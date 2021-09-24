Исповедь, 2021

Действие драмы фокусируется на двух супружеских парах, которые встречаются спустя несколько лет, чтобы обсудить подробности ужасной трагедии, коснувшейся всех героев. По мере развития событий вскрывается множество наболевших тем. «Исповедь» — идеальный вариант для тех, кто любит неторопливые, сложные ленты, построенные на актерской игре и внутреннем напряжении.

Сценаристом и постановщиком ленты выступил американец Фрэн Кранц, известный в первую очередь как актер. Кранца можно было увидеть в таких фильмах, как «Хижина в лесу», «Темная башня», «Донни Дарко». «Исповедь» стала его режиссерским дебютом.

Главную мужскую роль в картине исполнил английский актер Джейсон Айзекс, известный в первую очередь по роли Малфоя-старшего во франшизе о Гарри Поттере. Айзекс также снимался в таких картинах, как «Патриот», «Сладкий ноябрь», «Сердце дракона».

Компанию Айзексу на большом экране составила американская актриса Энн Дауд, знакомая многим по своей роли в постапокалиптическом сериале «Рассказ служанки». Даут также можно было увидеть в фильме «Капитан Фантастик» и сериале «Оставленные». Дауд является номинанткой на премию «Золотой глобус».

Помимо Айзекса и Дауд в ленте снялись Рид Бирни, знакомый многим зрителям по сериалу «Наследники», и Марта Плимптон, снявшаяся в «Воспитывая Хоуп» и «Стыдливых людях».