Данная оценка основана на рецензиях 126 журналистов со всего мира. На Metacritic оценка фильма составляет 81%.
В рамках прошедшего наградного сезона «Герой» был удостоен нескольких авторитетных кинонаград, в том числе премии критиков Палм-Спрингс, Вашингтона, Сент-Луиса, Далласа и Чикаго, а также многих других.
Осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы оплатить свой долг, Рахим решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он герой, но в соцсетях сомневаются в искренности его поступка. Так ли правдива история на самом деле? И так ли благородны его намерения?