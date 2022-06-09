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Одна, 2022

2022 / Россия
8.2 Оцените
76 голосов
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Остросюжетная драма, основанная на реальных событиях, о выживании в тайге
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Причины посмотреть Факты О фильме

Поклонники фильмов-катастроф, снятых по мотивам реальных событий, не останутся безучастны к новой картине Дмитрия Суворова. Действие происходит в СССР, в начале 80-х. Над Амурской областью случайно сталкиваются пассажирский самолет и бомбардировщик. На экране крушение самолета воссоздано впечатляюще зрелищно.

В фильме подобрался отличный актерский состав из звезд отечественного кинематографа. Главные роли сыграли российские актеры Надежда Калеганова («Цой», «Презумпция невиновности»), Виктор Добронравов («Т-34», «Пальма»), Ян Цапник («Последний министр», «Триггер», «Пальма») и Максим Иванов.

Основной саундтрек картины является превосходным музыкальным сопровождением и усиливает драматичность происходящего. Композицию записал рэп-исполнитель Бастa.

Картина снималась летом 2020 года в Пермском крае. Зрители получат возможность перенестись в атмосферу Советского Союза, которую авторам фильма удалось воссоздать весьма доподлинно и убедительно. В качестве консультанта на съемочной площадке находилась сама Лариса Савицкая. Сценарий картины создавался также вместе с Ларисой, руководствуясь ее воспоминаниями.

Создатели картины долгое время разыскивали Ларису Савицкую, чтобы заручиться ее согласием на съемки ленты. В некоторых источниках в сети сообщалось, что она скончалась в 2013 году. Впоследствии продюсеры смогли связаться с ее сыном.

За год до трагического происшествия в 1981 году Лариса и ее супруг Владимир в кинотеатре посмотрели итальянскую картину «Чудеса еще случаются». Это история о крушении самолета и выжившей во время катастрофы девушке из Германии. Благодаря фильму, Лариса запомнила, как нужно правильно сгруппироваться при падении, и это помогло ей остаться в живых.

Трагическое происшествие, связанное с крушением самолета в Амурской области, было засекречено по решению советского правительства. Информация об этом впервые получила распространение только в период перестройки в СССР.

Лариса Савицкая дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса: как человек, который уцелел после падения с максимальной высоты, и как потерпевшая, которая получила минимальное финансовое возмещение за физический ущерб — 75 советских рублей. Такая выплата была регламентирована в Советском Союзе для всех, кто выжил во время крушения.

После авиакатастрофы Лариса Савицкая стала работать психофизиологом. Она оказывает помощь пациентам в борьбе со стрессом и учит их правильно вести себя в экстремальных ситуациях.

24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Выжить не должен был никто… но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Теперь она сама должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек.

8.2 Оцените
76 голосов
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 9 июня 2022
Премьера в мире 9 июня 2022
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Дмитрий Суворов
Дмитрий Суворов
В ролях
Надежда Калеганова
Надежда Калеганова
Максим Иванов
Максим Иванов
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Ян Цапник
Ян Цапник
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одна 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
14:20 от 250 ₽ 18:40 от 250 ₽
Pushka
14:05 от 200 ₽ 18:15 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Август 1981 года. Лариса (Надежда Калеганова) вместе с мужем Володей (Максим Иванов) возвращается из свадебного путешествия из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. Они занимают места в полупустом салоне, сосед по очереди у трапа показывает им фотографии своей семьи, к которой он спешит вернуться, самолет взмывает в стадо перистых облаков, погода ясная, как планы на будущее, Лариса закрывает глаза, а просыпается от резкого толчка — в метрах от них пролетает самолет, а следующий за ним и…
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Антон Литвиненко 10 июня 2022, 09:54
Хочу поблагодарить всех причастных к созданию фильма «Одна». Реально, давно ничего настолько крутого и запоминающегося не было в нашем прокате и… Читать дальше…
shikhaliyev.emin 17 июня 2022, 08:49
Фильм, просто досадно скучный, неинтересный!!!! Никому не советую на него ходить!!! 👎👎👎
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76 голосов
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«Одна» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
14:20 от 250 ₽ 18:40 от 250 ₽
Pushka Бабушкинская
2D
14:05 от 200 ₽ 18:15 от 300 ₽
Pushka Братеево Алма-Атинская
2D
18:05 от 150 ₽ 20:15 от 150 ₽
Полное расписание и билеты
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