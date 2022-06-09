Одна, 2022

Создатели картины долгое время разыскивали Ларису Савицкую, чтобы заручиться ее согласием на съемки ленты. В некоторых источниках в сети сообщалось, что она скончалась в 2013 году. Впоследствии продюсеры смогли связаться с ее сыном.

За год до трагического происшествия в 1981 году Лариса и ее супруг Владимир в кинотеатре посмотрели итальянскую картину «Чудеса еще случаются». Это история о крушении самолета и выжившей во время катастрофы девушке из Германии. Благодаря фильму, Лариса запомнила, как нужно правильно сгруппироваться при падении, и это помогло ей остаться в живых.

Трагическое происшествие, связанное с крушением самолета в Амурской области, было засекречено по решению советского правительства. Информация об этом впервые получила распространение только в период перестройки в СССР.

Лариса Савицкая дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса: как человек, который уцелел после падения с максимальной высоты, и как потерпевшая, которая получила минимальное финансовое возмещение за физический ущерб — 75 советских рублей. Такая выплата была регламентирована в Советском Союзе для всех, кто выжил во время крушения.

После авиакатастрофы Лариса Савицкая стала работать психофизиологом. Она оказывает помощь пациентам в борьбе со стрессом и учит их правильно вести себя в экстремальных ситуациях.