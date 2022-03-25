Все ненавидят Йохана, 2022

Постановщиком картины стал режиссер, сценарист и актер Халлвар Витсе. Это дебютная полнометражная картина кинематографиста. Ранее Витсе был известен как создатель короткометражных лент, комедийных сериалов и многосерийных драмеди.

Сценаристом выступил Эрленд Лу, на чьем счету свыше 20 кинопроектов, в том числе ленты «Детектор» (2000), «Во власти женщины» (2007) и другие.

Главного героя сыграл актер Пол Сверре Валхейм Хаген, номинант на премию «Оскар». В его фильмографии около 40 работ. А номинацию на премию Американской киноакадемии ему принесла историческая лента «Кон-Тики». Актер сыграл исследователя Тура Хейердала, совершившего в 1947 году путешествие через Тихий океан.