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Однажды в кино Однажды в кино
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Однажды в кино, 2021

2021 / Индия / США / Франция
8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Драма о индийском мальчике, влюбленном в кино
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Действие фильма разворачивается вокруг девятилетнего Самая, который большую часть своей жизни проводит как совершенно обычный индийский мальчик. Однако случается чудо, и он открывает для себя мир кино. Случайный знакомый рассказывает Самаю о том, как устроен весь мир кинематографа изнутри — неожиданно это знание дарит герою настоящее вдохновение. «Однажды в кино» — идеальный вариант для любителей старого доброго индийского кино. Вряд ли здесь будут что-то петь, однако погружение в колорит индийской культуры обеспечено.

Постановщиком «Однажды в кино» выступил Пан Налин, режиссер таких фильмов, как «Сансара» и «Долина цветов». В России Налина практически не знают, однако он успел сделать себе большое имя на родине, где его любят и очень ценят.

Главную роль в «Однажды в кино» исполнил Бхавин Рабари, молодой индийский актер с большим будущим. Конечно, его самые большие роли еще только впереди, однако даже сейчас Бхавин демонстрирует недюжинные актерские таланты — картина Пана Налина очевидное тому доказательство.

Фильм о прекрасном мире кинематографа выходит в российский прокат в аккурат на новогодних каникулах. Для большинства людей это уникальная возможность провести время в компании родных и близких людей. «Однажды в кино» понравится как взрослым, так и совсем маленьким детям.

Премьера «Однажды в кино» прошла в рамках кинофестиваля, проходящего в Трайбеке. Данный фестиваль считается одним из самых уважаемых в мире. Критики и зрители довольно тепло встретили работу индийского мастера.

В основу сюжета «Однажды в кино» вошла реальная история жизни режиссера Пана Налина. Оказывается, как и главный герой, он родился и вырос в Саураште. Конечно, некоторые детали фильма отличаются от оригинальной истории, однако его все еще можно считать отчасти автобиографическим.

Съемки «Однажды в кино» проходили в начале 2020 года, еще до начала распространения вируса. Известно, что постпродакшн делался уже во время непосредственно пандемии. Большая часть актеров — обычные дети, проживающие в районах Саурашты. Некоторые из них никогда не снимались в кино.

«Однажды в кино» является первым гуджаратским фильмом, отобранным в программу американского кинофестиваля, проходящего в Трайбеке. Для его создателей, особенно Пана Налина, это событие было воспринято как настоящая победа. После премьеры картиной заинтересовались дистрибьюторы из разных стран.

Фильм получил специальную премию испанского кинофестиваля, проходящего в Вальядолиде, который проходил в конце осени текущего года. «Однажды в кино» был представлен там в специальной секции.

«Однажды в кино» также был показан на специальном кинофестивале, проходящем в Пекине, где был номинирован на специальную премию под названием «Тяньтань».

Жить как в кино — мечта миллионов людей. Когда девятилетний Самай впервые оказался в кинотеатре, его сердце было покорено навсегда. И теперь мальчик из трущоб готов на все, чтобы кино было с ним каждый день.

8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 января 2022
Премьера в мире 10 июня 2021
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Пан Налин
Пан Налин
В ролях
Рахул Коли
Рахул Коли
Рича Мина
Рича Мина
Бхавеш Шримали
Бхавеш Шримали
Дипен Равал
Дипен Равал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Однажды в кино 4 постера
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Однажды в кино
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У каждого режиссера, актера, оператора, кинокритика и вообще человека, который так или иначе работает в киноиндустрии, есть своя собственная история о том, как он посмотрел какой-то фильм и понял, что навсегда пропал. Но не каждый участник мирового кинопроцесса решает, что эта история достойна мировых экранов. Индийский режиссер Пан Налин – человек, уверенный в себе настолько, что он не просто сделал киноавтобиографию. Он превратил свои детские воспоминания в легенду о том, как…
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