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Все ненавидят Йохана
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Alle hater Johan

Все ненавидят Йохана, 2022

2022 / Норвегия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Факты О фильме

Постановщиком картины стал режиссер, сценарист и актер Халлвар Витсе. Это дебютная полнометражная картина кинематографиста. Ранее Витсе был известен как создатель короткометражных лент, комедийных сериалов и многосерийных драмеди.

Сценаристом выступил Эрленд Лу, на чьем счету свыше 20 кинопроектов, в том числе ленты «Детектор» (2000), «Во власти женщины» (2007) и другие.

Главного героя сыграл актер Пол Сверре Валхейм Хаген, номинант на премию «Оскар». В его фильмографии около 40 работ. А номинацию на премию Американской киноакадемии ему принесла историческая лента «Кон-Тики». Актер сыграл исследователя Тура Хейердала, совершившего в 1947 году путешествие через Тихий океан.

Йохан – последний представитель отважного семейства Гранде, чья страсть к пиротехнике настраивает против себя жителей местной общины. Он рано потерял родителей, сумел прослыть «белой вороной» и с юных лет безответно влюблен в соседскую девушку. Отвергнутый родной деревней Йохан покоряет Америку и спустя годы возвращается на родину, чтобы в очередной раз просить руки непреклонной гордячки…

8.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 18 августа 2022
Премьера в мире 25 марта 2022
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Халлвар Витсё
В ролях
Пол Сверре Валхейм Хаген
Пол Сверре Валхейм Хаген
Ингрид Болсай Бердал
Пол-Оттар Хага
John F. Brungot
Ви Вимолмал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все ненавидят Йохана 2 постера
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