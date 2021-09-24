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Исповедь Исповедь
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Исповедь, 2021

2021 / США
8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Действие драмы фокусируется на двух супружеских парах, которые встречаются спустя несколько лет, чтобы обсудить подробности ужасной трагедии, коснувшейся всех героев. По мере развития событий вскрывается множество наболевших тем. «Исповедь» — идеальный вариант для тех, кто любит неторопливые, сложные ленты, построенные на актерской игре и внутреннем напряжении.

Сценаристом и постановщиком ленты выступил американец Фрэн Кранц, известный в первую очередь как актер. Кранца можно было увидеть в таких фильмах, как «Хижина в лесу», «Темная башня», «Донни Дарко». «Исповедь» стала его режиссерским дебютом.

Главную мужскую роль в картине исполнил английский актер Джейсон Айзекс, известный в первую очередь по роли Малфоя-старшего во франшизе о Гарри Поттере. Айзекс также снимался в таких картинах, как «Патриот», «Сладкий ноябрь», «Сердце дракона».

Компанию Айзексу на большом экране составила американская актриса Энн Дауд, знакомая многим по своей роли в постапокалиптическом сериале «Рассказ служанки». Даут также можно было увидеть в фильме «Капитан Фантастик» и сериале «Оставленные». Дауд является номинанткой на премию «Золотой глобус».

Помимо Айзекса и Дауд в ленте снялись Рид Бирни, знакомый многим зрителям по сериалу «Наследники», и Марта Плимптон, снявшаяся в «Воспитывая Хоуп» и «Стыдливых людях».

Рейтинг «Исповеди» на популярном портале Rotten Tomatoes составляет 95%. Это означает, что фильм в целом пришелся по вкусу кинокритикам. Многие восприняли картину Фрэна Кранца с откровенным восторгом и оценили ее важный посыл.

Примечательно, что за роль в картине «Исповедь» Энн Дауд была номинирована на национальную британскую премию BAFTA как лучшая актриса второго плана. Увы, но в итоге награда ушла конкурентке.

Мировая премьера фильма «Исповедь» прошла на фестивале независимого американского кино «Сандэнс» в прошлом году. «Сандэнс» нередко становится площадкой для режиссеров-дебютантов.

Известно, что съемки картины длились две недели и проходили на территории епископальной церкви Эмануэля в городе Хэйли, штат Айдахо. Производство «Исповеди» стартовало еще в конце 2019 года. Однако релиз постоянно откладывался из-за пандемии.

«Исповедь» была показана в рамках кинофестивалей в Цюрихе, Вудстоке, Пусане, Сан-Себастьяне, Лондоне, Шарлоттсвилле. В Сан-Себастьяне картина была удостоена приза молодежного жюри.

В рамках вручения награды «Независимый дух» «Исповедь» была удостоена премии Роберта Альтмана.

 

Через несколько лет после того, как ужасная трагедия перевернула жизни двух супружеских пар, они соглашаются встретиться и поговорить. Поговорить, чтобы вновь пережить случившееся и найти силы и возможность жить дальше.

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 15 сентября 2022
Премьера онлайн 28 декабря 2021
Премьера в мире 24 сентября 2021
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Фрэн Кранц
Фрэн Кранц
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Энн Дауд
Энн Дауд
Рид Бирни
Рид Бирни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Исповедь 2 постера
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