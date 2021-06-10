Однажды в кино, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг девятилетнего Самая, который большую часть своей жизни проводит как совершенно обычный индийский мальчик. Однако случается чудо, и он открывает для себя мир кино. Случайный знакомый рассказывает Самаю о том, как устроен весь мир кинематографа изнутри — неожиданно это знание дарит герою настоящее вдохновение. «Однажды в кино» — идеальный вариант для любителей старого доброго индийского кино. Вряд ли здесь будут что-то петь, однако погружение в колорит индийской культуры обеспечено.

Постановщиком «Однажды в кино» выступил Пан Налин, режиссер таких фильмов, как «Сансара» и «Долина цветов». В России Налина практически не знают, однако он успел сделать себе большое имя на родине, где его любят и очень ценят.

Главную роль в «Однажды в кино» исполнил Бхавин Рабари, молодой индийский актер с большим будущим. Конечно, его самые большие роли еще только впереди, однако даже сейчас Бхавин демонстрирует недюжинные актерские таланты — картина Пана Налина очевидное тому доказательство.

Фильм о прекрасном мире кинематографа выходит в российский прокат в аккурат на новогодних каникулах. Для большинства людей это уникальная возможность провести время в компании родных и близких людей. «Однажды в кино» понравится как взрослым, так и совсем маленьким детям.

Премьера «Однажды в кино» прошла в рамках кинофестиваля, проходящего в Трайбеке. Данный фестиваль считается одним из самых уважаемых в мире. Критики и зрители довольно тепло встретили работу индийского мастера.