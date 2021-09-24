Исповедь, 2021

Действие драмы фокусируется на двух супружеских парах, которые встречаются спустя несколько лет, чтобы обсудить подробности ужасной трагедии, коснувшейся всех героев. По мере развития событий вскрывается множество наболевших тем. «Исповедь» — идеальный вариант для тех, кто любит неторопливые, сложные ленты, построенные на актерской игре и внутреннем напряжении.
Сценаристом и постановщиком ленты выступил американец Фрэн Кранц, известный в первую очередь как актер. Кранца можно было увидеть в таких фильмах, как «Хижина в лесу», «Темная башня», «Донни Дарко». «Исповедь» стала его режиссерским дебютом.
Главную мужскую роль в картине исполнил английский актер Джейсон Айзекс, известный в первую очередь по роли Малфоя-старшего во франшизе о Гарри Поттере. Айзекс также снимался в таких картинах, как «Патриот», «Сладкий ноябрь», «Сердце дракона».
Компанию Айзексу на большом экране составила американская актриса Энн Дауд, знакомая многим по своей роли в постапокалиптическом сериале «Рассказ служанки». Даут также можно было увидеть в фильме «Капитан Фантастик» и сериале «Оставленные». Дауд является номинанткой на премию «Золотой глобус».
Помимо Айзекса и Дауд в ленте снялись Рид Бирни, знакомый многим зрителям по сериалу «Наследники», и Марта Плимптон, снявшаяся в «Воспитывая Хоуп» и «Стыдливых людях».
Рейтинг «Исповеди» на популярном портале Rotten Tomatoes составляет 95%. Это означает, что фильм в целом пришелся по вкусу кинокритикам. Многие восприняли картину Фрэна Кранца с откровенным восторгом и оценили ее важный посыл.
Примечательно, что за роль в картине «Исповедь» Энн Дауд была номинирована на национальную британскую премию BAFTA как лучшая актриса второго плана. Увы, но в итоге награда ушла конкурентке.
Мировая премьера фильма «Исповедь» прошла на фестивале независимого американского кино «Сандэнс» в прошлом году. «Сандэнс» нередко становится площадкой для режиссеров-дебютантов.
Известно, что съемки картины длились две недели и проходили на территории епископальной церкви Эмануэля в городе Хэйли, штат Айдахо. Производство «Исповеди» стартовало еще в конце 2019 года. Однако релиз постоянно откладывался из-за пандемии.
«Исповедь» была показана в рамках кинофестивалей в Цюрихе, Вудстоке, Пусане, Сан-Себастьяне, Лондоне, Шарлоттсвилле. В Сан-Себастьяне картина была удостоена приза молодежного жюри.
В рамках вручения награды «Независимый дух» «Исповедь» была удостоена премии Роберта Альтмана.
Через несколько лет после того, как ужасная трагедия перевернула жизни двух супружеских пар, они соглашаются встретиться и поговорить. Поговорить, чтобы вновь пережить случившееся и найти силы и возможность жить дальше.