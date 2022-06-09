Одна, 2022

Поклонники фильмов-катастроф, снятых по мотивам реальных событий, не останутся безучастны к новой картине Дмитрия Суворова. Действие происходит в СССР, в начале 80-х. Над Амурской областью случайно сталкиваются пассажирский самолет и бомбардировщик. На экране крушение самолета воссоздано впечатляюще зрелищно.
В фильме подобрался отличный актерский состав из звезд отечественного кинематографа. Главные роли сыграли российские актеры Надежда Калеганова («Цой», «Презумпция невиновности»), Виктор Добронравов («Т-34», «Пальма»), Ян Цапник («Последний министр», «Триггер», «Пальма») и Максим Иванов.
Основной саундтрек картины является превосходным музыкальным сопровождением и усиливает драматичность происходящего. Композицию записал рэп-исполнитель Бастa.
Картина снималась летом 2020 года в Пермском крае. Зрители получат возможность перенестись в атмосферу Советского Союза, которую авторам фильма удалось воссоздать весьма доподлинно и убедительно. В качестве консультанта на съемочной площадке находилась сама Лариса Савицкая. Сценарий картины создавался также вместе с Ларисой, руководствуясь ее воспоминаниями.
Создатели картины долгое время разыскивали Ларису Савицкую, чтобы заручиться ее согласием на съемки ленты. В некоторых источниках в сети сообщалось, что она скончалась в 2013 году. Впоследствии продюсеры смогли связаться с ее сыном.
За год до трагического происшествия в 1981 году Лариса и ее супруг Владимир в кинотеатре посмотрели итальянскую картину «Чудеса еще случаются». Это история о крушении самолета и выжившей во время катастрофы девушке из Германии. Благодаря фильму, Лариса запомнила, как нужно правильно сгруппироваться при падении, и это помогло ей остаться в живых.
Трагическое происшествие, связанное с крушением самолета в Амурской области, было засекречено по решению советского правительства. Информация об этом впервые получила распространение только в период перестройки в СССР.
Лариса Савицкая дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса: как человек, который уцелел после падения с максимальной высоты, и как потерпевшая, которая получила минимальное финансовое возмещение за физический ущерб — 75 советских рублей. Такая выплата была регламентирована в Советском Союзе для всех, кто выжил во время крушения.
После авиакатастрофы Лариса Савицкая стала работать психофизиологом. Она оказывает помощь пациентам в борьбе со стрессом и учит их правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Выжить не должен был никто… но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Теперь она сама должна была сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек.